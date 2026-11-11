“Já me chamaram de camaleão várias vezes, principalmente porque consigo me adaptar. Tenho feito aulas de kinyarwanda. ‘Mwaramutse’ significa bom dia, e ‘Mwiriwe’ significa boa noite. É uma língua bastante difícil. Não posso dizer que estou indo muito bem, mas, na verdade, só tive algumas aulas de verdade desde que cheguei aqui. Vou aprender a língua porque acredito que devo fazer isso. Assim como acredito que não posso ser técnico de uma seleção se não morar no país. Sei que muitos fazem isso, mas dizem: ‘A maioria dos nossos jogadores atua na Europa’. E eu penso: ‘Sim, mas sua presença no país motiva os jogadores locais a sair e jogar em um nível mais alto’.

“Sou responsável por todas as categorias, dos 15 anos para cima. É claro que estamos procurando novos jogadores porque, nos últimos anos, não vou dizer que os outros técnicos não fizeram um bom trabalho, mas não houve um desenvolvimento de verdade. Sem futebol de base, você não tem uma equipe de elite nem chance alguma. Então trouxe um responsável pelo desenvolvimento das categorias de base, um rapaz chamado Nicholas de-Long. Ele ficará encarregado de todas as categorias de base. Para mim, o principal é que, quando você está em um país, precisa respeitar o lugar onde está. Não vou mudar as pessoas. Não vou mudar a cultura. E chegar atrasado ao treino não é cultura. Ir ao aeroporto de chinelos não é cultura. É só falta de educação. A cultura, a comida, a língua, as roupas que as pessoas usam, a forma como rezam: não me meto em nada disso. Estou aqui para melhorar a cultura futebolística de vocês, se me deixarem. Tento aprender o máximo possível sobre as pessoas, a língua e o que as motiva.

“Às vezes é muito, muito difícil em vários aspectos. Nem falamos ainda do sacrifício da família e de tudo isso. Mas, se vou fazer alguma coisa, vou me dedicar 100%. E, de modo geral, não tive problemas pessoais desse tipo. As questões sempre foram: por que você está atrasado? Por que isso não foi feito? Por que não podemos fazer isso? Por que não podemos fazer aquilo? O material esportivo não presta. Voltamos de Cabo Verde e levamos 72 horas. Passamos dois dias no Senegal sem fazer absolutamente nada. Então, obviamente, fiquei furioso. E, quando fico irritado, não é bom estar por perto. Eu digo coisas, posso até soltar um palavrão ou outro, mas por que deixaram isso acontecer? Por que não me avisaram sobre essas coisas? Esses são os problemas. Chegamos ao aeroporto no Paquistão depois de empatar por 0 a 0 com o Camboja, e apareceram com duas vans. Eu disse: ‘São 35 pessoas e toda a bagagem. O que vocês estavam pensando?’ São muitas questões desse tipo com as quais eu realmente não deveria ter que lidar.

“Montei uma rede de observação de jogadores. Temos um sujeito chamado Derek Bragg, que é da Inglaterra. Ele observa jogadores no mundo todo. É um dos olheiros que criaram a plataforma Wyscout. O trabalho envolve apagar incêndios e tentar convencer as pessoas. Nossa seleção sub-17 se classificou recentemente para a Copa Africana de Nações pela primeira vez na história. E esse programa está sob a supervisão de Nicholas de-Long. Agora temos a seleção sub-15, que está disputando a Copa do Mundo da FIFA. Eu disse a eles: ‘É isto que vocês representam. Não quero ver ninguém de chinelos nem de boné’, esse tipo de coisa. Estamos tentando estabelecer padrões aqui. E vencer aquele jogo contra a Etiópia com a sub-17 foi enorme. A revolução começou. E isso aconteceu quando vencemos a FIFA Series. Em março, derrotamos Granada e Estônia. Pode-se dizer que, no Chipre, há um bom nível de futebol. Eles demitem seus treinadores a cada poucos meses. Infelizmente, acho que não gostam de pessoas como eu, que, mesmo quando isso me prejudica, vou dizer exatamente o que penso. Isso não significa que eu esteja certo. Não significa que você esteja errado. Vou fazer isso da maneira mais educada possível, a menos que eu perca a cabeça, o que não demora muito.

“Adoro meu trabalho, as partes boas e as ruins. Sou o único inglês, vivo ou morto, que treinou oito seleções. Em algum momento, vou tentar chegar a dez. Ou talvez fique em Ruanda por alguns anos. Veremos. Precisamos de cerca de quatro pontos para nos classificar para a próxima Copa Africana de Nações. Vamos enfrentar Mali em casa e fora. Depois, teremos Libéria fora de casa e Cabo Verde, que derrotamos em casa há algumas semanas. Jogos complicadíssimos. Só espero que consigamos arrancar algum resultado no Mali. E queremos que Libéria e Cabo Verde empatem os dois jogos entre si. Assim, ficaremos bem.”