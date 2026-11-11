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Stephen Constantine Brits Abroad Rwanda 1:1GOAL

Stephen Constantine: de Londres a Kigali e a vida como treinador de futebol profissional em Ruanda

Na edição mais recente da série “Brits Abroad”, da GOAL, um homem que trabalhou como treinador em várias partes do mundo, da América do Norte à África, fala sobre vender flores no metrô de Nova York, temer pela própria vida durante uma missão de observação e o que fazer em Ruanda.

Chris Burton
Traduzido por

  • Não faz tanto tempo assim que profissionais britânicos do futebol trabalhando no exterior eram raríssimos. A relutância individual em deixar a zona de conforto geográfica acabava limitando as possibilidades do grupo.

    Hoje, porém, o mundo é outro. Com os avanços culturais, nenhum lugar do planeta deve ser considerado distante demais. Sair de casa e conhecer um modo de vida diferente passou a ser uma experiência a abraçar, não a temer.

    É claro que há desafios, obstáculos profissionais e pessoais a superar pelo caminho. Mas por que não encará-los em vez de fugir deles? Cada vez mais jogadores e treinadores adotam essa mentalidade.

    Levando isso em conta, e como sempre ouvimos dizer que viajar amplia os horizontes, a GOAL vai ajudar a contar a história de alguns exploradores destemidos que romperam barreiras e hoje têm experiências para compartilhar tanto sobre esporte quanto sobre viagens de férias.

    O próximo é Stephen Constantine, que fez um longo percurso de Londres até Kigali, capital de Ruanda, passando por Estados Unidos, Chipre, Nepal, Malawi, Sudão, Índia e Paquistão...

  • O início de uma trajetória esportiva extraordinária

    Stephen Constantine Arsenal
    Instagram/@stephenconstantine

    Constantine é um torcedor apaixonado do Arsenal e do Las Vegas Raiders, equipe da NFL.

    “Minha paixão pelo futebol começou no início dos anos 1970. O primeiro jogo a que assisti foi Tottenham x Arsenal. Meu pai era torcedor do Tottenham, e foi naquela partida que Ray Kennedy marcou de cabeça o gol da vitória aos 97 minutos. Ele tinha 18 ou 19 anos na época, e aquilo nos garantiu o título. Conseguir isso no estádio do Tottenham foi melhor ainda. E, cinco dias depois, Charlie George marcou um golaço de fora da área contra o Liverpool na prorrogação, e vencemos por 2 a 1 para conquistar a Copa da Inglaterra! Arsenal até morrer!”

  • Sonhos de ser treinador nasceram no Chipre e na América

    New York subway Brooklyn
    Getty

    Conseguiu bicos ao iniciar a carreira como treinador de futebol, incluindo um em Nova York

    “Desde que me entendo por gente, queria jogar futebol profissionalmente, como a maioria de nós. Fiz testes no Chelsea: marquei três gols em um jogo-teste no Uxbridge Stadium e, seis semanas depois, recebi uma carta dizendo que eu não era bom o suficiente! Também fiz um teste no Millwall. Havia 30 ou 40 de nós no antigo The Den. Fui escolhido para jogar contra o Fulham na semana seguinte, ainda em avaliação. Depois, disseram que tinham cinco goleiros, mas que eu tinha ido bem nos testes e precisavam me observar. Acho que eu teria sido baixo demais para ser goleiro.

    “Depois, nos mudamos para o Chipre. Joguei no AEL Limassol. Eu tinha 17 anos, treinava com o time principal e cheguei a jogar algumas partidas. Acabei voltando para a Inglaterra antes de ir para os Estados Unidos. Joguei um ano no futebol universitário por lá e então assinei um contrato profissional. Meu primeiro e único contrato profissional foi com o Pennsylvania Stoners, da American Soccer League. Eu tinha 20 ou 21 anos na época, mas só eram permitidos quatro estrangeiros. Joguei pouco e, antes do fim da temporada, o time acabou fechando as portas. Éramos patrocinados pela Alpo, uma empresa de ração para cães. Acabei jogando em Nova York pelo New York Freedoms. Éramos um clube bastante grande na cidade naquela época. Eu era capitão e então lesionei o ligamento cruzado anterior. Percebi bem cedo que não iria disputar nenhuma Copa do Mundo nem jogar na Premier League tão cedo. Pensei que as únicas coisas que eu sempre quis fazer na vida eram treinar ou jogar futebol. Então pensei: ‘Certo, vou tirar minhas licenças de treinador enquanto estiver nos Estados Unidos’.

    “Passei dez anos nos Estados Unidos, de 1982 a 1992. Concluí todas as minhas qualificações e depois voltei para a Inglaterra, onde tirei novamente todas as minhas licenças de treinador. Fiz os cursos preliminar, intermediário e completo, a conversão para a licença da UEFA e, depois, a licença profissional em 2003-04. Não consigo pensar em nada melhor para fazer depois de parar de jogar. Para mim, é treinar e estar em campo com os jogadores. Pensando bem, tenho bastante sorte, porque sempre soube o que queria fazer. Lavei pratos em lanchonetes na Pensilvânia. Trabalhei em obras no Chipre e nos Estados Unidos. Fiz todo tipo de trabalho para continuar envolvido com o futebol. Tive uma banca de flores no metrô, no Brooklyn! Acho que, para mim, virar treinador era uma escolha óbvia, e eu faria todo o possível para conseguir isso.”

  • Ligação às 3h da manhã leva a uma mudança às pressas para a Ásia

    Everest Nepal
    Getty

    Em poucos dias movimentados, os Estados Unidos deram lugar a uma vida à sombra do Monte Everest

    “A ida para o Nepal foi bem simples, na verdade. No início da carreira, tirei todas as minhas licenças de treinador, e nos mudamos para o Chipre. Comecei em um time masculino da quarta divisão. Eu tinha trabalhado nas categorias de base de alguns clubes. Também trabalhava para dois amigos meus, Nick e Demetris Gregoriou, que são donos da escola secundária em Limassol. Somos melhores amigos desde que estudei lá, quando morava no Chipre. Acho que tínhamos uns 11 anos quando nos conhecemos. Eles estavam tentando desenvolver o programa de futebol da escola e me chamaram. Eu dava duas aulas por dia. Treinava as crianças de manhã e depois ia para o time da quarta divisão que me contratou enquanto eu trabalhava na escola.

    “Um dos alunos da escola jogava comigo como treinador. Ele disse ao pai que eu era bom. O pai dele falou: ‘Precisamos de ajuda’. O time estava em penúltimo lugar na quarta divisão, 12 pontos atrás, com cerca de nove ou dez jogos pela frente. A maioria dos jogadores era mais velha do que eu. Eu tinha 29 anos na época. Vencemos os quatro primeiros jogos, e o presidente me convidou para jantar. Eu era solteiro naquele tempo, então jantar era jantar! Ele me disse: ‘Treinador, você me arrumou um grande problema’. Perguntei por quê. Ele respondeu: ‘Bem, sei que ofereci o emprego a você, mas eu estava tentando escapar de pagar 250.000’, que era o orçamento deles para o ano, ‘e agora que você venceu quatro jogos, parece que temos chance de evitar o rebaixamento’. Ele disse: ‘Agora já está feito. Não vou abandonar você à própria sorte. Vamos ver o que conseguimos fazer’. Acabamos vencendo aqueles nove primeiros jogos. Conseguimos escapar do rebaixamento por um ponto na segunda semana antes do fim da temporada. A partir daí, as coisas começaram a acontecer para mim.

    “Treinei alguns times no Chipre, mas a oportunidade no Nepal surgiu porque, enquanto estava na escola, eu mandava currículos por fax para qualquer um que tivesse um aparelho! Não me importava onde estivessem. A única coisa que me interessava era futebol. Um dos faxes foi para um contato que recebemos da LMA. Na época, chamava-se FACA, Football Association Coaches Association. Em um dos e-mails deles, havia a pergunta: ‘Você tem interesse em treinar na Ásia?’ Tenho certeza de que mandaram aquilo para centenas de outros caras. Havia uma lista de uns 35, 40 países. Marquei todas as opções!

    “Decidi voltar aos Estados Unidos para tirar minha licença A. Enquanto estava na casa de um amigo por lá, recebi uma ligação por volta das três da manhã de um sujeito chamado Ganesh Thapa. Falei: ‘Posso ajudar? São três da manhã!’ Ele disse: ‘Sim, sou o presidente da All Nepal Football Association. Queremos que você venha treinar a seleção’. Perguntei: ‘Sério?’ Ele respondeu: ‘Sim. Quando você pode vir?’ Falei: ‘Bem, estou nos Estados Unidos’, e tinha acabado de receber uma oferta para ser responsável por uma academia na Virgínia. Aliás, não é que eu estivesse pensando em ir para a Virgínia. Ele perguntou: ‘Quando você pode vir?’ Respondi: ‘Preciso reservar minha passagem e blá, blá, blá’. Ele disse: ‘Olha, venha amanhã’. Estou nos Estados Unidos, não posso ir amanhã! Preciso voltar a Londres, onde, a essa altura, já tenho esposa e filha. Ele disse: ‘Tudo bem, vamos mandar a passagem’. Então, no dia seguinte, reservei a passagem. No outro, voei de volta para a Inglaterra. Era julho, alta temporada para os sherpas. Não ia haver voos para o Nepal. Todo mundo quer ir ao Everest!

    “Chego em casa e vou ver minha esposa, que trabalhava no supermercado, só para você ter uma ideia de como a situação estava ruim. Fui vê-la e disse: ‘Voltei’. Ela falou: ‘Ah, ótimo. Por quanto tempo?’ Respondi: ‘Deve ser uma semana, pelo menos dez dias. Falo com você depois’. Então fui para casa cuidar da pequena. Estávamos morando na casa da mãe dela. Por volta das cinco da tarde, o telefone toca, e meu sogro diz: ‘Stephen, tem alguém ao telefone para você. Não consegui entender muito bem o que ele disse, mas é Ganesh Thapa’. Ele fala: ‘Olá, como você está?’ Respondo que estou bem. Ele diz: ‘Ótima notícia’. Qual? Ele fala: ‘Conseguimos um voo para você’. E eu pensando na semana seguinte, naquela semana. Ele diz: ‘Não, é hoje’. Hoje? Sim, você sai às 21h, no horário do Reino Unido. E eram duas da tarde! Sério? Eu tinha pousado naquela manhã, bem cedo. E, às dez da noite, eu estava no aeroporto de Heathrow. Não queriam me deixar passar porque havia um problema com o nome. Tinham colocado Stephen como meu sobrenome, e eu dizia: ‘Não, não, não é isso’. Para encurtar a história, embarco no avião e voo para Katmandu.”

  • Voltando à Índia em algumas ocasiões

    Stephen Constantine India
    Getty

    Desafios distintos de cargos exigentes nos cenários nacional e internacional

    “Tive três passagens pela Índia. Na primeira vez em que fui para lá, percebi que havia potencial. Naquela época, eles ainda não tinham entendido muito bem que havia dinheiro no futebol. Viajamos de Nova Délhi a Jamshedpur, que fica nos arredores de Calcutá. Foram 23 horas de trem! Sem ar-condicionado, aliás. Tínhamos um torneio chamado LG Cup. E aquela era a nossa preparação para os Jogos Asiáticos. Então meu chefe, Alberto Colaco, me disse: ‘Treinador, sei que não temos muito tempo. Você terá dez dias com os jogadores antes de ir para esse torneio. Não se preocupe com o torneio. Vamos disputar dois jogos, talvez três. Vá até lá, avalie o esporte. E esperamos que você faça o que fez no Nepal’, onde as coisas tinham corrido muito bem.

    “Então fomos para esse torneio no Vietnã. Acabamos chegando à final. Éramos uma equipe sub-23, já que os Jogos Asiáticos eram disputados por equipes sub-23. Só podíamos levar três jogadores com mais de 23 anos. Bhaichung Bhutia era um deles, e IM Vijayan, outro. Acabamos enfrentando o Vietnã na final. Estávamos perdendo por 2 a 0 depois de uns 20 minutos, e eu pensava: ‘Meu Deus, preciso fazer alguma coisa’. Um dos jogadores era jovem. A maioria dos meus atletas tinha 19, 20, 21 anos, mais ou menos, e aquele rapaz estava com muita dificuldade para respirar. Então eu o tirei, coloquei outro garoto e mudei os lados. Vencemos por 3 a 2 no último minuto, e o garoto que entrou, em seu segundo jogo como centroavante, marcou o gol da vitória. Depois fomos para os Jogos Asiáticos. Também terminamos como vice-campeões dos Jogos Afro-Asiáticos naquela minha primeira passagem. Realmente estabelecemos alguns padrões.

    “Na segunda vez, foi: ‘Treinador, queremos ir à Copa do Mundo’. Eu disse: ‘Não estamos dominando a região Sul, com Bangladesh, Maldivas e Paquistão, e não vamos à Copa do Mundo’. Eu disse: ‘Acho que consigo nos levar à Copa da Ásia, mas preciso disto, disto, disto, disto, disto e disto’. Eles me deram tudo em termos de comissão técnica. Consegui trazer profissionais de qualidade comigo, e começamos a estabelecer os parâmetros de como queríamos trabalhar. Por causa do meu sucesso dez anos antes, as pessoas sabiam o que esperar. Não sou de fazer concessões: disciplina, camisa por dentro do calção, bom comportamento, esse tipo de coisa. Vencemos o torneio da SAF. Vencemos o Intercontinental. Nos classificamos para a Copa da Ásia. Éramos a segunda equipe mais jovem, com média de 23 anos e seis meses, e o Vietnã tinha uma média um mês menor que a nossa. No primeiro jogo, arrasamos a Tailândia. No segundo, arrasamos os Emirados Árabes Unidos e perdemos por 2 a 0. Alberto Zaccheroni veio até mim depois da partida, colocou as mãos no meu rosto e disse: ‘Não sei como vencemos este jogo’. Depois acrescentou: ‘Mas vocês vão ficar bem, só precisam de um ponto contra o Bahrein’. Então chegamos ao terceiro jogo, contra o Bahrein. Não foi nossa melhor partida, mas não merecíamos perder por causa de um pênalti aos 93, 94 minutos. E foi isso. Fomos eliminados. Teríamos chegado às oitavas de final.

    “Na terceira passagem, fui convidado a assumir o East Bengal, um dos maiores clubes deles. Era o pior momento da história do clube. Não havia dinheiro e, quando cheguei, havia 12 jogadores, só um deles estrangeiro. Meu trabalho era estabelecer as bases, porque saí depois da temporada em que o clube somou seu maior número de pontos na ISL. Terminamos na quarta posição a contar do fim da tabela, mas as bases estavam estabelecidas. Então o CEO ou o técnico quis escolher os 11 titulares e tomar as decisões. Eu não aceito isso. Sou eu quem vai escolher os jogadores que quero contratar. Então saímos, mas é um clube enorme. Jogamos contra o Mohun Bagan, e havia 90 mil pessoas no estádio. Portanto, se alguém disser que não se joga futebol na Índia, eu teria de questionar isso. Essa foi a aventura na Índia.”

  • Enfrentando de frente os desafios culturais e sociais

    Coffee Rwanda
    Getty

    Minerais e produtos agrícolas, como café e chá, estão entre os principais produtos de exportação de Ruanda.

    “Já me chamaram de camaleão várias vezes, principalmente porque consigo me adaptar. Tenho feito aulas de kinyarwanda. ‘Mwaramutse’ significa bom dia, e ‘Mwiriwe’ significa boa noite. É uma língua bastante difícil. Não posso dizer que estou indo muito bem, mas, na verdade, só tive algumas aulas de verdade desde que cheguei aqui. Vou aprender a língua porque acredito que devo fazer isso. Assim como acredito que não posso ser técnico de uma seleção se não morar no país. Sei que muitos fazem isso, mas dizem: ‘A maioria dos nossos jogadores atua na Europa’. E eu penso: ‘Sim, mas sua presença no país motiva os jogadores locais a sair e jogar em um nível mais alto’.

    “Sou responsável por todas as categorias, dos 15 anos para cima. É claro que estamos procurando novos jogadores porque, nos últimos anos, não vou dizer que os outros técnicos não fizeram um bom trabalho, mas não houve um desenvolvimento de verdade. Sem futebol de base, você não tem uma equipe de elite nem chance alguma. Então trouxe um responsável pelo desenvolvimento das categorias de base, um rapaz chamado Nicholas de-Long. Ele ficará encarregado de todas as categorias de base. Para mim, o principal é que, quando você está em um país, precisa respeitar o lugar onde está. Não vou mudar as pessoas. Não vou mudar a cultura. E chegar atrasado ao treino não é cultura. Ir ao aeroporto de chinelos não é cultura. É só falta de educação. A cultura, a comida, a língua, as roupas que as pessoas usam, a forma como rezam: não me meto em nada disso. Estou aqui para melhorar a cultura futebolística de vocês, se me deixarem. Tento aprender o máximo possível sobre as pessoas, a língua e o que as motiva.

    “Às vezes é muito, muito difícil em vários aspectos. Nem falamos ainda do sacrifício da família e de tudo isso. Mas, se vou fazer alguma coisa, vou me dedicar 100%. E, de modo geral, não tive problemas pessoais desse tipo. As questões sempre foram: por que você está atrasado? Por que isso não foi feito? Por que não podemos fazer isso? Por que não podemos fazer aquilo? O material esportivo não presta. Voltamos de Cabo Verde e levamos 72 horas. Passamos dois dias no Senegal sem fazer absolutamente nada. Então, obviamente, fiquei furioso. E, quando fico irritado, não é bom estar por perto. Eu digo coisas, posso até soltar um palavrão ou outro, mas por que deixaram isso acontecer? Por que não me avisaram sobre essas coisas? Esses são os problemas. Chegamos ao aeroporto no Paquistão depois de empatar por 0 a 0 com o Camboja, e apareceram com duas vans. Eu disse: ‘São 35 pessoas e toda a bagagem. O que vocês estavam pensando?’ São muitas questões desse tipo com as quais eu realmente não deveria ter que lidar.

    “Montei uma rede de observação de jogadores. Temos um sujeito chamado Derek Bragg, que é da Inglaterra. Ele observa jogadores no mundo todo. É um dos olheiros que criaram a plataforma Wyscout. O trabalho envolve apagar incêndios e tentar convencer as pessoas. Nossa seleção sub-17 se classificou recentemente para a Copa Africana de Nações pela primeira vez na história. E esse programa está sob a supervisão de Nicholas de-Long. Agora temos a seleção sub-15, que está disputando a Copa do Mundo da FIFA. Eu disse a eles: ‘É isto que vocês representam. Não quero ver ninguém de chinelos nem de boné’, esse tipo de coisa. Estamos tentando estabelecer padrões aqui. E vencer aquele jogo contra a Etiópia com a sub-17 foi enorme. A revolução começou. E isso aconteceu quando vencemos a FIFA Series. Em março, derrotamos Granada e Estônia. Pode-se dizer que, no Chipre, há um bom nível de futebol. Eles demitem seus treinadores a cada poucos meses. Infelizmente, acho que não gostam de pessoas como eu, que, mesmo quando isso me prejudica, vou dizer exatamente o que penso. Isso não significa que eu esteja certo. Não significa que você esteja errado. Vou fazer isso da maneira mais educada possível, a menos que eu perca a cabeça, o que não demora muito.

    “Adoro meu trabalho, as partes boas e as ruins. Sou o único inglês, vivo ou morto, que treinou oito seleções. Em algum momento, vou tentar chegar a dez. Ou talvez fique em Ruanda por alguns anos. Veremos. Precisamos de cerca de quatro pontos para nos classificar para a próxima Copa Africana de Nações. Vamos enfrentar Mali em casa e fora. Depois, teremos Libéria fora de casa e Cabo Verde, que derrotamos em casa há algumas semanas. Jogos complicadíssimos. Só espero que consigamos arrancar algum resultado no Mali. E queremos que Libéria e Cabo Verde empatem os dois jogos entre si. Assim, ficaremos bem.”

  • Passagem pelo Sudão proporcionou uma experiência surreal

    Kamal Shaddad
    Getty

    Kamal Shaddad foi presidente da Federação Sudanesa de Futebol por mais de 20 anos.

    “Já vivi vários momentos surreais. Mas acho que um deles se destaca. Eu estava saindo de Cartum de carro, quando morava no Sudão. Meu chefe, Kamal Shaddad, parecia o Don King. Tinha o cabelo, tudo! Você entrava no escritório dele e ele estava sentado entre dois aparelhos de ar-condicionado de chão. Eu ficava ali, morrendo de frio! Perguntei: ‘Senhor, o senhor não está com frio?’ Ele respondeu: ‘Está vendo como eu sou? Consigo me manter assim por causa do frio. Estou preservado!’ Então vi um lateral-esquerdo jogar por um dos clubes do Sudão contra o Merrikh. Lembro de pensar: um lateral-esquerdo grande, forte, que cobra laterais longos. Vou vê-lo na semana que vem.

    “Então decidi ir. Chamei o motorista e disse: ‘Vamos lá, quanto tempo leva para chegar a Hasahisa?’ Ele respondeu: ‘Umas quatro horas’. Era melhor sairmos logo! Devíamos estar havia duas horas na estrada quando o presidente ligou. Por algum motivo, ele me chamava de Stephenson. ‘Stephenson’, disse ele, ‘onde você está?’ E eu respondi: ‘Senhor, vejo areia à minha frente, areia dos dois lados e areia atrás de mim. Estamos no carro, indo para Hasahisa. Tem um jogador que preciso ver’. Ele começou a ficar um pouco irritado. ‘Quem deu permissão para você ir a Hasahisa?’ Eu disse: ‘Não sabia que precisava de permissão. Sou o técnico da seleção e vou ver um lateral-esquerdo’. Ele respondeu: ‘Stephenson, esse é território da Al-Qaeda. Não é uma boa ideia você ir até lá’. Eu disse: ‘É, mas já faz três horas que estamos na estrada, só falta mais uma. Vai dar tudo certo, não se preocupe’. Ele ficou bastante irritado, começou a gritar com o motorista e desligou o telefone!

    “Continuamos dirigindo até aquele lugar no meio do nada. Depois de meia hora, talvez 40 minutos, vi um jipe se aproximando. Eu não conseguia vê-lo de frente, mas era um jipe. Vi quatro ou cinco caras na parte de trás. Não dava para saber quem eram, mas eles chegaram perto e nos fizeram parar o carro. Então dois caras saltaram e abriram a minha porta. Eles me tiraram do carro. Todos falavam em sudanês, e eu pensei: ‘Que p*rra está acontecendo?’ Eles me colocaram na parte de trás do carro e me deixaram sentado ali. Foi nesse momento que pensei: é isso, meus restos mortais vão ser encontrados em algum lugar no deserto entre Cartum e Hasahisa, e ninguém vai saber o que aconteceu! Nos 15 minutos seguintes, fiquei pensando: alguém pode me dizer alguma coisa? Eles não diziam nada. Então, talvez 10 minutos depois, olhei em volta e vi o estádio de futebol ao fundo. O que o senhor Shaddad tinha feito era mandar os seguranças de lá me buscarem onde eu estava. Ele lhes deu o número do motorista e disse para me levarem ao estádio o mais rápido possível, sob escolta cerrada. A essa altura, eu já tinha feito xixi nas calças!

    “Enfim, eles me levaram ao estádio. Entrei e havia gente indo e vindo. Eu não conseguia enxergar nada. Disse: ‘Preciso ver o jogo, vim até aqui para ver esse garoto’. Então responderam: ‘Tudo bem, venha conosco’. Eles me levaram para baixo e me sentaram ao lado do quarto árbitro. Fazia 48 graus debaixo do sol, aguentei 15 minutos! Vi o lateral-esquerdo e depois voltei de carro para Hasahisa. E, sim, convoquei o jogador para a seleção! Essa foi a minha experiência mais surreal, mas tive muitas outras.”

  • Como um técnico de seleção se mantém ocupado

    Stephen Constantine
    Getty

    De workshops de observação de talentos a reuniões com jogadores, Constantine raramente se desliga

    “Devo confessar que tenho dificuldade em não ter algo para fazer todos os dias. Nas seleções, há cinco janelas de jogos, mas existe algo especial em ser convidado para treinar a seleção de um país. Se você tivesse me perguntado há alguns anos, eu teria dito: ‘Tudo bem, que eu viva até os 65 anos, mas quero ser técnico da Inglaterra por um ou dois anos’. Eu teria respondido: ‘Está bem, aceito’. Quando eu era criança, ou jovem, se você me dissesse: ‘Você pode viver até os 65 anos e jogar pela Inglaterra ou pode viver até os 75’, eu escolheria viver até os 65 e jogar pela Inglaterra.

    “Não estar envolvido no dia a dia me incomoda um pouco. Estou fazendo oficinas de observação de jogadores. Percorremos Ruanda explicando às pessoas como jogamos, qual é a nossa filosofia e por que precisamos de observadores que comecem a trabalhar nas categorias sub-15 e sub-17, para que joguemos de determinada maneira. Nessas funções gerais de observação, o que estamos procurando? Primeiro, quem você está procurando e que tipo de filosofia o técnico tem? Depois, é preciso tentar identificar jogadores capazes de atuar nesse sistema. Montamos algumas redes de observação. Tenho um escritório a cerca de 10 minutos do meu apartamento e vou para lá todas as manhãs. Chego entre 9h e 9h15, embora o escritório só abra às 9h30! Outro dia, tive uma reunião com um jogador que estava no país, outra com a pessoa responsável pelas finanças e mais uma com outro jogador para tratar de um assunto diferente. Se você vai ao escritório, alguma coisa acontece e alguém vê você.

    “Costumo chegar em casa por volta de 13h ou 14h. Não tenho ido à academia tanto quanto gostaria. Preciso fazer isso. Mas tenho reuniões. Agora tenho aulas de quiniaruanda duas vezes por semana. Estou no meio de uma tarefa para essas aulas e preciso terminá-la, senão vou levar uma bronca! Temos acesso a todo o futebol da Inglaterra e da Europa [na televisão]. E existe uma coisa chamada pickleball, que jogamos um pouco nos fins de semana. Tento preencher meus dias o máximo possível, mas não sou do tipo que fica sentado sem fazer nada. Não suporto ficar sem fazer alguma coisa. Tento me manter ocupado.”

  • Como é o dia a dia na África Oriental?

    Rwanda streets bike
    Getty

    Umuganda é um dia obrigatório de trabalho comunitário que combina a cultura tradicional com o desenvolvimento nacional moderno.

    “Ruanda deve ser o país mais limpo que já visitei. Eles têm algo chamado Umuganda, que acontece no último sábado de cada mês. As pessoas são obrigadas a recolher qualquer lixo que encontrem nas ruas do próprio bairro. E isso vale para todo mundo. Mas há também o cuidado de não jogar copos de papel ou plástico em qualquer lugar. Sinceramente, não se vê lixo. Outro dia, viajamos por três horas, saindo de Kigali, até um dos parques nacionais. No caminho, nas rodovias e estradas, não havia lixo. Nos vilarejos por onde passamos, também não havia lixo em lugar nenhum. É simplesmente inacreditável.

    “A cidade de Kigali é muito bonita. É conhecida como a cidade das mil colinas. Então é melhor não andar muito, porque você vai acabar encontrando uma subida! Mas é um lugar muito agradável. Em geral, as pessoas são muito atenciosas, gentis e educadas. É claro que nem todo mundo é assim, mas é um bom lugar para viver. Esta é minha segunda passagem por aqui. Eu diria que o salário médio de uma garçonete ou de alguém com um trabalho parecido é de cerca de US$ 300 por mês. Então não é muito. Por outro lado, as coisas básicas de que você precisa aqui não custam muito. Não é como no meu país. E Kigali, pela forma como a cidade foi construída, é realmente muito agradável. Há vistas e paisagens belíssimas. E, quando você sai da região central, também encontra lugares lindos.”

  • Como o custo de vida se compara ao de outros países?

    Rwanda food
    Getty

    Há opções para satisfazer todos os gostos e apetites em Ruanda.

    “O apartamento que tenho custa $ 1.500 por mês. Dá para conseguir um por $ 200 por mês. Não acho caro. Acho que a comida é um pouco mais barata aqui. Há opções de todos os tipos de culinária, e você pode ir a um restaurante. Se você fosse a um restaurante de padrão médio em Nottingham, por exemplo, a conta poderia ficar em torno de £ 80 para duas pessoas. Aqui, seria cerca de $ 40 ou $ 45. E isso talvez fosse para três pessoas, dependendo de onde você fosse. Também não é um lugar ruim do ponto de vista financeiro, especialmente se você ganha bem.”

  • Ajudando mais jogadores a alçar voo

    Africa Cup of Nations trophy
    Getty

    A classificação para a Copa Africana de Nações de 2027 continua sendo o principal objetivo no momento.

    “Acho que, infelizmente, não fizemos muita coisa na região nos últimos 20 anos. Quando estive aqui em 2014, tínhamos nos classificado para a Copa Africana de Nações e ocupávamos a 64ª posição no ranking mundial quando fui embora. Quando voltei, estávamos na 132ª. Agora estamos na 119ª. O basquete e o vôlei têm muita força aqui, mas eu diria que o futebol é, de longe, o esporte mais popular. E, claro, o lugar inteiro entrou em festa quando a seleção sub-17 se classificou para a Copa Africana de Nações.

    “Estamos a quatro pontos da classificação para a Copa Africana de Nações principal. Seria a primeira vez que chegaríamos lá em 22 ou 23 anos. Espero que a gente consiga, mas temos quatro jogos muito difíceis. Ainda não conquistamos nada. Eu estava dando uma entrevista em Cabo Verde depois do jogo, e alguns jornalistas de Ruanda diziam: ‘Treinador, isso é fantástico, vamos para a Copa Africana de Nações’. E eu respondi: ‘doza’, que significa ‘relaxem’ em quiniaruanda. Essa foi a manchete no dia seguinte! Se conseguirmos chegar lá, será algo absolutamente enorme para nós. Então, vamos torcer.”

  • Como viver a experiência ruandesa completa

    Gorilla Rwanda
    Getty

    Visitantes de uma região única do mundo são incentivados a conhecer a fauna local

    “Eu diria que você definitivamente precisa ir ver os gorilas. Há paisagens lindíssimas em Kivu, onde existe um grande lago no qual você pode nadar. Fica lá perto do Congo. Acho que há muitas trilhas, caminhadas e oportunidades para conhecer o país. Eu diria para se sentar e provar a culinária local. Acho que você não deve vir aqui sem ver os gorilas. Não venha aqui sem visitar o parque nacional. Em comparação com alguns lugares do mundo, a experiência aqui será inacreditável. As pessoas são incríveis, muito hospitaleiras, gentis e acolhedoras.”

  • Atraindo mais olhares para o futebol em Ruanda

    Rwanda football team
    Rwanda FA @@ferwafa

    O estilo de jogo que une o futebol ruandês ajuda a alcançar o sucesso em diferentes categorias etárias.

    “Tive um papel fundamental na criação do Hudl.com. É uma plataforma na qual você pode carregar vídeos. É uma empresa enorme dos Estados Unidos. A Hudl comprou a Wyscout. Então, se você conhece a plataforma da Wyscout, com a Hudl pode carregar relatórios médicos, relatórios de condicionamento físico, tudo fica em uma plataforma ou na nuvem, se preferir. Além disso, você tem acesso à plataforma da Wyscout, onde pode observar jogadores, equipes e todo o resto. Como conheço a Wyscout e a Hudl há algum tempo, ajudei as duas empresas a entrar em contato com a BK League e com nosso CEO, Jules Karangwa, que está à frente da liga. Eles fecharam um acordo e agora todos os jogos da primeira divisão de Ruanda são televisionados e podem ser vistos na Wyscout, o que dá mais visibilidade aos nossos jogadores.

    “Nos últimos sete meses, mais ou menos, vencemos a FIFA Series. Foi importante porque não conquistávamos um troféu havia mais de 40 anos. Então, quando aparece um troféu, você o conquista. Pode não ser o maior troféu do mundo, mas, simbolicamente, é para nós. E foi diante do nosso presidente, o sr. Paul Kagame. Isso foi enorme. Depois, caímos em um grupo com Mali e Cabo Verde, e ninguém nos dá uma chance. Talvez consigamos vencer a Libéria em casa e fora, mas não dá para ter certeza, porque eles também têm uma boa equipe.

    “Então saímos da janela de setembro e outubro na liderança do grupo: dois jogos, duas vitórias. Somando os dois jogos que disputamos na FIFA Series, são quatro jogos e quatro vitórias. Tivemos um amistoso contra o Quênia, e mudei o time inteiro. Entre os 11 titulares, só um havia jogado contra Cabo Verde. Estamos tentando dar oportunidades aos garotos. Nossa seleção sub-23 acaba de se classificar para a segunda fase das eliminatórias olímpicas. Vai enfrentar Camarões. Será um jogo difícil. Tínhamos um jogador que atuava na sub-23 e tem apenas 19 anos. Ele parecia muito bom, joga pela esquerda, é um garoto pequeno e duro, sabe, agressivo, algo de que gosto. Tirei-o da sub-23, e ele foi titular contra a Libéria. Dei a ele a estreia contra a Libéria. Ele foi bem. Deixei-o fora do time no início do jogo contra Cabo Verde porque precisávamos de um pouco mais de experiência. Coloquei-o em campo no começo do segundo tempo. Quem marcou o gol da vitória? O garoto de 19 anos. Agora as pessoas estão dizendo: ‘opa, espera aí’. Temos dois jogadores da sub-17 sobre os quais penso: ‘se são bons o suficiente, têm idade suficiente’.

    “Todos jogam no mesmo esquema. Jogamos no 4-4-2 em todas as categorias. Talvez no 3-5-2, dependendo do jogo, mas a filosofia é a mesma: duas linhas de quatro, neutralizar o adversário e assim por diante. Tudo é igual porque Nicholas faz isso nas categorias sub-17 e sub-15. Estamos tentando estabelecer uma identidade própria. Faço isso há muito, muito tempo. Funciona. Tive sucesso com isso. Mas depende de onde você está. Pode levar algum tempo. Infelizmente, não havia trabalho de desenvolvimento de jovens, algo que agora estamos tentando corrigir. Teremos jogadores aqui que poderão ser vistos por todos na Wyscout. Agora a sub-15 vai ao Azerbaijão, e a sub-17 vai disputar a Copa Africana de Nações. A revolução está acontecendo, é basicamente isso que estou tentando dizer.”

  • O que o futuro reserva para um nômade do futebol?

    Stephen Constantine
    Getty

    Constantine já passou por 93 países, mas ainda não visitou a América do Sul.

    “Em termos pessoais, realmente não me importa onde eu esteja, desde que esteja trabalhando com futebol. Até agora, já passei por 93 países. Nunca fui à América do Sul. Meu treinador de goleiros, Rogelio Ramos dal Solio, e isso é metade do nome dele!, é do Brasil. Preciso muito ir até lá. Meu preparador de ciências do esporte é Claudio Altieri. Ele é meio venezuelano, meio australiano. Bem, morou um tempo na Austrália. Tenho uma equipe bastante internacional ao meu redor e adoro isso. Eles me mantêm alerta. Nesse meio, nunca se sabe o que vai acontecer, nem por quanto tempo você ficará em um cargo. Eu definitivamente gostaria de levar Ruanda à Copa Africana de Nações. Também gostaria de levar Ruanda a uma Copa do Mundo. Isso talvez leve alguns anos.

    “Houve interesse da Tunísia em mim cerca de dois meses antes da Copa do Mundo. Eles optaram por alguém que fala francês. Então, você nunca sabe onde vai estar. Acho que as pessoas estão se interessando pelo que está acontecendo em Ruanda. Isso só é bom para mim. Se e quando você receber uma proposta, terá uma decisão a tomar. Eu gosto de projetos. Diria que todas as minhas oito seleções nacionais e 70% dos clubes foram projetos. Era sempre ‘ajude-nos a não ser rebaixados ou ajude-nos a nos classificar’. Acho que, de modo geral, me saí bem. Muitas vezes me perguntam se eu gostaria de trabalhar na Inglaterra. Sim, claro, sou inglês. Por que não gostaria de trabalhar na Inglaterra? Mas não sei se isso vai acontecer algum dia. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não vou reclamar.”

  • Um homem que recebeu o título de cavaleiro no Nepal conseguirá um cargo de destaque na Inglaterra?

    Stephen Constantine Millwall
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    Constantine passou por Millwall e Bournemouth, mas não tem pressa de voltar ao Reino Unido.

    “Quando eu estava no Millwall, demitiram Colin Lee, e eu era a única pessoa no clube com licença Pro de treinador. Deram o cargo a Dave Tuttle, um cara adorável, com muito conhecimento. Eu não o chamaria de treinador, muito menos de técnico principal. Ele se saiu razoavelmente bem, mas eu não tinha um nome de peso. As pessoas não têm ideia do que é preciso para fazer algumas das coisas que eu fiz. Há outros treinadores por aí com histórias parecidas, mas eu não consegui trabalho por ter jogado na Inglaterra ou no Chipre. Consegui trabalho porque tinha me saído bem no cargo anterior. Não foi por ter feito um trabalho ruim no Nepal que me contrataram na Índia. Recebi uma proposta de trabalho na Índia pela terceira vez, três meses antes de conseguir este emprego aqui.

    “Esta é minha segunda passagem por Ruanda. Estive três vezes na Índia, duas como técnico da seleção. Não estou dizendo que sou o melhor treinador do mundo, longe disso, mas acho que merecia uma oportunidade de treinar no meu próprio país. No Chipre, sempre que o cargo de técnico da seleção fica vago, entro na lista de candidatos, mas não me dão o trabalho porque meu nome não tem peso suficiente ou porque não vou fazer certas coisas que eles querem. Mencionei o Millwall porque eu integrava a comissão técnica do time principal, comandava os reservas e ia assistir a jogos. Saía de casa, em Brighton, às 6h30, dirigia até o The Den e voltava por volta das 23h, 23h30. Não via as crianças, não via minha mulher. Era comer, dormir, tomar uma xícara de chá com um scone ou um crumpet e sair de novo. Você não pensa em nada além do que está fazendo. Acredite, não há tempo. Por isso, entendo que, quando você está imerso no futebol na Inglaterra, é muito difícil pensar em outras coisas. Mas acho que as pessoas não entendem o que você faz ou já fez, nem lhe dão o devido reconhecimento.

    “Les Reed escreveu um depoimento sobre mim e, estou dizendo, foi extraordinário. Recebi o título de cavaleiro no Nepal, mas não tenho nenhum reconhecimento na Inglaterra. No Chipre, recebi o Prêmio Stelios Kyriakidis. Eles me consideram cipriota quando as coisas vão bem, mas me deram esse prêmio pelo melhor desempenho de um treinador no exterior. E, na Inglaterra, é como se eu nem existisse. Para ser justo, não morei na Inglaterra de forma contínua, foram idas e vindas, mas estou esperando Sua Majestade me chamar. Talvez eu tenha de esperar muito!”

  • Comprometendo-se plenamente com projetos em todo o mundo

    Stephen Constantine
    Instagram/@stephenconstantine

    Aos 64 anos e com vasta experiência, não dá sinais de que vá diminuir o ritmo tão cedo

    “Desde que comecei a treinar, tem sido uma questão de ir para onde a vida me levar. Não sou um nome de peso. Não me considero um nome de peso. Não sou uma dessas pessoas que conseguem um emprego por causa do número de jogos que disputaram pelo Arsenal. Aliás, essas pessoas não costumam durar muito. É uma profissão difícil. Exige muitos sacrifícios. Não sou do tipo de treinador que diz: ‘Sou da Inglaterra e vamos jogar deste jeito’. Não. Você precisa jogar do jeito que se joga no país onde está. Seu trabalho é tentar mudar esse jeito. Mas precisa entender como as pessoas pensam no país em que você está, o que as incomoda ou não e o que elas toleram ou não.

    “Acho que fiz isso muito bem em todos os países. Não estou 100% feliz com a forma como as coisas aconteceram em alguns deles, porque poderíamos ter feito melhor se isso ou aquilo tivesse acontecido. Mas você nunca vai conseguir 100% do que quer. Vou tentar chegar lá. Então, se você trabalhar para mim, vou cobrar de você!”

  • Índice de qualidade de vida

    Rwanda flag
    Getty

    Como a vida em Ruanda se classifica em cinco áreas importantes

    Clima: 9/10

    Comida: 7/10

    Pessoas: 9/10

    O que fazer: 6/10

    Custo de vida: 8/10

    Total: 39/50

  • Fique em dia com a série Brits Abroad

    Adam Przybek Brits Abroad 16:9
    GOAL

    Leia mais sobre as experiências de jogadores britânicos que atuam no exterior nos links abaixo

    Jogador

    País

    Pontuação de qualidade de vida

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Adam Przybek

    Camboja

    41/50

    3

    Daniel Adu-Adjei

    Croácia

    40,5/50

    4

    Stephen Constantine

    Ruanda

    39/50

    5

    Ademola Ola-Adebomi

    Bélgica

    39/50

    6

    Oakley Cannonier

    Singapura

    36/50

    7

    Ayo Obileye

    Finlândia

    29/50

    8

    Tyler Fredricson

    Suíça

    29/50