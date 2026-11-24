O diretor esportivo Giovanni Manna admitiu, porém, que erros foram cometidos no mercado de transferências e precisam ser corrigidos o quanto antes. “Na temporada passada, gastamos muito, mas talvez não tenhamos usado bem o dinheiro. Digo isso plenamente ciente das críticas que mereço por isso”, afirmou à Radio Kiss Kiss. “Mas temos ideias claras de como melhorar, corrigir e completar o elenco, e vamos garantir que estejamos prontos em janeiro.”
As saídas de Lucca e Lang são dadas como certas, já que ambos decepcionaram profundamente no Maradona. Mas De Bruyne também pode deixar o clube. Eleito duas vezes o melhor jogador da temporada da Premier League, o belga ainda tem seis meses de contrato com o Napoli, que inclui a opção de prorrogação por mais um ano. Segundo o veículo holandês Voetbal, porém, seus representantes já conversaram com o PSV sobre uma transferência no meio da temporada para o Philips Stadion.
A possibilidade é plausível. Ao contrário de Scott McTominay, por exemplo, De Bruyne não parece ter se adaptado com tanta facilidade ao novo ambiente. A esposa do jogador da seleção belga afirmou que a família quer se mudar para Limburg, a apenas uma hora de carro de Eindhoven, “e quanto antes, melhor”.
“Kevin leva uma vida muito restrita em Nápoles”, disse Michele De Bruyne à revista Nina. “Não é muito divertido para ele.” Na verdade, jogar pelo Napoli não é muito divertido para ninguém no momento, e Allegri sabe bem disso. No intervalo da sofrida vitória de sábado sobre o Torino, chegou a dizer aos jogadores que talvez marcassem um gol se sorrissem mais.
O gol da vitória marcado por McTominay no segundo tempo, porém, não fez muito para melhorar o clima no Maradona. Antes do confronto de terça-feira com o City pela Champions League, Allegri deu um sinal disso ao se antecipar nas justificativas: afirmou que as chances de classificação do Napoli dependerão do jogo em casa contra o Club Brugge, em 8 de dezembro.
Além disso, para permitir que McTominay avance mais, Allegri voltou a colocar De Bruyne em uma função mais recuada, na qual ele claramente não quer jogar. Assim, uma saída em janeiro continua sendo uma possibilidade real. Afinal, vender um jogador que chegou sem custos de transferência, mesmo por um valor relativamente baixo, faria sentido financeiro para o Napoli, que também reduziria consideravelmente sua folha salarial.
O contraponto, é claro, é que De Bruyne ainda tem muito a oferecer no mais alto nível, como mostrou com suas boas atuações pela seleção durante a pausa internacional. As próximas semanas, portanto, serão decisivas. Mas seria surpreendente se ele encontrasse algum prazer no retorno ao Etihad: a visita provavelmente servirá como um lembrete doloroso do quanto gostava de jogar futebol no City e do quanto isso se tornou um fardo no Napoli.