Die Dortmunder geben Giovanni Reyna zwar ab, verlängern aber vorher noch seinen Vertrag.

Der BVB gibt seinen US-Profi Gio Reyna unmittelbar vor der Schließung des Transferfensters an Nottingham Forest ab. Die Leihe bis Saisonende in die Premier League gab Borussia Dortmund am Mittwochabend, einen Tag vor dem Schließen des Transferfensters, bekannt. Zudem verlängerten die Westfalen den Vertrag mit Reyna um ein Jahr bis Sommer 2026.