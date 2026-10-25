Ryan Tolmich: O que torna esta edição do prêmio tão intrigante é que todos os candidatos têm pontos fracos bastante evidentes. Não há favoritos incontestáveis como nos tempos de domínio de Messi e Ronaldo, e até os melhores candidatos têm deficiências muito claras e difíceis de esquecer. Rodri venceu a Copa do Mundo, mas não conquistou muita coisa com o Manchester City, que provavelmente também despertou certa rejeição entre os votantes. Lamine Yamal também conquistou o troféu com a Espanha, mas estava longe de ser o principal jogador da seleção, e o Barcelona ficou aquém do esperado na Champions League. Kylian Mbappe marca gols com facilidade, mas não conquistou nada. E, por fim, há Harry Kane, que provavelmente tem o currículo mais completo por clube e seleção nesta temporada. Por isso, nosso voto vai para Kane, tanto pelo que fez neste ano quanto como uma espécie de prêmio pelo conjunto da obra, já que provavelmente deveria ter conquistado um desses a esta altura.

Alex Labidou: A disputa está mais acirrada do que em muitos anos, mas a escolha é clara: Harry Kane. Mais de 70 gols por clube e seleção, um título da Bundesliga e campanhas que foram longe na Champions League e na Copa do Mundo. Alguns vão minimizar o título do campeonato e dizer que seus números são inflados porque ele joga em um time repleto de estrelas, mas não podemos esquecer que ele não venceu a Bundesliga em sua primeira temporada na Alemanha. Não é algo automático. Sua capacidade de seguir decidindo em momentos importantes, mesmo em um Bayern construído em torno da pressão e da velocidade, merece reconhecimento. Esta pode ser sua melhor chance restante de ganhar o prêmio, e espero que os votantes reconheçam a temporada que ele fez.

Tom Maston: Esta é, sem dúvida, a disputa mais aberta em décadas, em parte porque há falhas importantes nos argumentos a favor de cada um dos principais candidatos. Para mim, o jogador que teve a melhor temporada individual ao longo de toda a campanha foi Harry Kane. Apenas uma vez no século 21 um jogador marcou mais do que os 73 gols que ele fez em uma única temporada, e esses gols ajudaram o Bayern de Munique a conquistar o campeonato e a copa na Alemanha. Some-se a isso o fato de que ele correspondeu na Champions League e na Copa do Mundo, mesmo que o Bayern e a Inglaterra tenham ficado aquém do esperado, e, para mim, sua candidatura é de longe a mais convincente.