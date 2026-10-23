Manchester City, Chelsea, Arsenal e Manchester United terminaram entre os quatro primeiros da Women’s Super League em sete das últimas oito temporadas. Mas, antes de cada nova edição, sempre surge a discussão sobre quem poderia mudar essa ordem. No último verão, o Tottenham era uma das equipes apontadas como candidata.

Enquanto o London City Lionesses se movimentava no mercado de transferências de uma forma impossível de ignorar, o Tottenham reforçava discretamente uma equipe que terminou em quinto lugar na temporada passada, pelo menos nove pontos à frente de todos os clubes fora dos chamados “quatro grandes”. Entre as contratações estavam as atacantes goleadoras Shekiera Martinez e Kirsty Hanson, a talentosa meia Victoria Pelova e a defensora da seleção francesa Alice Sombath. Foi um verão impressionante.

Mas, após um início invicto, com 15 gols marcados, apenas dois sofridos e 10 pontos conquistados em quatro jogos, uma pergunta conhecida voltou a surgir depois de duas derrotas: por 6 a 1 para o London City e por 6 a 2 para o Chelsea. É a primeira vez que o Tottenham sofre seis gols em jogos consecutivos da WSL.

O Tottenham deu passos enormes nos últimos anos, dentro e fora de campo, e sua primeira temporada sob o comando de Martin Ho, no ano passado, trouxe ainda mais empolgação. Mas o retrospecto da equipe contra os principais times, grupo do qual o London City pode fazer parte nesta temporada, deixa muito a desejar. Desde que subiu, há sete anos, o Tottenham soma apenas duas vitórias, seis empates e 46 derrotas nos confrontos com Chelsea, Arsenal e os clubes de Manchester pela WSL.

Neste sábado, o Tottenham recebe o Arsenal no clássico do norte de Londres, com o rival atravessando uma fase muito ruim. É uma excelente oportunidade para a equipe de Ho mostrar que consegue aprender com derrotas duras e conquistar uma vitória de peso, capaz de provar que pode superar a barreira que a separa dos principais times.