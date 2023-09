Arturo Vidal: "Milan gegen Newcastle war das schlechteste Spiel der Champions-League-Geschichte"

Die erste Spielrunde in der Champions League ist vorbei - und Arturo Vidal war vor allem von einer Partie überhaupt nicht angetan.

WAS IST PASSIERT? Arturo Vidal, ehemaliger Spieler von unter anderem Bayer Leverkusen, Bayern München, Inter Mailand und dem FC Barcelona, hat über das Niveau beim Champions-League-Duell zwischen Milan und Newcastle (0:0) hergezogen.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe das schlechteste Spiel der Champions-League-Geschichte gesehen", sagte Vidal in einem Twitch-Stream.

"Diese Milan-Idioten mit Newcastle, das hat mich krank gemacht. Die können froh sein, dass sie rennen können, denn sonst wären sie nicht dabei", sagte er in Richtung der beiden Teams.

Für Newcastle hatte er noch speziellere Kommentare übrig: "Ich verstehe Newcastle nicht. Die sind Vierter in der Liga geworden und machen hier gar nichts, ätzend. Die müssen ihr Leben riskieren. Wenn das dein erstes Match ist, musst du mehr zeigen. Das hat mich richtig wütend gemacht", redete Vidal Klartext.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vidal trug zwischen 2020 und 2022 das Trikot von Milans Stadtrivalen Inter, was die spitzen Bemerkungen in Richtung der Rossoneri zumindest zu einem Teil erklären dürfte.