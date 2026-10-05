Vida após Lionel Messi: quem será o próximo camisa 10 da Argentina?

Na noite de terça-feira, no famoso Estadio Monumental, do River Plate, Lionel Messi fará sua 208ª, e última, partida pela Argentina. A adidas, patrocinadora de Messi, desenhou uma camisa comemorativa de despedida para o jogador de 39 anos usar contra o Benin, com seu nome e número banhados a ouro, algo que simboliza o quanto ele valeu seu peso nisso em nível internacional durante a maior parte de 21 anos.

Não haverá um olho seco sequer no estádio. Messi está se despedindo da seleção argentina como o jogador com mais partidas pelo país e o maior artilheiro de todos os tempos, com 125 gols, além de ser o homem que inspirou seu país ao terceiro título de Copa do Mundo e aos títulos consecutivos da Copa América.

Ele também ficou agonizantemente perto de se despedir com uma segunda medalha de campeão da Copa do Mundo no verão, marcando oito gols no caminho até a derrota final da Argentina para a Espanha. Messi tragicamente perdeu o pai após o torneio e acabou decidindo se aposentar porque sentiu que não tinha "mais nada a oferecer".

Basta dizer que ninguém pode ocupar o lugar de Messi. Aos olhos de muitos, ele é o maior jogador a já pisar em um campo de futebol, e talvez nunca haja outro que se iguale a ele em talento puro, dado por Deus. Mas a camisa 10 precisa ser passada para alguém, e a Argentina precisa encontrar uma forma de continuar sendo uma força de elite sem seu capitão talismânico.