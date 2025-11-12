"Als er durch die Tür kam, war er genauso": Florian Wirtz wird mit einem Ballon-d'Or-Sieger verglichen

Bentley kennt Modric bestens. Wie der Kroate kam auch er 2008 für viel Geld zu den Spurs. Für Bentley blätterte Tottenham damals 22 Millionen Euro Ablöse hin, im Gegenzug für Modrics Dienste waren es gar 22,5 Millionen Euro, die an Dinamo Zagreb flossen. Drei Jahre spielten sie gemeinsam bei den Nordlondonern und für Bentley ist daher klar, dass Wirtz Modric enorm ähnlich ist. Daher sollten dessen Anpassungsschwierigkeiten auch in Kauf genommen werden.

"Modric war technisch unglaublich begabt und beide sind in der Lage, das Tempo eines Spiels zu bestimmen", so Bentley. Für ihn ist daher mit Blick auf Wirtz klar: "Du musst an ihm festhalten."

Durchaus kuriose, bzw bemerkenswerte Parallele zwischen Modric und Wirtz: Der heutige Milan-Star hatte einst nicht nur nach seinem Wechsel zu den Spurs Probleme, sondern tat sich auch nach dem Transfer zu einem absoluten Spitzenklub schwer. Modric kam 2012 für 35 Millionen Euro Ablöse von den Spurs zu Real Madrid und brauchte dort einige Zeit, um zu dem wichtigen und dominanten Spieler zu werden, der er jahrelang für Real war. Seine Startschwierigkeiten gingen sogar so weit, dass Modric in einer Umfrage der in Madrid ansässigen Sportzeitung Marca mit 32,3 Prozent der Stimmen zum schlechtesten Transfer der Saison 2012/13 gekürt wurde.