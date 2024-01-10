Michael Di Chiaro

Italienischer und Europäischer Fußballkorrespondent

📝 Bio: Geboren 1990 in Bergamo, hatte ich das große Glück und Privileg, meine Leidenschaft für den Fußball zu meinem Beruf zu machen. In meinem Leben dreht sich alles (oder fast alles) um den Ball und das grüne Rechteck, das im Grunde meinen Alltag bestimmt. Mich ohne ihn vorzustellen? Einfach unmöglich.

Ein Liebhaber von „Langzeitprojekten“ — ein Grundpfeiler meiner endlosen Football Manager-Marathons — begann ich mit Papier, Stift und Rucksack, um über die Amateurfelder der Lombardei zu streifen, bevor ich im Januar 2020 freiberuflicher Journalist wurde und eine neue Phase meiner Laufbahn startete.

Seit Februar 2021 Teil der GOAL-Familie, habe ich ab Sommer 2024 meine Beiträge innerhalb des Footballco-Universums erweitert, indem ich Il Bianconero beigetreten bin, ein Portal, das sich vollständig Juventus widmet. Neben der „Signora“ habe ich auch die Möglichkeit, die Angelegenheiten von Atalanta aus nächster Nähe zu verfolgen, dem Klub der Stadt, in der ich aufgewachsen bin und noch immer lebe.

🧠 Fachgebiete:

Italienischer Fußball

Internationaler Fußball

Transfermarkt

Juventus und Atalanta

✍🏻 Lieblingsartikel: