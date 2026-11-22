WASHINGTON, D.C.: O Kansas City Current chegou ao “Rowdy Audi” em busca de seu primeiro título da NWSL. Saiu com a taça e uma festa para chamar de sua.

Um escanteio cobrado por Vanessa DiBernardo e um gol de Debinha nos acréscimos garantiram a vitória por 2 a 1 sobre o Washington Spirit no sábado e o primeiro título da história do Current. Para o Spirit, a terceira final consecutiva terminou em mais uma derrota dolorosa, desta vez em casa.

Antes de a bola rolar, Emma Hayes, técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, havia destacado as qualidades que tornavam o Kansas City um adversário tão perigoso.

“O KC tem sido muito forte, especialmente nos últimos sete jogos. Não só nas transições: também tem qualidade e mentalidade”, disse Hayes.

O Current precisou das duas coisas no Audi. O estádio fez jus ao apelido “Rowdy” em um primeiro tempo de 45 minutos marcado por disputas duras. As equipes cometeram, juntas, 19 faltas, o maior número em uma etapa inicial na história dos playoffs da NWSL. Nenhuma delas conseguiu abrir o placar.\

Logo depois do intervalo, porém, DiBernardo mudou o clima da partida. Seu escanteio fez uma curva e entrou junto à trave mais distante, colocando o Kansas City em vantagem e obrigando o Spirit a buscar o resultado diante de sua torcida.

Então veio uma sequência que fez as duas torcidas prenderem a respiração mais uma vez.

Debinha saiu livre no sétimo minuto dos acréscimos e fez 2 a 0. O Spirit ficou atônito. O Audi se calou. Um minuto depois, Trinity Rodman marcou para o Washington e devolveu brevemente a voz à torcida da casa.

Mas o Current segurou a vantagem. A espera do Washington continuaria, enquanto a do Kansas City finalmente chegava ao fim.

A GOAL analisa as vencedoras e perdedoras em Washington, D.C.…