“Vencer o máximo possível”: Sergi Roberto tem raízes profundas no Barcelona, mas o confronto do LA Galaxy com o LAFC vem primeiro

Sergi Roberto ainda ouve perguntas sobre aquele gol o tempo todo. Talvez tenha sido o dia mais marcante da história recente do Barcelona. Neymar cruzou, Roberto se arriscou, enquanto todos os defensores do PSG ficaram parados. A finalização foi perfeita.
La remontada, a virada após uma desvantagem de 4 a 0 na Champions League, estava completa.
Roberto mora agora em Los Angeles e joga pelo LA Galaxy. Aquele momento aconteceu há uma década. Mas, todos os dias, quando passeia com a esposa e os filhos por um lugar onde desfruta de relativo anonimato em comparação com a agitação de Barcelona, ele é parado para tirar selfies e responder a perguntas sobre aquele gol.
“É o gol mais maluco que já marquei, com certeza. É o gol de que todo mundo se lembra. O tempo vai passar, e todos ainda vão se lembrar daquele jogo”, disse à GOAL.
Mas aquele era o mesmo jogador em outra fase da vida. Na época, Roberto era um garoto de La Masia que começava a receber oportunidades no clube de sua cidade natal, que ainda acompanha toda semana. Hoje, tem esposa, filhos e uma casa nos Estados Unidos. Os tempos mudam, as carreiras mudam. Ainda assim, Roberto insiste que este é o lugar onde deveria estar.
“Mesmo quando jogava no Barcelona, eu sempre dizia que gostaria de jogar na MLS”, afirmou Roberto. “Só não sabia quando isso aconteceria.”