“A ida para o Nepal foi bem simples, na verdade. No início da carreira, tirei todas as minhas licenças de treinador, e nos mudamos para o Chipre. Comecei em um time masculino da quarta divisão. Eu tinha trabalhado nas categorias de base de alguns clubes. Também trabalhava para dois amigos meus, Nick e Demetris Gregoriou, que são donos da escola secundária em Limassol. Somos melhores amigos desde que estudei lá, quando morava no Chipre. Acho que tínhamos uns 11 anos quando nos conhecemos. Eles estavam tentando desenvolver o programa de futebol da escola e me chamaram. Eu dava duas aulas por dia. Treinava as crianças de manhã e depois ia para o time da quarta divisão que me contratou enquanto eu trabalhava na escola.
“Um dos alunos da escola jogava comigo como treinador. Ele disse ao pai que eu era bom. O pai dele falou: ‘Precisamos de ajuda’. O time estava em penúltimo lugar na quarta divisão, 12 pontos atrás, com cerca de nove ou dez jogos pela frente. A maioria dos jogadores era mais velha do que eu. Eu tinha 29 anos na época. Vencemos os quatro primeiros jogos, e o presidente me convidou para jantar. Eu era solteiro naquele tempo, então jantar era jantar! Ele me disse: ‘Treinador, você me arrumou um grande problema’. Perguntei por quê. Ele respondeu: ‘Bem, sei que ofereci o emprego a você, mas eu estava tentando escapar de pagar 250.000’, que era o orçamento deles para o ano, ‘e agora que você venceu quatro jogos, parece que temos chance de evitar o rebaixamento’. Ele disse: ‘Agora já está feito. Não vou abandonar você à própria sorte. Vamos ver o que conseguimos fazer’. Acabamos vencendo aqueles nove primeiros jogos. Conseguimos escapar do rebaixamento por um ponto na segunda semana antes do fim da temporada. A partir daí, as coisas começaram a acontecer para mim.
“Treinei alguns times no Chipre, mas a oportunidade no Nepal surgiu porque, enquanto estava na escola, eu mandava currículos por fax para qualquer um que tivesse um aparelho! Não me importava onde estivessem. A única coisa que me interessava era futebol. Um dos faxes foi para um contato que recebemos da LMA. Na época, chamava-se FACA, Football Association Coaches Association. Em um dos e-mails deles, havia a pergunta: ‘Você tem interesse em treinar na Ásia?’ Tenho certeza de que mandaram aquilo para centenas de outros caras. Havia uma lista de uns 35, 40 países. Marquei todas as opções!
“Decidi voltar aos Estados Unidos para tirar minha licença A. Enquanto estava na casa de um amigo por lá, recebi uma ligação por volta das três da manhã de um sujeito chamado Ganesh Thapa. Falei: ‘Posso ajudar? São três da manhã!’ Ele disse: ‘Sim, sou o presidente da All Nepal Football Association. Queremos que você venha treinar a seleção’. Perguntei: ‘Sério?’ Ele respondeu: ‘Sim. Quando você pode vir?’ Falei: ‘Bem, estou nos Estados Unidos’, e tinha acabado de receber uma oferta para ser responsável por uma academia na Virgínia. Aliás, não é que eu estivesse pensando em ir para a Virgínia. Ele perguntou: ‘Quando você pode vir?’ Respondi: ‘Preciso reservar minha passagem e blá, blá, blá’. Ele disse: ‘Olha, venha amanhã’. Estou nos Estados Unidos, não posso ir amanhã! Preciso voltar a Londres, onde, a essa altura, já tenho esposa e filha. Ele disse: ‘Tudo bem, vamos mandar a passagem’. Então, no dia seguinte, reservei a passagem. No outro, voei de volta para a Inglaterra. Era julho, alta temporada para os sherpas. Não ia haver voos para o Nepal. Todo mundo quer ir ao Everest!
“Chego em casa e vou ver minha esposa, que trabalhava no supermercado, só para você ter uma ideia de como a situação estava ruim. Fui vê-la e disse: ‘Voltei’. Ela falou: ‘Ah, ótimo. Por quanto tempo?’ Respondi: ‘Deve ser uma semana, pelo menos dez dias. Falo com você depois’. Então fui para casa cuidar da pequena. Estávamos morando na casa da mãe dela. Por volta das cinco da tarde, o telefone toca, e meu sogro diz: ‘Stephen, tem alguém ao telefone para você. Não consegui entender muito bem o que ele disse, mas é Ganesh Thapa’. Ele fala: ‘Olá, como você está?’ Respondo que estou bem. Ele diz: ‘Ótima notícia’. Qual? Ele fala: ‘Conseguimos um voo para você’. E eu pensando na semana seguinte, naquela semana. Ele diz: ‘Não, é hoje’. Hoje? Sim, você sai às 21h, no horário do Reino Unido. E eram duas da tarde! Sério? Eu tinha pousado naquela manhã, bem cedo. E, às dez da noite, eu estava no aeroporto de Heathrow. Não queriam me deixar passar porque havia um problema com o nome. Tinham colocado Stephen como meu sobrenome, e eu dizia: ‘Não, não, não é isso’. Para encurtar a história, embarco no avião e voo para Katmandu.”