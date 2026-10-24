“Vencer o máximo possível”: Sergi Roberto tem raízes profundas no Barcelona, mas o confronto do LA Galaxy com o LAFC vem primeiro

Os esportes americanos costumam ser cercados de mitos entre os jogadores europeus.

A cultura aqui é diferente. Há algumas grandes ligas esportivas, enquanto na Europa há basicamente uma. Antoine Griezmann, outro ex-companheiro de Roberto que agora joga pelo Orlando City, há muito tempo se interessa por basquete. Harry Kane, apontado como favorito à Bola de Ouro, disse claramente que não se importaria de tentar a sorte na NFL.

Em termos culturais, Roberto tinha menos certezas. Como muitos no mundo do futebol, ele já sabia um pouco sobre basquete.

Mas ir a um jogo do Los Angeles Rams com Puig abriu seus olhos para a NFL.

“Na Europa, a NFL não é um esporte muito popular. Acho que praticamente ninguém acompanha a liga, mas, desde que vim para cá, fui a um jogo dos Rams e gostei”, disse. Roberto pode acabar se tornando torcedor. “Tento acompanhar a liga pela TV. É um jogo muito tático, e gosto disso”, afirmou Roberto.

Há, de fato, alguns paralelos entre a leitura de jogo de Roberto e a de um quarterback da NFL. Ele não faz lançamentos nem comanda um ataque. Mas Roberto domina sua área do campo. No Galaxy, encaixou-se bem como volante, jogando atrás do imprevisível Marco Reus, que, de repente, passou a ter muito menos responsabilidades defensivas.

A intensidade da liga também se fez sentir de imediato. Roberto disputou seu primeiro jogo na MLS em 29 de agosto.

Ele chegou a um clube em plena disputa por uma vaga nos playoffs. Puig passou por uma segunda cirurgia no ligamento cruzado anterior em dois anos no início da temporada e não entrou em campo neste ano. Sua volta aos gramados é extremamente incerta. Mas o Galaxy conseguiu se manter na disputa sem ele. Reus contribuiu com gols e assistências. O atacante Joao Klauss, contratado junto ao St. Louis em janeiro, recuperou a boa forma e a condição física e marcou nove gols em dez partidas como titular. Uma boa sequência, na qual o Galaxy perdeu apenas um dos últimos seis jogos enquanto todos os adversários diretos deixaram pontos pelo caminho, deixou Roberto perto de disputar os playoffs em sua primeira temporada na liga.

“É uma situação diferente. Quando você vem da Europa, está no fim da temporada, depois tem as férias de verão e imagina que vai começar do zero na liga e tudo mais. Então, chegar aqui no meio da temporada, lutando pelos playoffs... cada jogo tem sido como uma final para nós conseguirmos a classificação”, disse.