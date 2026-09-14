Por dentro do ressurgimento dos cards de futebol

A Copa do Mundo de 2026, no Canadá, no México e nos Estados Unidos, impulsionou outra incrível disparada na demanda por cards colecionáveis de futebol. Como a América do Norte é tradicionalmente o maior e mais desenvolvido mercado de colecionismo de cards esportivos, sediar a Copa do Mundo localmente criou uma porta de entrada para milhões de torcedores domésticos entrarem no hobby do "soccer".

O conjunto Prizm da Copa do Mundo de 2026 da Panini foi o produto de cards de futebol com a distribuição mais ampla da história, com cards ultrarraros, como Black Prisms 1 de 1, Nebula Prisms e inserts Color Blast, incluídos para ajudar a atrair um enorme novo público. Também houve muitas narrativas envolventes para levar as pessoas a comprar a ideia durante o torneio, incluindo a "Last Dance" de Messi com a Argentina, a esperada despedida final de Ronaldo por Portugal e a primeira aparição de Lamine Yamal no cenário global, que terminou em glória com a Espanha.

Depois da Copa do Mundo, a Topps estava pronta para capitalizar o hype com o lançamento de sua coleção principal da Premier League 2026-27. Depois de reduzir o conjunto base de 450 cards para 300, mais enxutos, completar um fichário inteiro agora está mais fácil do que nunca, e os colecionadores podem se concentrar mais no valor dos cards de caça.

A Topps também apostou na nostalgia millennial ao trazer de volta o estilo Merlin em um conjunto separado de 200 cards. Homenageando a clássica marca de figurinhas dos anos 1990, a coleção Merlin mistura jogadores modernos com temas retrô, inspirados em feitiçaria e arte clássica, que carregam um peso emocional irresistível para entusiastas de longa data do hobby.

Outro pico virá quando o conjunto Topps Chrome UEFA Champions League 2026-27 for lançado mais tarde na temporada. Nesta semana, a Fanatics Collectibles e a UC3, representando a Uefa e os principais clubes europeus, anunciaram uma extensão de parceria de seis anos, de 2027 até 2033, com a mais recente coleção da Champions League programada para incluir cards de patch de estreia 1 de 1.

A Fanatics sem dúvida já estará se preparando para a Euro 2028 na Grã-Bretanha e na Irlanda e, claro, agora também há a Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita, pela qual ansiar. "Essa Copa do Mundo com a Fanatics vai ser insana porque eles terão alguns planos sérios", diz Blazey. "Um bom termômetro para onde isso vai chegar é a Euro 2028; é um torneio em casa, a Topps tem a licença da Premier League, a licença da Euro; eles vêm impulsionando forte a Premier League, então vai ser realmente interessante ver o que fazem com a Euro. Todo mundo continua falando em uma queda porque o mercado tem crescido muito rapidamente, mas acho que isso continua crescendo independentemente."

De fato, o mercado global de cards colecionáveis esportivos está atualmente avaliado em impressionantes US$ 14,85 bilhões, com o futebol detendo a maior fatia individual do segmento esportivo, com 35,6%. Estima-se que 45% dos novos praticantes do hobby estejam se especializando em futebol, e mais de 500 milhões de cards agora são vendidos anualmente nesse espaço, com 12 milhões enviados a agências profissionais de certificação.

Os cards de futebol mais cobiçados entram na mesma categoria de vinhos finos, relógios e criptomoedas. São cápsulas do tempo que preservam uma safra irrepetível da excelência humana em papel-cartão e tinta.

Tirar em um pacote um lendário card 1 de 1 de um jogador satisfaz tanto o coração sentimental do torcedor fanático quanto a lógica clínica do investidor moderno, e o hobby só seguirá se desenvolvendo em uma era digital sem quaisquer barreiras geográficas. O ponto central é: aqueles que amam o belo jogo sempre desejarão uma forma de possuir, proteger e passar adiante um pedaço dessa magia.