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MLS Winners and Losers 1-1GOAL

Vencedores e perdedores da MLS: Nashville SC flerta com recordes da liga, Inter Miami de Lionel Messi conta com a sorte e Conferência Oeste parece bem preparada para o Decision Day

Inter Miami venceu, Nashville fez história e muitas vagas nos playoffs da Conferência Oeste seguem em disputa antes da rodada decisiva

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Cinco jogos, cinco vitórias e uma vaga nos playoffs da Conferência Leste garantida. O Columbus Crew escolheu uma ótima hora para entrar em boa fase.

    A verdade sobre a MLS é esta: a maioria dos times é bem mediana, o que significa que algumas vitórias seguidas podem ser suficientes para chamar a atenção (é o que muita gente chama de “equilíbrio”). O Crew fez exatamente isso. GOAL não toma partido, mas a MLS sempre parece um pouco melhor quando o mais carismático dos times está na disputa.

    Muita coisa também aconteceu no Leste, onde o cenário dos playoffs ficou bem definido uma semana antes do Decision Day. O Nashville é uma força avassaladora (já sabíamos disso). O Miami é uma mistura de brilhantismo, atuações ruins e um pouco de sorte (já sabíamos disso). E Allan Saint-Maximin provavelmente não deveria fazer um gesto polêmico em direção a um adversário se quiser evitar a expulsão (já sabíamos disso, mas não esperávamos que acontecesse).

    O Oeste também não fica atrás. Como nenhum dos times entre o 7º e o 11º lugar pareceu realmente decidido a ir aos playoffs, todos parecem ter uma chance. A disputa está interessante, e a GOAL analisa tudo isso nos Vencedores e Perdedores da MLS desta semana...

  • Vencedor: a armadura de roteiro do Inter Miami

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Messi participou dos dois gols na vitória do Inter Miami sobre o New England na noite de domingo.

    Ih, complicou.

    Como explicar isso, então? Mais uma vez, o Inter Miami não jogou tão bem contra o New England Revolution. A ocupação dos espaços é ruim. A defesa é instável. Nada disso passa a impressão de um time campeão. Mas, para o Miami, isso também não precisa acontecer: seja por obra de alguma força superior da sorte no futebol, seja por contar com o melhor jogador para resolver, o time sempre consegue vencer esses jogos.

    Tudo começou, na verdade, com uma assistência de Lionel Messi que não foi bem uma assistência. Ao disputar uma bola solta na área, ele pareceu tentar dominá-la, mas ela acabou sobrando para German Beterame, que finalizou. Depois veio a magia de Messi: um drible, um giro, um desvio e um chute no canto inferior para fazer 2 a 1 a dez minutos do fim.

    Nos instantes finais, o New England Revolution achou que havia empatado após uma sequência de erros quase cômica de Ian Fray na defesa. Mas a sorte voltou a aparecer, e um impedimento por margem mínima, dos mais cruéis, impediu o que teria sido um empate justo. A fórmula do Miami no ano passado combinava Messi sendo o melhor do planeta com uma dose de sorte irritante. Parece que essa combinação está funcionando de novo.

  • PERDEDOR: Pascal Jansen

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    Depois de levar o NYCFC às finais da Conferência Leste em 2025, Jansen tem tido dificuldades para fazer sua equipe render nesta temporada.

    “Nunca vou dar desculpas”

    Essas foram as palavras do técnico do NYCFC, Pascal Jansen, depois de ver sua equipe ficar fora dos playoffs da MLS, após uma surpreendente campanha até a final da Conferência Leste em 2025. Na verdade, o time talvez tenha rendido acima de suas possibilidades no ano passado. O trabalho de Jansen parecia notavelmente completo, já que o NYCFC superou uma série de lesões na reta final da temporada para chegar surpreendentemente longe.

    O problema é que isso elevou as expectativas a níveis absurdos. Se Jansen conseguiu aquilo depois de reagir a uma queda de rendimento na reta final da temporada, o que ele não seria capaz de alcançar ao longo de uma temporada inteira? A resposta acabou sendo uma campanha mediana. Visto isoladamente, o NYCFC tem bons jogadores. Mas a regularidade não veio. E, após um empate com o D.C. United, que mais uma vez está bem atrás na disputa por uma vaga nos playoffs, a equipe de Jansen está oficialmente sem chances de avançar à pós-temporada.

    Nas redes sociais, já soou o sinal de alerta, o que parece um pouco exagerado. Jansen é um técnico competente que merece uma chance com um pouco mais de investimento. Mas é difícil ignorar essa queda de rendimento.

  • VENCEDOR: Nashville SC

    Nashville SC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    O Nashville SC virou o jogo contra o New York Red Bulls na noite de domingo e agora pode estabelecer o recorde histórico de pontos da MLS.

    Se o Miami conta um pouco com a sorte, o Nashville é uma máquina. De certa forma, é uma pena que o Miami renda histórias muito mais interessantes. Na realidade, estamos diante do melhor time da história da MLS. Nenhuma outra equipe, em mais de 30 anos de existência da liga, fez algo assim. Depois de vencer o New York Red Bulls, o Nashville igualou o recorde histórico de pontos da MLS. Qualquer resultado na próxima semana fará com que supere essa marca.

    Isso, por si só, já seria impressionante. E é. Mas o que mais chama a atenção é a maneira como tudo aconteceu. O Nashville perdia por 2 a 0 para o RBNY no intervalo. Isso não fez muita diferença: marcou três gols no segundo tempo, o último deles o da vitória, anotado por Sam Surridge aos 91 minutos. A equipe segue invicta em casa nesta temporada. E, ah, também conquistou oficialmente o Supporters' Shield.

    Há algum ponto fraco? Não exatamente. Ninguém sofreu menos gols, e apenas duas equipes marcaram mais. Há criatividade no ataque, energia no meio-campo e solidez na defesa. Para o restante da liga, boa sorte.

  • PERDEDOR: Conferência Leste em risco

    Red Bull New York v Toronto FC
    Getty Images Sport

    Uma série de derrotas de equipes fora da zona de classificação aos playoffs tirou um pouco da emoção do último dia na Conferência Leste.

    Bom, isso é um pouco sem graça. Não é propriamente culpa deles , mas, ao não vencerem neste fim de semana, RBNY, NYCFC e Toronto FC nos privaram do que poderia ter sido uma última rodada emocionante na conferência. Os três foram eliminados da disputa no fim de semana passado, deixando a situação no Leste praticamente definida.

    Claro, ainda há algumas questões interessantes em aberto. Orlando e Columbus torcem para que o Cincinnati perca seu último jogo da temporada regular, ou pelo menos deixe pontos pelo caminho, para evitar um confronto complicado na repescagem. O Charlotte precisará vencer e torcer por uma derrota do Chicago para garantir o mando de campo nos playoffs. Mas, na verdade, estamos discutindo detalhes. Está praticamente tudo definido.

  • VENCEDOR: Conferência Oeste em risco

    Los Angeles Football Club v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    Resultados importantes em todo o Oeste deixaram a conferência em aberto às vésperas do dia decisivo.

    Quanto à Conferência Oeste... ora, ora, que beleza.

    A MLS vem promovendo essa história de DIA DA DECISÃO(!) há algum tempo, e a ideia tem parecido um tanto forçada. Há problemas claros. Para começar, todos os jogos deveriam começar ao mesmo tempo. Além disso, dá mesmo para chamar de “dia da decisão” se ninguém está, de fato, tomando decisão alguma?

    Bom, talvez estejamos sendo exigentes demais com o nome. O ponto principal é que o último dia promete ser decisivo na Conferência Oeste. Três equipes que hoje estão fora da zona de playoffs têm chance de conquistar uma vaga. O Minnesota United precisa vencer em casa e torcer para que praticamente metade da conferência perca ou empate. No momento, o Seattle Sounders está fora pelo saldo de gols. E há ainda o confronto mais interessante, entre RSL e LA Galaxy. Se o cenário nos outros jogos se mantiver, o que também é reconhecidamente improvável, será basicamente uma partida em que a vitória garante a vaga no Oeste. E é disso que se trata essa ideia de nome tão estranho.

  • PERDEDOR: LAFC

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    ZUMA Press Wire

    O rendimento de Bouanga é o único motivo pelo qual o LAFC está na zona de classificação para os playoffs neste ano

    Onde este time estaria sem Denis Bouanga? O LAFC não está mal nesta temporada. É um time de playoffs que, pelo talento ofensivo à disposição, acredita poder enfrentar qualquer adversário de igual para igual em um dia inspirado. O problema é que deveria render muito mais. A escolha de Marc Dos Santos, demitido há um mês, agora parece ter sido um erro grave. E Xavi Tamarit, promovido logo depois, não parece representar uma melhora significativa.

    A derrota por 3 a 1 para o Minnesota deixou isso claro: o LAFC dominou as estatísticas, mas falhou defensivamente. Em resumo, este time tem um elenco sem profundidade. O LAFC já não terá a vantagem do mando de campo nos playoffs. Se não houver reviravoltas na última rodada, o que parece improvável, terá de enfrentar o San Jose em uma série de três jogos. E esse confronto não deve inspirar muita confiança no sul da Califórnia.