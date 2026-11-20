O cenário dos playoffs está definido.

Depois que o Real Salt Lake e o FC Cincinnati sobreviveram aos jogos do wild card na noite de quinta-feira , os oito confrontos da primeira rodada dos playoffs estão definidos. E prometem ser bons. Ninguém terá um caminho fácil. O Leste parece ser a mais forte das duas conferências, com os times da primeira à sexta posição capazes de chegar à MLS Cup sem grandes dificuldades. Mas vale destacar também o Oeste, que certamente tem mais a oferecer do que apenas o Vancouver Whitecaps (quem acredita no St. Louis CITY, pode se manifestar).

Isso significa que chegou a hora dos palpites. Depois de estabelecer um recorde de pontos em uma única temporada, o Nashville SC certamente está bem posicionado para conquistar o título. Mas o último clube a fazer isso, o Inter Miami, caiu na primeira rodada. O ponto é que a temporada regular não garante nada. E apostar contra Lionel Messi, que levou o Miami ao segundo lugar no Leste, é uma aposta um tanto imprudente.

Além disso, há talento de sobra. Cavan Sullivan tem sido decisivo para o Union recentemente, e este pode ser o momento de provar que é capaz de carregar um time. E o LAFC, que conta com alguns dos maiores talentos da liga e está desesperado para fazer tudo funcionar? Se encontrar um pouco de ritmo, será perigoso.

Há muito assunto para discutir, e os jornalistas da GOAL analisam tudo em mais uma edição do... The Rondo.