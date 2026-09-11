Xavi Espart: Barcelona pode ter revelado o novo Philipp Lahm em La Masia
A mais recente revelação de La Masia no Barcelona surgiu em uma função inesperada. Meio-campista de origem que foi transformado em lateral-direito, Xavi Espart, de 19 anos, começou a temporada pelo lado esquerdo da defesa de Hansi Flick e pareceu cada vez mais à vontade no time principal.
Com sua excelente técnica, capacidade de ditar o ritmo e passe criativo, ele tem todos os sinais de um meio-campista estereotípico de La Masia, mas sua versatilidade impressionante fez com que fosse apontado como o Philipp Lahm de sua geração.
Lançado em um jogo de alta pressão da Champions League em sua estreia, ele se tornou campeão europeu com a seleção sub-19 da Espanha no verão e voltou para se destacar na função de lateral-esquerdo nesta temporada.
Ele começou bem, mas o que podemos esperar do novo menino de ouro de Flick? GOAL analisa...
O início
Nascido na capital catalã, Espart é barcelonista de corpo e alma.
Depois de entrar para a famosa academia de base aos oito anos, ele iniciou sua formação como meio-campista nas mesmas equipes de Lamine Yamal, Pau Cubarsi e Marc Bernal. Aos 16, e já conhecido por sua versatilidade, disputou a UEFA Youth League com o sub-19, alternando entre o meio-campo e a lateral direita.
Depois que Juliano Belletti assumiu a equipe de base, ele teve papel de destaque, geralmente na lateral direita, na conquista da tríplice coroa nacional e europeia em 2024-25. Na temporada passada, Espart marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 2 sobre o Newcastle e fez o gol da vitória contra o Paris Saint-Germain na competição continental. Pouco depois, recebeu o chamado de Flick.
Depois de passar as primeiras semanas da campanha como reserva não utilizado, o garoto da casa estava prestes a fazer sua estreia no time principal quando sofreu uma infeliz lesão no joelho. Isso o deixou fora por mais de três meses, mas Flick não o fez esperar muito por sua primeira partida pela equipe principal.
Grande avanço
O Barcelona perdia por 1 a 0 para o Newcastle no St James' Park no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em março, quando o treinador alemão chamou o herói da base.
Entrando no lugar do capitão Ronald Araujo aos 88 minutos, ele lidou bem com a pressão. O lateral levou Joe Willock até a linha de fundo antes de dar um carrinho para roubar a bola, levantando-se rapidamente e tocando para Lamine Yamal. Minutos depois, o Barça marcou o gol de empate.
"Quando vi que ia entrar em campo, não consegui acreditar. Aproveitei muito e a emoção estava à flor da pele", disse ele ao site do clube.
Cinco dias depois, ele jogou os 90 minutos da vitória por 5 a 2 sobre o Sevilla, no Camp Nou, por La Liga. Devido à pressão dos visitantes, ele teve pouco tempo com a bola e houve alguns momentos displicentes, mas lutou por tudo o que apareceu pela frente e sua confiança com a posse cresceu ao longo da partida.
Depois disso, voltou ao banco, fazendo apenas mais quatro aparições na campanha do título da liga do Barça, mas estava claro que ele havia chamado a atenção de Flick.
"Para um jogador jovem como eu, a confiança do treinador em mim significou tudo", disse. "Sou muito grato a ele. A confiança dele em mim me permitiu manter a calma, sem pressão, e jogar da maneira que sei."
Espart foi sublime no meio-campo e peça constante no time titular enquanto a Espanha conquistou o Campeonato Europeu Sub-19, no País de Gales, durante o verão.
Passando pelos adversários com facilidade, caçando a bola e circulando-a com classe, ele comandava os jogos. Com um toque sutil para ajeitar a bola, marcou em cheio seu primeiro gol na vitória por 7 a 0 sobre os anfitriões na estreia e depois repetiu com o gol de abertura, aos 12 minutos, na semifinal contra a Croácia.
Muitas vezes, Espart recebia a bola, levantava a cabeça e via os 11 adversários no seu campo de visão. Fosse com um passe incisivo pelo meio, uma tabela com um companheiro para infiltrar atrás do meio-campo ou uma simples arrancada atravessando os defensores, ele geralmente encontrava uma forma de criar um ataque promissor.
A Espanha não sofreu nenhum gol em todo o torneio, e Espart foi incluído na Seleção do Torneio. Ele voltou a Barcelona pronto para aproveitar seu momento.
Como vai
Promovido oficialmente ao time principal e com a camisa 12, ele teria abandonado as férias de verão para manter o embalo da Euro. A decisão valeu a pena, já que ele recebeu confiança para atuar na lateral direita durante toda a pré-temporada.
"Sinto a confiança do Flick e quero ficar no time principal; é preciso aproveitar as oportunidades", disse. "Desde que voltei da Eurocopa, tenho tentado dar 100% aqui e mostrar que pertenço a este lugar e do que sou capaz. Por enquanto, estou feliz, mas o futebol é algo do dia a dia, e vou seguir dando 100% para ficar aqui."
Como titular no amistoso contra o Birmingham, ele mostrou tranquilidade com a bola e ficou colado no seu marcador quando o time da Championship tentava atacar pela ponta ou infiltrar na área. Atuando como lateral invertido ou ditando o ritmo por dentro, suas transições sem esforço impressionaram Flick, que depois disse que o adolescente "deixou claro para nós que é um jogador de alto nível".
A lateral direita tem sido uma área problemática para os campeões espanhóis. Seus recursos financeiros foram direcionados para contratar nomes como Rodri, Anthony Gordon e Karim Adeyemi no verão, deixando Jules Kounde e Joao Cancelo como os únicos outros encaixes naturais para a função.
Surpreendentemente, porém, não é aí que Espart tem sido chamado para cobrir. Ele completou todos os quatro jogos de La Liga até aqui como lateral esquerdo, no lugar de Alejandro Balde.
Ele foi bem contra o Elche e deu sua primeira assistência, com um passe diagonal para Fermin na entrada da área para fechar a goleada por 5 a 0.
Quatro dias depois, veio outra atuação ousada contra o Athletic Club. Ele se jogou nos duelos físicos, participou da construção das jogadas e às vezes avançou pelo meio em busca de criar algo. Um excelente cruzamento encontrou Raphinha em ótima posição na área, mas a cabeçada do brasileiro acertou a trave, negando a Espart uma assistência.
"Xavi Espart é incrível", disse Joan Garcia sobre sua atuação defensiva na vitória por 2 a 0.
"Estou muito satisfeito com o que estou vendo, até um pouco surpreso com a forma como ele está jogando na lateral esquerda", disse Flick. "Ele está sempre focado. É um jogador de muita qualidade e, nas situações de um contra um na defesa, é de altíssimo nível. Estou muito feliz com ele. Como todos os jogadores, ele tem margem para melhorar."
Ele voltou a se conectar com Raphinha dias depois, infiltrando-se no meio-espaço para dar um passe rápido ao capitão, que disparou para marcar o gol de empate no triunfo por 5 a 2 contra o Rayo Vallecano.
Pontos fortes
A leitura de jogo de Espart, seu posicionamento e sua percepção com a bola estavam entre seus maiores pontos fortes à medida que ele subia pelas categorias de base como meio-campista. Esses aspectos fizeram dele uma opção adequada na lateral direita, onde se desenvolveu e virou uma presença confiável tanto na defesa quanto no ataque.
O jovem nunca foge de um duelo físico, colando nos pontas enquanto busca recuperar a bola e dar um passe rápido para a frente.
Ele não atua como um lateral que passa por fora, preferindo fazer combinações curtas e infiltrar pelo corredor interno, ou conduzir em direção à área antes de acionar um companheiro de equipe.
"Posso ser um tipo diferente de lateral, alguém que pode se associar com os companheiros mais por dentro em vez de ser um ala", explicou.
Tanto no meio-campo quanto na lateral, seu passe é perigoso, e ele ajuda a manter o ritmo alto com decisões rápidas.
Sua adaptabilidade também tem sido impressionante, já que foi transformado de meio-campista em lateral-direito e depois lançado na lateral esquerda no início da temporada.
"Todos vocês viram: ele é espetacular com a bola, pode jogar na lateral e no meio-campo... e sempre faz isso perfeitamente", disse o defensor Cubarsi à Marca.
Há margem para melhoria
Aos 19 anos, Espart ainda está em desenvolvimento físico, e isso pareceu ser uma grande preocupação em suas primeiras aparições em La Liga, já que às vezes era facilmente superado pelos adversários. Embora pareça mais forte e mais imponente desde seu retorno da pausa de verão, ele ainda é um trabalho em andamento.
Nas categorias de base, ele tinha tempo para encontrar passes perigosos vindo de áreas mais recuadas; diante de equipes de La Liga que pressionam alto, mostrou sinais de pânico com a bola e, às vezes, escolhe o passe errado, seja errando o alvo ou tocando para um companheiro que já está sob pressão.
Ele ainda está se adaptando ao ritmo do futebol de alto nível e pode ser um problema em jogos grandes, especialmente na lateral direita, onde o Barcelona ficará exposto se ele tiver dificuldades.
O próximo…
Sua mudança de posição, sua natureza ofensiva e seu capricho com a bola fizeram com que ele fosse comparado a Philipp Lahm, ídolo do Bayern de Munique e da Alemanha.
"Quando vejo Xavi jogar, gosto muito da confiança dele com a bola", disse Flick no verão. "Ele me lembra Philipp Lahm, porque pode jogar como um camisa 6 ou um 2. Gosto de vê-lo com e sem a bola."
Lahm também começou a carreira profissional como lateral-esquerdo e depois brilhou pela direita antes de Pep Guardiola transformá-lo em meio-campista. O técnico da Alemanha, Joachim Low, então auxiliado por Flick, seguiu a ideia de Guardiola e o utilizou ali durante boa parte da gloriosa campanha na Copa do Mundo de 2014.
Com seu excelente controle de bola em espaços curtos, capacidade de ditar o jogo e flexibilidade posicional, parece que Flick espera transformar Espart em seu próprio coringa, e os primeiros sinais são promissores.
E agora?
Espart jogou todos os minutos das quatro primeiras partidas do Barça em La Liga nesta temporada, mas Flick teve cuidado para não sobrecarregá-lo e o deixou no banco na vitória de quarta-feira na Champions League contra o Feyenoord.
Essa abordagem cautelosa deve continuar enquanto Espart se adapta às exigências de uma temporada completa no mais alto nível. Ele ultrapassou Balde na hierarquia da lateral esquerda, mas Flick mostrou no meio de semana que ainda confia em Cancelo para voltar a desempenhar essa função, se necessário.
"Por enquanto, estou feliz, mas o futebol é algo vivido dia após dia, e vou continuar dando 100% para ficar aqui", disse ele no mês passado. "É muito difícil chegar até aqui, mas o que é realmente duro é permanecer aqui por causa do alto padrão estabelecido por esses jogadores.
"No fim das contas, este é o Barça, o melhor time do mundo, e a cobrança existe todos os dias.
"Você nunca pode baixar a guarda."
Seja se firmando na lateral esquerda, voltando para a direita ou sendo deslocado para o meio-campo, sua inteligência e versatilidade dão a Flick opções valiosas.