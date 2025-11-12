In Zeiten, in denen auf der Insel jede Menge Kritik auf Florian Wirtz einprasselt, bekommt der Neuzugang des FC Liverpool auch Fürsprache.
"Als er durch die Tür kam, war er genauso": Florian Wirtz wird mit einem Ballon-d'Or-Sieger verglichen
David Bentley über Florian Wirtz: "Ein unglaublicher Spieler"
Der ehemalige englische Nationalspieler David Bentley rührte bei Sky Sports die Werbetrommel für Wirtz und forderte: "Er ist ein unglaublicher Spieler, so talentiert. Fans und Experten müssen zu ihm stehen."
Der 41-Jährige verglich den offensiven Mittelfeldspieler mit seinem ehemaligen Mitspieler Luka Modric. Wirtz sei wie der Ballon-d'Or-Gewinner von 2008: "Als Modric durch die Tür kam, war er genauso. Wie er die Bälle annimmt, wie das Spielfeld scannt - er weiß, was er tut."
- Getty
Luka Modric hatte bei Real Madrid zu Beginn Probleme
Bentley kennt Modric bestens. Wie der Kroate kam auch er 2008 für viel Geld zu den Spurs. Für Bentley blätterte Tottenham damals 22 Millionen Euro Ablöse hin, im Gegenzug für Modrics Dienste waren es gar 22,5 Millionen Euro, die an Dinamo Zagreb flossen. Drei Jahre spielten sie gemeinsam bei den Nordlondonern und für Bentley ist daher klar, dass Wirtz Modric enorm ähnlich ist. Daher sollten dessen Anpassungsschwierigkeiten auch in Kauf genommen werden.
"Modric war technisch unglaublich begabt und beide sind in der Lage, das Tempo eines Spiels zu bestimmen", so Bentley. Für ihn ist daher mit Blick auf Wirtz klar: "Du musst an ihm festhalten."
Durchaus kuriose, bzw bemerkenswerte Parallele zwischen Modric und Wirtz: Der heutige Milan-Star hatte einst nicht nur nach seinem Wechsel zu den Spurs Probleme, sondern tat sich auch nach dem Transfer zu einem absoluten Spitzenklub schwer. Modric kam 2012 für 35 Millionen Euro Ablöse von den Spurs zu Real Madrid und brauchte dort einige Zeit, um zu dem wichtigen und dominanten Spieler zu werden, der er jahrelang für Real war. Seine Startschwierigkeiten gingen sogar so weit, dass Modric in einer Umfrage der in Madrid ansässigen Sportzeitung Marca mit 32,3 Prozent der Stimmen zum schlechtesten Transfer der Saison 2012/13 gekürt wurde.
Gary Neville kritisiert Florian Wirtz: "Er wirkte wie ein kleiner Junge da draußen"
So weit ist es bei Wirtz noch nicht. Allerdings wartet der deutsche Nationalspieler in Liverpool nach 16 Einsätzen weiter auf seinen ersten Treffer. Erst zwei Partien absolvierte Wirtz unter Trainer Arne Slot über die volle Distanz und muss zudem aktuell zwischen offensivem Mittelfeld und der linken Außenbahn pendeln. Dazu gesellt sich jede Menge Kritik von Bentleys Expertenkollegen.
Unter anderem monierte nach der 0:3-Pleite der Reds im Premier-League-Kracher gegen Manchester City am Sonntag Ex-ManUnited-Kapitän Gary Neville in seinem Podcast, Wirtz habe körperliche Defizite: "Er wirkte wie ein kleiner Junge da draußen." Und weiter: "Wir sind monatelang um das Thema herumgeschlichen, dass er jung ist, in ein neues Land gekommen ist und so weiter. Aber er hat 140 Millionen gekostet - da muss man irgendwann liefern."
Die drei nächsten Spiele des FC Liverpool
- 22. November: FC Liverpool vs. Nottingham Forest (Premier League)
- 26. November: FC Liverpool vs. PSV (Champions League)
- 30. November: West Ham United vs. FC Liverpool (Premier League)