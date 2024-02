38 Minuten in 3 Spielen: Die Leihe von BVB-Juwel Giovanni Reyna zu Nottingham Forest entwickelt sich zum Desaster

Der vom BVB ausgeliehene US-Star bekommt bisher nicht einmal ansatzweise die Einsatzzeiten, die er für seine Entwicklung braucht.

Giovanni Reyna entschied sich im Winter zum Abschied vom BVB, um seine Karriere wieder anzukurbeln. Unter Trainer Edin Terzic bekam der Offensivspieler in Dortmund keine regelmäßigen Einsatzzeiten, das sollte sich durch ein Leihgeschäft ändern.

Rund einen Monat nach seinem Wechsel zu Nottingham Forest in die Premier League sieht es aber nun stark danach aus, als hätte Reyna mit seiner Entscheidung mit Zitronen gehandelt: Auch Coach Nuno Espirito Santo sieht in ihm bislang keinen Spieler für die Startformation. Statt der Bank in Dortmund drückt er nun die Bank in Nottingham.

Am Mittwoch könnte der Mittelfeldspieler nun aber eine große Chance bekommen. In der fünften Runde des FA-Cups steht ab 20.45 Uhr ein Spiel gegen Manchester United auf dem Programm - und Forest könnte rotieren. Das könnte und sollte Reyna die Chance geben, zu zeigen, warum er viel mehr Spielzeit verdient.