De Bruyne não tinha poucas propostas quando revelou que deixaria o City ao fim da temporada 2024-25, após deixar de fazer parte dos planos de Pep Guardiola. “Havia muitas diferenças entre os projetos, os estilos de vida e o nível de competitividade”, disse aos jornalistas em sua primeira entrevista coletiva, “mas eu diria que o projeto do Napoli era a melhor opção no conjunto para mim.”

E não era difícil entender por que ele chegou a essa conclusão. Talvez houvesse mais dinheiro em outros lugares, mas o Napoli oferecia sol, mar e o scudetto, recém-conquistado ao fim da primeira temporada de Conte no comando. Parecia mesmo a combinação perfeita para De Bruyne, que queria uma mudança radical de ares depois de dez anos em Manchester sem deixar de atuar no mais alto nível.

A contratação de alguém que talvez seja o melhor camisa 10 da história da Premier League também parecia uma ótima jogada do Napoli. O time de Conte acabara de se sagrar campeão italiano, mas lhe faltava criatividade. Prova disso é que marcou apenas 59 gols na campanha do título, menos que Fiorentina, Lazio e Milan, que terminaram em sexto, sétimo e oitavo lugares, respectivamente.

De Bruyne foi contratado, portanto, para dar uma nova dimensão a um ataque que também havia recebido os reforços de Rasmus Hojlund, Lucca e Noa Lang. O Napoli, porém, marcou ainda menos gols na Serie A (58) do que na temporada anterior e sofreu uma eliminação humilhante na fase de liga da Champions League, com direito a uma constrangedora derrota por 6 a 2 para o PSV. De Bruyne ficou indignado e nem tentou esconder isso.

Questionado pelo Het Nieuwsblad, antes da Copa do Mundo, se havia ficado feliz ao saber que Conte deixara o Napoli, respondeu: “Sim. Por mim, ele não precisava ficar. No verão passado, fizeram promessas sobre a maneira como jogaríamos, mas, no fim das contas, pouca coisa se concretizou.

“Achei isso uma pena. Jogávamos de forma muito defensiva. Se você tenta vencer todos os jogos por um gol de diferença, com uma formação 4-5-1, pratica um certo tipo de futebol. Nosso centroavante (Hojlund) marcou apenas dez gols, então você sabe que as estatísticas não serão boas... O futebol precisa ser prazeroso e, infelizmente, senti falta disso. Não adianta rodeios: temos visões diferentes de futebol. Nunca pude jogar na minha posição com Conte.”

Infelizmente para De Bruyne, Allegri o deslocou ainda mais pelo campo, às vezes até durante a mesma partida, enquanto busca desesperadamente a fórmula vencedora de que tanto precisa para salvar o emprego.