Promovido oficialmente ao time principal e com a camisa 12, ele teria abandonado as férias de verão para manter o embalo da Euro. A decisão valeu a pena, já que ele recebeu confiança para atuar na lateral direita durante toda a pré-temporada.

"Sinto a confiança do Flick e quero ficar no time principal; é preciso aproveitar as oportunidades", disse. "Desde que voltei da Eurocopa, tenho tentado dar 100% aqui e mostrar que pertenço a este lugar e do que sou capaz. Por enquanto, estou feliz, mas o futebol é algo do dia a dia, e vou seguir dando 100% para ficar aqui."

Como titular no amistoso contra o Birmingham, ele mostrou tranquilidade com a bola e ficou colado no seu marcador quando o time da Championship tentava atacar pela ponta ou infiltrar na área. Atuando como lateral invertido ou ditando o ritmo por dentro, suas transições sem esforço impressionaram Flick, que depois disse que o adolescente "deixou claro para nós que é um jogador de alto nível".

A lateral direita tem sido uma área problemática para os campeões espanhóis. Seus recursos financeiros foram direcionados para contratar nomes como Rodri, Anthony Gordon e Karim Adeyemi no verão, deixando Jules Kounde e Joao Cancelo como os únicos outros encaixes naturais para a função.

Surpreendentemente, porém, não é aí que Espart tem sido chamado para cobrir. Ele completou todos os quatro jogos de La Liga até aqui como lateral esquerdo, no lugar de Alejandro Balde.

Ele foi bem contra o Elche e deu sua primeira assistência, com um passe diagonal para Fermin na entrada da área para fechar a goleada por 5 a 0.

Quatro dias depois, veio outra atuação ousada contra o Athletic Club. Ele se jogou nos duelos físicos, participou da construção das jogadas e às vezes avançou pelo meio em busca de criar algo. Um excelente cruzamento encontrou Raphinha em ótima posição na área, mas a cabeçada do brasileiro acertou a trave, negando a Espart uma assistência.

"Xavi Espart é incrível", disse Joan Garcia sobre sua atuação defensiva na vitória por 2 a 0.

"Estou muito satisfeito com o que estou vendo, até um pouco surpreso com a forma como ele está jogando na lateral esquerda", disse Flick. "Ele está sempre focado. É um jogador de muita qualidade e, nas situações de um contra um na defesa, é de altíssimo nível. Estou muito feliz com ele. Como todos os jogadores, ele tem margem para melhorar."

Ele voltou a se conectar com Raphinha dias depois, infiltrando-se no meio-espaço para dar um passe rápido ao capitão, que disparou para marcar o gol de empate no triunfo por 5 a 2 contra o Rayo Vallecano.