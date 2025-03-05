Patrick Tchanhoun

Französischer und europäischer Fußballkorrespondent

📝 Bio: Ich bin leidenschaftlicher Fußballfan und großer Liebhaber von LaLiga seit meiner Kindheit, geprägt vom Trio Bale-Benzema-Cristiano. Mein Traum war es, Fußballspieler zu werden, doch stattdessen wählte ich den Weg des Sportjournalismus. Nach dem Abitur Serie A1 und einem Studium der Kommunikation bis zum Bachelor absolvierte ich eine Ausbildung im Printjournalismus, bevor ich zum Radio und dann ins Web wechselte. 2023 trat ich GOAL als Redakteur bei, nach Kooperationen mit mehreren internationalen Sportmedien. Ich verfolge die Benin Panthers aufmerksam und habe auch eine Schwäche für Algerien, Ghana und Senegal.

⚽ Meine Fußballgeschichte: Mein Interesse am Fußball begann im Juni 2003 während der Qualifikation zur Afrikameisterschaft 2004 mit dem denkwürdigen Sieg der „Squirrels“ gegen den Sudan (3-0), geprägt von einem Doppelpack von Oumar Tchomogo und einem Tor von Mouritala Ogounbiyi. Seit diesem Tag wächst meine Leidenschaft stetig und führte mich von der Printmedienarbeit zu den Kolumnen von GOAL, stets mit dem Wunsch, Fußball zu erzählen.

🎯 Fachgebiete:

LaLiga, Premier League und Ligue 1 (Analyse und Schreiben)

Afrikanischer und europäischer Fußball

Große Fußballwettbewerbe (AFCON, Weltmeisterschaft, Champions League, EM)

🌟 Lieblingsfußballmoment:

Sulley Muntaris kraftvoller Schuss (Ghana) gegen Uruguay im Viertelfinale der WM 2010, der einen ganzen Kontinent elektrisierte, obwohl die Black Stars letztlich im Elfmeterschießen verloren.

📚 Lieblingsartikel: