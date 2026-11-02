Cinco jogos, cinco vitórias e uma vaga nos playoffs da Conferência Leste garantida. O Columbus Crew escolheu uma ótima hora para entrar em boa fase.

A verdade sobre a MLS é esta: a maioria dos times é bem mediana, o que significa que algumas vitórias seguidas podem ser suficientes para chamar a atenção (é o que muita gente chama de “equilíbrio”). O Crew fez exatamente isso. GOAL não toma partido, mas a MLS sempre parece um pouco melhor quando o mais carismático dos times está na disputa.

Muita coisa também aconteceu no Leste, onde o cenário dos playoffs ficou bem definido uma semana antes do Decision Day. O Nashville é uma força avassaladora (já sabíamos disso). O Miami é uma mistura de brilhantismo, atuações ruins e um pouco de sorte (já sabíamos disso). E Allan Saint-Maximin provavelmente não deveria fazer um gesto polêmico em direção a um adversário se quiser evitar a expulsão (já sabíamos disso, mas não esperávamos que acontecesse).

O Oeste também não fica atrás. Como nenhum dos times entre o 7º e o 11º lugar pareceu realmente decidido a ir aos playoffs, todos parecem ter uma chance. A disputa está interessante, e a GOAL analisa tudo isso nos Vencedores e Perdedores da MLS desta semana...