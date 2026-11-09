TH: Depende. O Toronto é um caso peculiar porque ainda se recupera de duas contratações desastrosas de jogadores designados, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. O elenco continua com deficiências, e a grande contratação deste ano, Josh Sargent, não se tornou a referência no comando do ataque que muitos esperavam. Se o Toronto já tiver alguém em vista e puder buscar um grande nome, capaz de ser tanto uma liderança quanto um especialista em tática, deveria fazê-lo (ironicamente, Jesse Marsch seria uma ótima escolha). Caso contrário, a decisão parece um pouco precipitada.

AL: Sim. Fraser sofreu com as lesões, mas, quando se considera que Philadelphia Union, Real Salt Lake e Columbus Crew se recuperaram de inícios ruins para chegar aos playoffs, a ausência do Toronto FC parece uma enorme oportunidade perdida.

Não falta ambição ao clube. Ele pagou por Sargent uma das maiores taxas de transferência da história da MLS, depois de já ter feito investimentos significativos em Djordje Mihailovic e Walker Zimmerman. Esse investimento deveria ter rendido mais. O Toronto tem grandes questões a resolver nesta intertemporada, especialmente com mais uma busca por treinador pela frente.

Por fim, fica um apelo por mais diversidade entre os treinadores, algo que nunca foi um ponto forte da MLS, apesar da diversidade em campo. E, para ser justo, essa é uma questão global, não apenas um problema da MLS. Mas, com as saídas de Jansen e Fraser, a liga perdeu seus únicos dois técnicos negros. Que os proprietários e dirigentes ampliem a busca e deem uma oportunidade real aos melhores candidatos, independentemente de sua origem racial.

RT: Se você estivesse no lugar de Fraser, se sentiria bastante injustiçado. As lesões arruinaram completamente a temporada do Toronto FC, o que significa que Fraser nunca teve de fato a chance de comandar a equipe com força máxima, como esperava ao aceitar o cargo. Dito isso, ele também não conseguiu melhorar o desempenho do grupo desfalcado que teve à disposição, e essa é uma parte importante do trabalho. Foi por isso que o Toronto decidiu que era hora de seguir outro caminho: pela incapacidade de Fraser de elevar o nível mínimo da equipe e salvar a temporada.