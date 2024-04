Mathys Tel kam auch bei Bayerns Niederlage in Heidenheim mal wieder nur von der Bank. Platzte seinem Berater deshalb der Kragen?

Gadiri Camara, Berater von Offensivtalent Mathys Tel, hat nach der 2:3-Niederlage des FC Bayern in Heidenheim am Samstag mit einem möglicherweise in Richtung Trainer Thomas Tuchel gerichteten Tweet für Aufsehen gesorgt.