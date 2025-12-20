Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Schwer verletzt beim Toreschießen! Alexander Isak muss nach Führungstreffer für Liverpool vom Platz - Wirtz mit erstem PL-Assist

Was für bittere Szenen in der Premier League. Zwar schießt Stürmer Alexander Isak seinen FC Liverpool beim 2:1 bei den Tottenham Hotspur in Führung, doch er verletzt sich dabei so schwer, dass er ausgewechselt werden muss.

Liverpools Stürmer Alexander Isak hat sich bei seinem Treffer zum 1:0 in der 56. Minute im hart umkämpften 2:1 Liverpools in der Premier League bei den Tottemham Hotspur schwer verletzt.

Isak, der erst zur Pause eingewechselt worden war, wurde von Tottenhams Micky van de Veen von den Beinen geholt, nachdem er seinen Torschuss abgegeben hatte. Statt über das sehenswerte 1:0 zu jubeln, wand sich Isak vor Schmerzen auf dem Rasen und hielt sich den Knöchel.

Isak musste gestützt werden, als er den Platz verließ. Die Bilder der Szene lassen eine schwerer Verletzung befürchten.

Den unglücklichen Treffer hatte der immer besser in Form kommende Florian Wirtz mit seinem ersten offiziellen Assist in der Premier League vorbereitet. Der frühere Frankfurter Hugo Ekitiké erhöhte wenig später (66.).

Tottenham spielte nach einer Roten Karte für den früheren Leipzig-Spieler Xavi Simons in der 33. Minute lange in Unterzahl. Trotz Unterzahl gelang Richarlison (83.) noch der Anschlusstreffer für die Spurs. In der Nachspielzeit sah auch Christian Romero (90.+3) die Gelb-Rote Karte, sodass Liverpool die Partie in doppelter Überzahl zu Ende spielte - ohne allerdings an Sicherheit zu gewinnen.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Tottenham crest
Tottenham
TOT

FC Liverpool nun seit fünf Spielen ungeschlagen

Simons hatte sich den Platzverweis mit einer unnötigen Aktion eingehandelt, als er Liverpools Kapitän Virgil van Dijk an der Wade traf. Zunächst zeigte der Schiedsrichter Gelb, er wurde jedoch vom VAR an den Monitor gebeten und korrigierte seine Entscheidung folgerichtig auf Rot. Die Überzahl nutzten die Gäste nach der Pause konsequent aus.

Liverpool setzt damit seinen Aufwärtstrend fort und ist nun seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot bleibt dennoch vorerst Tabellenfünfter – acht Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City.

Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0