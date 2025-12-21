Trainer Arne Slot hat seine kuriose Maßnahme bei Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong während des 2:1-Sieges im Premier-League-Spiel bei Tottenham Hotspur am Samstag erklärt.
Auswechslung nach Einwechslung: Liverpools Trainer Arne Slot erklärt kuriose Maßnahme bei ehemaligem Bundesligastar
FC Liverpool: Jeremie Frimpong wurde nach Einwechslung wieder ausgewechselt
Slot hatte Frimpong zunächst nach einer Stunde für den verletzten Alexander Isak eingewechselt. Kurz vor Schluss nahm er den ehemaligen Leverkusener dann aber schon wieder vom Platz, Federico Chiesa kam dafür ins Spiel.
Der Hintergrund: Frimpong hatte sich eine blutige Lippe eingefangen, musste kurz auf dem Platz behandelt werden und hätte eigentlich weiterspielen können. Den Regularien entsprechend hätte der Ex-Bundesligastar aber nicht direkt wieder ins Geschehen eingreifen können, sondern hätte zunächst kurz außerhalb des Rasens darauf warten müssen, bis ihn der Schiedsrichter wieder auf den Platz lässt.
Das wäre in der hitzigen Schlussphase ein No-Go für Slot gewesen. "Ich wollte nicht für 30 Sekunden in Unterzahl sein", erklärte der Liverpool-Coach, warum er Frimpong dann lieber kurzerhand in der 90. Minute wieder auswechselte und durch einen anderen Spieler ersetzte.
- Getty Images Sport
Jeremie Frimpong feierte Comeback nach zwei Monaten Verletzungspause
Liverpool war in der 56. Minute durch Isak in Führung gegangen, der erneut formverbessert auftretende Florian Wirtz hatte die Vorarbeit geliefert. Wenig später legte Hugo Ekitike nach, in der 83. Minute brachte Richarlison die Spurs aber wieder heran. Liverpool musste in den Schlussminuten daher noch einmal um die wichtigen drei Auswärtspunkte zittern.
Für Frimpong war es derweil trotz blutiger Lippe und turbulenter Auswechslung ein besonderer Tag. Schließlich konnte der 25-Jährige erstmals seit zwei Monaten wieder spielen, nachdem er zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallen war.
Jeremie Frimpong konnte in Liverpool noch nicht überzeugen
Nach viereinhalb Jahren in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen war Frimpong vergangenen Sommer für 40 Millionen Euro Ablöse zum englischen Meister gewechselt. Bis zu seinem verletzungsbedingten Ausfall tat er sich bei seinem neuen Verein allerdings noch ziemlich schwer.
Einen Stammplatz konnte sich Frimpong noch nicht erarbeiten und stand häufig in der Kritik. Auch Trainer Slot äußerte sich schon einmal öffentlich kritisch über den niederländischen Nationalspieler.
Bis dato kam Frimpong wettbewerbsübergreifend auf zehn Einsätze für Liverpool, wo er bis 2030 unterschrieben hat. Dabei gelang ihm ein Tor.
- AFP
Jeremie Frimpong beim FC Liverpool: Seine bisherigen Leistungsdaten für die Reds
- Premier League: 5 Spiele (0 Tore, 0 Assists, 114 Einsatzminuten)
- Champions League: 3 Spiele (0 Tore, 0 Assists, 139 Einsatzminuten)
- EFL Cup: 1 Spiel (0 Tore, 0 Assists, 90 Einsatzminuten)
- Community Shield: 1 Spiel (1 Tor, 0 Assists, 90 Einsatzminuten)