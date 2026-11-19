Clima: 7/10. “Ainda não passei por um inverno de verdade aqui. Agora está frio, mas ouvi dizer que faz um frio extremo. Foi a primeira coisa que me disseram quando cheguei: em algumas regiões, a temperatura cai para 20 graus Celsius negativos! Como cheguei no verão, peguei um verão agradável e quente. O outono, na passagem para o inverno, foi ameno, e não chove tanto. Agora estamos passando por alguns dias de chuva, mas o clima é ótimo para jogar futebol. Talvez quem venha visitar ache um pouco incômodo, mas, no geral, eu diria que o clima é muito bom.”

Comida: 8,5/10. “A comida aqui é muito boa. Foi uma das coisas que não pesquisei muito antes de vir. Fiquei um pouco preocupado e desconfiado, mas como quase tudo e gosto de experimentar coisas novas. Alguns pratos são muito bons. Há muitos doces típicos, e o café é ótimo. Também fazem muitos pratos de churrasco. Saímos com o time inteiro para um churrasco e estava delicioso. É algo que você não encontra da mesma forma no Reino Unido; precisa experimentar aqui ou na região dos Bálcãs. Até agora, não tenho uma única reclamação sobre a comida.”

Pessoas: 10/10. “São muito simpáticas e acolhedoras. Meus companheiros me receberam de braços abertos logo de cara. Até quando vou a uma loja e fico apertando os olhos para tentar ler certas coisas, abrindo o Google Tradutor, as pessoas passam e se oferecem para ajudar, perguntam o que estou procurando. Elas falam inglês muito bem. Se um estrangeiro vai ao Reino Unido, às vezes a conversa pode ser meio difícil, mas aqui as pessoas se esforçam muito para falar com estrangeiros. É claro que não sei dizer muita coisa e não consigo manter uma conversa inteira, então elas realmente se esforçam para falar inglês, o que é muito atencioso. Não tenho absolutamente nenhuma reclamação sobre as pessoas. São todas adoráveis e incríveis.”

O que fazer: 5/10. “Depende do que você procura. Ouvi dizer que a vida noturna é muito boa. Eu não costumo sair à noite, então não saberia dizer. Há muitos lugares bonitos na natureza. Mas, se você procura atividades, pessoalmente não vi muitas que tenham despertado meu interesse. Depende da pessoa. Alguns gostam de coisas que outros não gostam. Quando minha namorada esteve aqui, por exemplo, não encontramos muitas atividades que nós dois quiséssemos fazer, mas é muito fácil sair para fazer compras, caminhar ou visitar a fortaleza. Há um zoológico no centro e muitas salas de jogos de fuga. Não fazem muito meu estilo, mas sei que quem visita a cidade gostaria bastante dela.”

Custo de vida: 8/10. “Os táxis são bons e baratos, e há um serviço gratuito de ônibus. Se você estiver circulando por Belgrado e quiser ir ao centro, tenho quase certeza de que pode pegar um ônibus de graça. Comida e bebida são bem baratas. Algumas lojas daqui são um pouco mais baratas do que no Reino Unido, inclusive algumas de marcas conhecidas, o que é bom. Só é preciso deixar um conversor de moedas à mão, porque algumas vezes olhei o preço e pensei: ‘Ah, parece barato’. Depois converti o valor, já tendo pago, e descobri que gastei muito mais do que imaginava! Esse é o conselho que eu daria: tenha uma ideia aproximada de quanto vai gastar e talvez reserve um orçamento para não excedê-lo por causa da moeda diferente daqui.”

Total: 38,5/50

O acesso a Remy foi viabilizado pela AGM Sports Agency.