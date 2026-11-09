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Pascal Jansen, NYCFCGOAL

Rondo sobre os desdobramentos do Decision Day da MLS: foi um erro demitir Pascal Jansen? Como o LA Galaxy se recupera? E qual confronto dos playoffs é imperdível?

As consequências do Dia da Decisão já começaram a aparecer, com treinadores sendo demitidos e muita discussão sobre o que vem a seguir.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • O Dia da Decisão já passou e todo mundo está sendo demitido. Está bem, estamos exagerando um pouco, claro, mas já passou da hora de várias demissões. E algumas já aconteceram. Pascal Jansen (NYCFC), Robin Fraser (Toronto FC) e Raphael Wicky (Sporting Kansas City) saíram. Também não seria uma grande surpresa se os técnicos pressionados Tata Martino, Greg Vanney e mais um ou dois deixassem seus cargos. Esse é o problema dessa longa pausa de duas semanas antes dos playoffs. O clima fica um tanto negativo: quem foi demitido? Quem deveria ser demitido? Quem foi mal neste ano?

    São perguntas válidas. Mas também houve muita coisa boa. Columbus Crew, St. Louis City SC e Philadelphia Union protagonizaram recuperações impressionantes. Alguns confrontos empolgantes já estão definidos para os playoffs. Em resumo, há muito o que discutir, e os jornalistas da GOAL fizeram exatamente isso em mais uma edição de... The Rondo.

  • O Galaxy deveria demitir Vanney após ficar fora dos playoffs?

    LA Galaxy v FC Dallas
    Getty Images Sport

    Vanney, sem dúvida, estará sob pressão depois que seu Galaxy não conseguiu se classificar para os playoffs.

    Tom Hindle: Sim, ainda que pareça um pouco duro. Nenhum clube conseguiria lidar plenamente com a ausência de Riqui Puig, mas há uma necessidade real de novas ideias no comando técnico. Para ser justo, o Galaxy sempre apoiou Vanney e renovou seu contrato no início da temporada passada. Ele provavelmente ainda tem algum crédito pela campanha memorável na MLS Cup. Mesmo assim, é difícil defender sua permanência. Por mais dura que seja a decisão, um novo nome pode fazer bem ao clube.

    Alex Labidou: Sim. Vanney mostrou que consegue resultados quando tem bons jogadores à disposição, e o elenco campeão de 2024 deixou isso claro. Mas reconstruir a equipe e tirar mais de um elenco com limitações também faz parte do trabalho na MLS. Desde aquele título, ele não tem conseguido resultados consistentes, e enfrentou desafios semelhantes no Toronto FC. Ironicamente, talvez se encaixasse melhor no LAFC, rival do Galaxy.

    O ano passado era justificável pelas restrições do teto salarial e pelas lesões. Riqui Puig ficar fora por mais uma temporada também pesa. Mas o Galaxy reformulou o elenco várias vezes neste ano e, ainda assim, não encontrou a consistência necessária. Chegou ao Decision Day dependendo apenas de si para definir seu destino e desperdiçou essa oportunidade. A responsabilidade é de Vanney.

    Ryan Tolmich: É fácil entender por que a reação imediata seria dizer “sim”, diante dos resultados dos últimos dois anos. Mas esses anos vieram depois de Vanney levar o time ao título da MLS Cup. Ainda assim, no mínimo, a pressão aumentou. A decisão pode depender dos candidatos disponíveis no mercado, mas, se não houver um nome incontestável para assumir o Galaxy, Vanney também merece mais uma chance de recolocar o time nos trilhos após duas temporadas decepcionantes sem Riqui Puig.

  • Pascal Jansen merecia ser demitido?

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    Jansen foi demitido após o NYCFC não conseguir garantir uma vaga nos playoffs.

    TH: Nem de longe. Jansen é um treinador extremamente talentoso que levou o NYCFC à final da Conferência Leste no ano passado. Ele também teve de lidar com uma série de lesões. Os problemas de um clube às vezes são bem mais amplos, e o NYCFC pagou, acima de tudo, por não conseguir montar um elenco vencedor. Jansen merece outra oportunidade com um time mais completo. Mas quanto tempo falta para ele assumir o Sporting KC? Uma semana? Duas?

    AL: Não. O NYCFC enfrentou sua cota de lesões ao longo da temporada e passou boa parte dela sem Alonso Martínez, que marcou 17 gols na liga sob o comando de Jansen no ano passado. Também não foi culpa dele que Nicolás Fernández Mercau, destaque ofensivo contratado há apenas uma temporada, supostamente quisesse sair depois que o clube recusou uma proposta por ele.

    Se houve um erro, foi questionar publicamente se as contratações haviam atendido adequadamente às necessidades do elenco. É uma lição básica para qualquer treinador: ao expor essas preocupações, você corre o risco de ficar com os dias contados se a diretoria não lhe der respaldo e os resultados não melhorarem.

    Ainda assim, Jansen merece outra oportunidade na MLS. A campanha até a final da Conferência Leste no ano passado mostrou que ele consegue fazer uma equipe render acima do esperado. Uma temporada difícil não deveria mudar isso.

    RT: Provavelmente. O NYCFC está entrando em uma nova era, e Jansen não fez nada especialmente impressionante para mostrar por que deveria fazer parte dela. Às vésperas da mudança para o novo estádio, o NYCFC vai querer contratações de impacto e, muito provavelmente, um treinador de peso para comandar o time. Jansen não deu ao clube motivos para acreditar que poderia ser esse treinador, e é por isso que a parceria chegou ao fim.

  • E Robin Fraser?

    Toronto FC v New York Red Bulls
    Getty Images Sport

    Fraser teve dificuldades para fazer render um Toronto em reconstrução nesta temporada.

    TH: Depende. O Toronto é um caso peculiar porque ainda se recupera de duas contratações desastrosas de jogadores designados, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. O elenco continua com deficiências, e a grande contratação deste ano, Josh Sargent, não se tornou a referência no comando do ataque que muitos esperavam. Se o Toronto já tiver alguém em vista e puder buscar um grande nome, capaz de ser tanto uma liderança quanto um especialista em tática, deveria fazê-lo (ironicamente, Jesse Marsch seria uma ótima escolha). Caso contrário, a decisão parece um pouco precipitada.

    AL: Sim. Fraser sofreu com as lesões, mas, quando se considera que Philadelphia Union, Real Salt Lake e Columbus Crew se recuperaram de inícios ruins para chegar aos playoffs, a ausência do Toronto FC parece uma enorme oportunidade perdida.

    Não falta ambição ao clube. Ele pagou por Sargent uma das maiores taxas de transferência da história da MLS, depois de já ter feito investimentos significativos em Djordje Mihailovic e Walker Zimmerman. Esse investimento deveria ter rendido mais. O Toronto tem grandes questões a resolver nesta intertemporada, especialmente com mais uma busca por treinador pela frente.

    Por fim, fica um apelo por mais diversidade entre os treinadores, algo que nunca foi um ponto forte da MLS, apesar da diversidade em campo. E, para ser justo, essa é uma questão global, não apenas um problema da MLS. Mas, com as saídas de Jansen e Fraser, a liga perdeu seus únicos dois técnicos negros. Que os proprietários e dirigentes ampliem a busca e deem uma oportunidade real aos melhores candidatos, independentemente de sua origem racial.

    RT: Se você estivesse no lugar de Fraser, se sentiria bastante injustiçado. As lesões arruinaram completamente a temporada do Toronto FC, o que significa que Fraser nunca teve de fato a chance de comandar a equipe com força máxima, como esperava ao aceitar o cargo. Dito isso, ele também não conseguiu melhorar o desempenho do grupo desfalcado que teve à disposição, e essa é uma parte importante do trabalho. Foi por isso que o Toronto decidiu que era hora de seguir outro caminho: pela incapacidade de Fraser de elevar o nível mínimo da equipe e salvar a temporada.

  • Sporting KC demite Wicky. O que você acha?

    Sporting Kansas City v Minnesota United FC
    Getty Images Sport

    O Sporting KC de Wicky terminou o ano com a segunda pior campanha da MLS.

    TH: ESTRANHO. Wicky foi contratado para comandar a reconstrução de um clube também em reconstrução. Tudo no elenco do Sporting KC indicava que o time teria dificuldades. E foi exatamente o que aconteceu. Parece que o técnico está sendo punido por não conseguir levar a equipe a uma sequência improvável de bons resultados.

    AL: A cada intervalo entre temporadas, costuma haver duas ou três contratações de técnicos que deixam dúvidas. Às vezes, elas dão certo, como Jesper Sørensen mostrou em Vancouver. Mas há também casos como os de Henrik Rydström e Olof Mellberg, contratações que pareciam inadequadas desde o início. Raphaël Wicky se encaixa, em grande parte, nessa categoria. Ele já havia enfrentado dificuldades na MLS com o Chicago, então a decisão de lhe dar outra chance pareceu mal pensada.

    Ainda assim, se Wicky tem um motivo para se sentir injustiçado, é o elenco que recebeu. O SKC estava claramente em fase de reconstrução, e o grupo não parecia pronto para competir no nível da MLS nos primeiros meses. André Luiz trouxe talento de estrela após chegar em agosto e marcou oito gols na reta final, mas Wicky já havia passado boa parte da temporada trabalhando com um elenco incompleto. A diretoria também precisa assumir sua parcela de responsabilidade.

    RT: A demissão de Wicky é dura, mas ele também não se ajudou. Para ser direto, o SKC mal parecia um time do nível da MLS até a chegada de Andre Luiz. Mesmo com o brilho dele em 13 jogos, porém, a equipe terminou como a pior da liga. Isso era, em grande parte, esperado diante do estágio da reconstrução e, no fim das contas, o clube não viu o suficiente em Wicky para acreditar que ele era a pessoa certa para conduzir a próxima fase. É compreensível, mas vale deixar claro: este é um trabalho difícil, e a reconstrução está longe de terminar.

  • Qual é o melhor confronto da primeira rodada da MLS?

    FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CF
    AFP

    Será interessante ver como o Miami se sai contra o Columbus Crew na primeira rodada dos playoffs.

    TH: Inter Miami-Columbus. O time de Laurent Courtois está em ótima fase e venceu o Miami em setembro. Vai entrar confiante neste confronto, e será fascinante ver como esta versão do Miami se sai nos playoffs.

    AL: Tecnicamente, não é um confronto da primeira rodada, mas que tal o jogo de repescagem entre Orlando City e FC Cincinnati? Parece um encontro entre dois clubes em momentos muito diferentes.

    Apesar de ter terminado em oitavo, o Orlando parece estar entrando em uma nova era com Antoine Griezmann e Justin Ellis. O Cincy, por outro lado, talvez esteja chegando ao fim de uma era, depois que seu elenco caro ficou bem abaixo das expectativas. Com o interesse na contratação de Kévin Denkey relatado pela imprensa e a nona colocação, que deve colocar Pat Noonan sob pressão, grandes mudanças podem ocorrer no TQL Stadium se o FCC não avançar.

    RT: Um St. Louis City SC em ascensão contra um LAFC imprevisível, que pode ir em qualquer direção. Em termos de talento, o LAFC continua sendo um dos melhores times da MLS, mas simplesmente não vemos isso desde julho. Por isso, é o sexto cabeça de chave e enfrenta um St. Louis que está em boa fase e já conquistou um título nesta temporada. O LAFC consegue elevar seu nível? E, mesmo que consiga, o St. Louis está tão embalado que isso não fará diferença? É essa a pergunta que torna o confronto interessante.

  • Considerando toda a temporada, qual time mais surpreendeu você ao se classificar para os playoffs?

    Columbus Crew v St. Louis CITY SC: Final - Lamar Hunt U.S. Open Cup 2026
    Getty Images Sport

    O Columbus Crew surpreendeu muita gente ao dar a volta por cima na temporada após um início péssimo.

    TH: O St. Louis CITY, de longe. Técnico estreante, diretoria inexperiente, lesões, o melhor jogador deixando o clube na metade da temporada. É preciso reconhecer o mérito de terem apoiado Yoann Damet no meio da temporada, mas pouquíssimas pessoas imaginariam que enfrentariam o LAFC nos playoffs, muito menos que receberiam o adversário em casa.

    AL: Provavelmente todos vão dizer Philadelphia, e com razão. O time apostou muito nos jovens e em uma troca de técnico para chegar até aqui. Mas vamos escolher o Columbus, que parecia sem chances na reta final.

    O clube também trocou de técnico e perdeu jogadores importantes, incluindo Diego Rossi e Max Arfsten, em transferências no meio da temporada. Isso sem contar o atacante Wessam Abou Ali, que sofreu uma lesão que o tirou do restante da temporada. Ainda assim, o técnico interino Laurent Courtois, ex-técnico do Crew 2 sob o comando de Wilfried Nancy, ajudou a equipe a recuperar parte da identidade que tornou tão especial a passagem do renomado técnico francês. Os reforços contratados no verão ajudaram, mas vencer oito dos últimos nove jogos não deixa de ser uma grande reviravolta. Não espero que esse grupo vá longe nos playoffs, mas o simples fato de estar lá já impressiona.

    RT: É o Philadelphia. O time parecia completamente fora da disputa antes da pausa para a Copa do Mundo e não só chegou aos playoffs como também superou o jogo da repescagem. Com Cavan Sullivan à frente, é uma equipe assustadora de enfrentar, em parte porque os jovens que a trouxeram até aqui não sabem que não deveriam estar conseguindo fazer isso. É essa juventude que torna o Union assustador, e o mais assustador é que talvez o time ainda nem tenha atingido seu melhor nível.

  • Por outro lado, quem teve um desempenho abaixo do esperado?

    Red Bull New York v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Os Red Bulls perderam força ao longo da temporada depois de um ótimo início.

    TH: LAFC. Antes do início da temporada, o clube estava entre os favoritos de muita gente ao título da MLS Cup e certamente era uma das principais equipes do Oeste. É difícil entender como acabou em sexto lugar na tabela.

    AL: Podemos escolher a dupla de Chucky Lozano: San Diego FC e LA Galaxy? Os dois clubes investiram o suficiente para esperar muito mais, e o Galaxy ainda tem um histórico de sucesso a manter.

    O San Diego conduziu muito mal sua tentativa de negociar Lozano e terminou com 25 pontos a menos do que no ano passado, quando alcançou uma marca impressionante. O Galaxy fez grandes movimentações, mas suas contratações não tiveram a mesma ambição e criatividade que levaram Gabriel Pec e Joseph Paintsil a LA em 2024. Não era para o RSL, que perdeu Diego Luna por lesão e Zavier Gozo em uma transferência, ter superado o Galaxy na disputa por uma vaga nos playoffs.

    RT: O New York Red Bulls vai olhar para duas partidas que praticamente arruinaram sua temporada. Em outubro, enfrentou D.C. United e Toronto FC, duas equipes próximas da parte de baixo da tabela, e perdeu ambas. Com isso, disputou a reta final sob enorme pressão. Mesmo com vitórias sobre Miami e Atlanta, as derrotas difíceis fora de casa para New England e Nashville acabaram com suas esperanças de chegar aos playoffs. Não foram essas partidas, porém, que selaram seu destino, e sim os seis pontos desperdiçados contra equipes que deveria ter superado com facilidade em um momento decisivo.