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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL

Rondo da Bola de Ouro: este será finalmente o ano de Harry Kane, alguém pode impedir Alexia Putellas e as campanhas passaram dos limites?

A edição deste ano do maior prêmio da modalidade promete muita polêmica e discussão.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Na segunda-feira, as maiores estrelas do futebol chegarão a Londres para a maior cerimônia de premiação do esporte. É dia da Bola de Ouro, que se tornou mais do que um troféu. Ela transforma legados e faz história. É o prêmio que reconhece os melhores.

    Também é um prêmio que provoca mais discussões do que nunca. À medida que sua importância cresceu, aumentaram as divergências, tanto sobre os vencedores quanto sobre o que a premiação significa para o esporte como um todo. Os torcedores a acompanham mais de perto do que nunca. O mesmo vale para os indicados.

    Com isso, os debates se acirraram. Neste ano, podem ser os mais intensos que já vimos. A disputa pelo prêmio masculino, em particular, está totalmente aberta, e há argumentos sólidos a favor e contra vários candidatos.

    Então, quem vence e por quê? Os jornalistas da GOAL analisam as disputas deste ano, os principais candidatos e as surpresas que podem surgir em mais uma edição de.. The Rondo.

  • Quem deveria ganhar a Bola de Ouro masculina e por quê?

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    SOPA Images

    Há muitos candidatos, mas nenhum favorito claro ao prêmio neste ano.

    Ryan Tolmich: O que torna esta edição do prêmio tão intrigante é que todos os candidatos têm pontos fracos bastante evidentes. Não há favoritos incontestáveis como nos tempos de domínio de Messi e Ronaldo, e até os melhores candidatos têm deficiências muito claras e difíceis de esquecer. Rodri venceu a Copa do Mundo, mas não conquistou muita coisa com o Manchester City, que provavelmente também despertou certa rejeição entre os votantes. Lamine Yamal também conquistou o troféu com a Espanha, mas estava longe de ser o principal jogador da seleção, e o Barcelona ficou aquém do esperado na Champions League. Kylian Mbappe marca gols com facilidade, mas não conquistou nada. E, por fim, há Harry Kane, que provavelmente tem o currículo mais completo por clube e seleção nesta temporada. Por isso, nosso voto vai para Kane, tanto pelo que fez neste ano quanto como uma espécie de prêmio pelo conjunto da obra, já que provavelmente deveria ter conquistado um desses a esta altura.

    Alex Labidou: A disputa está mais acirrada do que em muitos anos, mas a escolha é clara: Harry Kane. Mais de 70 gols por clube e seleção, um título da Bundesliga e campanhas que foram longe na Champions League e na Copa do Mundo. Alguns vão minimizar o título do campeonato e dizer que seus números são inflados porque ele joga em um time repleto de estrelas, mas não podemos esquecer que ele não venceu a Bundesliga em sua primeira temporada na Alemanha. Não é algo automático. Sua capacidade de seguir decidindo em momentos importantes, mesmo em um Bayern construído em torno da pressão e da velocidade, merece reconhecimento. Esta pode ser sua melhor chance restante de ganhar o prêmio, e espero que os votantes reconheçam a temporada que ele fez.

    Tom Maston: Esta é, sem dúvida, a disputa mais aberta em décadas, em parte porque há falhas importantes nos argumentos a favor de cada um dos principais candidatos. Para mim, o jogador que teve a melhor temporada individual ao longo de toda a campanha foi Harry Kane. Apenas uma vez no século 21 um jogador marcou mais do que os 73 gols que ele fez em uma única temporada, e esses gols ajudaram o Bayern de Munique a conquistar o campeonato e a copa na Alemanha. Some-se a isso o fato de que ele correspondeu na Champions League e na Copa do Mundo, mesmo que o Bayern e a Inglaterra tenham ficado aquém do esperado, e, para mim, sua candidatura é de longe a mais convincente.

  • Quem deveria ganhar a Bola de Ouro feminina e por quê?

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    HMB-Media

    Alexia Putellas é a grande favorita para vencer.

    RT: A razão aponta para Alexia Putellas, que é simplesmente boa demais para ser ignorada, mesmo depois da lesão no ligamento cruzado anterior. Mas e o coração? Esse pende para Patri Guijarro. Vamos dar um pouco de reconhecimento às meio-campistas que atuam mais recuadas, o coração do time, mas que são sempre deixadas de lado. Não há como negar que Guijarro tem sido o coração do Barcelona, comandando o jogo enquanto todos os outros prestavam atenção em quem estava ao redor dela. Além disso, uma vitória de Guijarro a colocaria ao lado de Putellas e Aitana Bonmati entre as vencedoras deste prêmio, consolidando o lugar do trio na história. Claro que isso não vai fazer diferença, porque Putellas vai ganhar, mas vale sonhar, não é?

    AL: A disputa feminina parece mais simples: para mim, Alexia Putellas é a clara favorita. Seu papel na conquista de quatro títulos pelo Barcelona lhe dá argumentos convincentes. A pergunta maior que me faço é quando veremos uma jogadora da seleção feminina dos Estados Unidos voltar a ser favorita. Faz anos que uma americana não vence, e não parece haver uma candidata capaz de disputar o prêmio de igual para igual neste ano. Com talentos como Trinity Rodman e Alyssa Thompson, é de se esperar que isso mude em breve.

    TM: Esta disputa parece bem mais definida graças à qualidade constante de Alexia Putellas. Bicampeã, ela ficou à sombra de Aitana Bonmati no Barcelona e na Espanha desde que voltou da lesão no ligamento cruzado anterior, em 2022, mas isso não significa que Putellas não tenha apresentado atuações de qualidade. Essas atuações ganharam mais atenção na temporada passada, enquanto Bonmati lidava com seus próprios problemas físicos. Depois de conduzir o Barcelona a mais uma temporada repleta de títulos, Putellas merece se juntar à sua ex-companheira de equipe com a conquista de uma terceira Bola de Ouro.

  • Quem deveria ganhar o Troféu Kopa masculino?

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    TheNews2

    Lamine Yamal segue elevando o patamar para os jovens jogadores no mais alto nível.

    RT: Este prêmio é dado ao melhor jogador com menos de 21 anos, o que significa que vocês deveriam entregá-lo a Lamine Yamal neste ano e no próximo, antes de rebatizá-lo como Troféu Lamine Yamal logo depois (sem desrespeito a Raymond Kopa). Este prêmio é de Yamal, como já é há algum tempo.

    AL: Sem inventar moda: Lamine Yamal, especialmente depois de ajudar a Espanha a conquistar a Copa do Mundo. A pergunta mais interessante é: Cavan Sullivan poderia entrar nessa conversa no ano que vem?


    TM: Até ultrapassar o limite de idade, o prêmio só não será de Lamine Yamal se ele deixar escapar. O simples fato de que ele também poderia, com toda a justiça, ganhar a Bola de Ouro deveria fazer desta uma disputa sem concorrência. O fato de ele ter vencido o prêmio no ano passado e de poder levar para casa o maior prêmio da noite talvez faça alguns votantes escolherem Pau Cubarsi, após suas próprias atuações heroicas pelo Barcelona e pela Espanha. Mas pouquíssimos jogadores foram capazes de fazer o que Yamal faz nessa idade.

  • Quem deveria ganhar o Troféu Kopa feminino?

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    NurPhoto

    Pode esperar que mais um troféu volte para Barcelona.

    RT: Disputa acirrada entre Vicky Lopez e Clara Serrajordi. O trabalho de divulgação do Barcelona é forte, sim, mas as conquistas também são, e é por isso que elas estão aqui. Como os votantes adoram gols, vamos dar a vantagem a Vicky Lopez. De qualquer forma, a fábrica de talentos do Barcelona continua a revelar algumas das melhores jogadoras do futebol.

    AL: Lily Yohannes vive uma grande fase, mas teve dificuldades para manter a regularidade. Fico com Vicky Lopez, cuja contribuição para a conquista de quatro títulos pelo Barcelona faz dela uma forte candidata. Pode ser mais uma grande noite para o futebol espanhol.

    TM: É difícil escolher entre as indicadas nesta categoria, mas fico com Clara Serrajordi. Apesar de ter apenas 18 anos, a meio-campista conseguiu conquistar espaço na escalação dominante do Barcelona e somar várias convocações para a seleção espanhola, tornando-se a próxima estrela a sair da La Masia no futebol feminino. É de se esperar que ela esteja entre as candidatas à Bola de Ouro em um futuro não muito distante.

  • Quem vence o prêmio de Clube Masculino do Ano?

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    Le Pictorium

    RT: Não faz sentido ter este prêmio enquanto existir a Champions League. Quem vencer a competição vai ganhar este prêmio. Qual é o sentido?

    AL: O PSG deveria levar este prêmio. Manter o título da Champions League é uma conquista enorme, e é difícil ignorar isso ao escolher o melhor clube do mundo. Dá para defender outras equipes, mas os parisienses fizeram por merecer.

    TM: Só me acordem quando o time que vencer a Champions League não levar este prêmio. Parabéns, PSG: mais um troféu para somar à coleção cada vez maior.

  • A campanha pela Bola de Ouro foi longe demais?

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    ZUMA Press Wire

    Nunca se falou tanto da Bola de Ouro e de seus candidatos. Isso é bom?

    RT: Não há problema em jogadores criarem expectativa discretamente. Façam seus podcasts e deem suas entrevistas para promover a própria imagem, contar sua história e, quem sabe, fazer as pessoas se encantarem com uma boa história. O estranho é quando jogadores fazem campanha abertamente, como políticos, exaltando as próprias conquistas enquanto diminuem as dos outros. É melhor manter a discrição e o respeito. Caso contrário, tudo fica meio estranho.

    AL: Não. A Bola de Ouro se tornou a versão, no futebol, do prêmio de MVP dos esportes americanos. Jogadores defenderem suas candidaturas pode ser novidade na Europa, mas esses debates são familiares por aqui. E por um bom motivo: grandes temporadas individuais merecem reconhecimento, e discuti-las faz parte da diversão. As oito vitórias de Messi ajudam a contar a história de sua carreira, assim como os prêmios de MVP de Kevin Durant e Aaron Judge ajudam a definir as carreiras deles. 

    TM: Acho aceitável que os jogadores defendam suas próprias candidaturas, se quiserem. Ganhar o prêmio está se tornando um sonho para muitos jovens atletas. Mas parece exagero quando os clubes fazem campanha abertamente para que seus jogadores vençam. Ter de ouvir os companheiros dos indicados apoiarem sem reservas os jogadores do próprio elenco, presumivelmente por orientação do clube, tornou-se algo cansativo nos últimos meses. E alguém realmente passa a admirar mais um clube só porque ele tem o vencedor da Bola de Ouro? Espero que, se Kane vencer, alguns clubes aprendam com o Bayern que fazer campanha nunca será suficiente para convencer os eleitores.