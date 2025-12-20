Liverpools Stürmer Alexander Isak hat sich bei seinem Treffer zum 1:0 in der 56. Minute im hart umkämpften 2:1 Liverpools in der Premier League bei den Tottemham Hotspur schwer verletzt.

Isak, der erst zur Pause eingewechselt worden war, wurde von Tottenhams Micky van de Veen von den Beinen geholt, nachdem er seinen Torschuss abgegeben hatte. Statt über das sehenswerte 1:0 zu jubeln, wand sich Isak vor Schmerzen auf dem Rasen und hielt sich den Knöchel.

Isak musste gestützt werden, als er den Platz verließ. Die Bilder der Szene lassen eine schwerer Verletzung befürchten.

Den unglücklichen Treffer hatte der immer besser in Form kommende Florian Wirtz mit seinem ersten offiziellen Assist in der Premier League vorbereitet. Der frühere Frankfurter Hugo Ekitiké erhöhte wenig später (66.).

Tottenham spielte nach einer Roten Karte für den früheren Leipzig-Spieler Xavi Simons in der 33. Minute lange in Unterzahl. Trotz Unterzahl gelang Richarlison (83.) noch der Anschlusstreffer für die Spurs. In der Nachspielzeit sah auch Christian Romero (90.+3) die Gelb-Rote Karte, sodass Liverpool die Partie in doppelter Überzahl zu Ende spielte - ohne allerdings an Sicherheit zu gewinnen.

FC Liverpool nun seit fünf Spielen ungeschlagen

Simons hatte sich den Platzverweis mit einer unnötigen Aktion eingehandelt, als er Liverpools Kapitän Virgil van Dijk an der Wade traf. Zunächst zeigte der Schiedsrichter Gelb, er wurde jedoch vom VAR an den Monitor gebeten und korrigierte seine Entscheidung folgerichtig auf Rot. Die Überzahl nutzten die Gäste nach der Pause konsequent aus.

Liverpool setzt damit seinen Aufwärtstrend fort und ist nun seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot bleibt dennoch vorerst Tabellenfünfter – acht Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City.