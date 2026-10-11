Spencer FC e Hashtag United: como um YouTuber construiu um império do futebol

Na primavera de 2016, Spencer Owen tinha um sonho. Na época, não era algo particularmente elaborado, mas rapidamente ganharia vida própria. O que era para ser apenas uma diversão, com amigos a tiracolo, enquanto o mundo virtual das transmissões de FIFA no YouTube se misturava com o equivalente na vida real de chutar uma bola em campo, rapidamente se transformou nas raízes de um clube que agora conta com equipes masculina, feminina e de eSports.

Falando na inauguração do LiveScore Lounge na nova casa do Hashtag United, Spencer contou à GOAL como começou uma trajetória bastante notável: “O conceito original era, na verdade, eu tentando encontrar uma forma de conseguir um trabalho em que eu pudesse fazer vídeos sobre futebol, mas jogando futebol de verdade. Como eu já tinha feito algumas coisas no YouTube antes, eu tinha uma pequena base de fãs, e eles, por algum motivo, que eu ainda não entendo totalmente, queriam me ver e ver meus amigos jogando um futebol de nível bem baixo.

“O que conseguimos fazer depois foi acrescentar aquilo em que sou bom. Em outro mundo, eu provavelmente teria sido criador de programas de TV, certo? Sou bom em criar formatos e coisas do tipo. Então consegui encontrar uma maneira de tornar os jogos interessantes, conseguir um bom adversário e jogar em lugares interessantes, para que as pessoas assistissem. E aí veio a ideia: ‘podemos fazer isso para criar um clube, de fato criar uma marca, um clube e uma base de fãs a partir desse começo bastante incomum?’”

O ano em que o Manchester United foi fundado? 1878. O Arsenal remonta a 1886. O Hashtag United? 2016. Parece um pouco bizarro dizer isso em voz alta. “Na verdade, não acho que isso seja tão incomum. As pessoas nos comparam com esses clubes de futebol de 150 anos, mas, se eles tivessem sido fundados em 2016, teriam presença na internet. Teriam feito as coisas de uma forma diferente da que fizeram quando foram fundados nos anos 1800. Então, é simplesmente algo do seu tempo.

“E as pessoas nos assistiam. Ganhamos uma pequena base de fãs. E, dois anos depois, estávamos ficando um pouco mais velhos e meio sem saber por quanto tempo conseguiríamos continuar fazendo isso. E eu sempre quis entrar no futebol não profissional porque meu pai esteve envolvido nisso como fisioterapeuta quando eu era criança. Sempre gostei da ideia de ter um clube. Então pensamos: ‘espera aí, talvez a gente realmente tenha argumentos para entrar no futebol não profissional aqui e de fato ser um clube de verdade’.

“Acho que, a partir daí, a coisa foi tomando proporções maiores, com muitas pequenas decisões, coisas ao longo do caminho que nos ajudaram. E, no fim, chegamos ao que agora é nossa casa permanente aqui em Londres. Temos um time feminino muito forte, o melhor do condado de Essex, jogando na terceira divisão. E um time masculino que teve sucesso de verdade e agora está entrando em um novo capítulo no step four. A ideia é tentar tornar o futebol divertido de novo e nos tornar um clube de futebol único no mundo e, acho eu, em termos de clube, eventualmente entrar no sistema de ligas.”