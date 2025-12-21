Auswechslung nach Einwechslung: Liverpools Trainer Arne Slot erklärt kuriose Maßnahme bei ehemaligem Bundesligastar

Slot hatte Frimpong zunächst nach einer Stunde für den verletzten Alexander Isak eingewechselt. Kurz vor Schluss nahm er den ehemaligen Leverkusener dann aber schon wieder vom Platz, Federico Chiesa kam dafür ins Spiel.

Der Hintergrund: Frimpong hatte sich eine blutige Lippe eingefangen, musste kurz auf dem Platz behandelt werden und hätte eigentlich weiterspielen können. Den Regularien entsprechend hätte der Ex-Bundesligastar aber nicht direkt wieder ins Geschehen eingreifen können, sondern hätte zunächst kurz außerhalb des Rasens darauf warten müssen, bis ihn der Schiedsrichter wieder auf den Platz lässt.

Das wäre in der hitzigen Schlussphase ein No-Go für Slot gewesen. "Ich wollte nicht für 30 Sekunden in Unterzahl sein", erklärte der Liverpool-Coach, warum er Frimpong dann lieber kurzerhand in der 90. Minute wieder auswechselte und durch einen anderen Spieler ersetzte.