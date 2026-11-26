“Meu contrato com o Yeovil terminou. Para ser sincero, nos últimos seis a oito meses daquele segundo ano, eu já não estava gostando nada de lá. Entendo a política do futebol e tudo mais, mas era meu primeiro ano como profissional e eu não jogava. Às vezes viajava e nem ficava no banco, só assistia da arquibancada! Pensei: ‘Não quero muito continuar aqui’. Sabia que não renovariam meu contrato e fiquei feliz, porque não queria ficar. Mesmo sendo a League Two, eu não queria continuar. Depois pensei: ‘Certo, só tenho 18 anos. Vou tentar achar um clube com time reserva’. O Yeovil só tinha equipes de base, então, depois dos 18, ou você jogava no time principal ou não jogava. Não havia sub-21.

“Fiz testes no Barnsley e no Burton Albion, mas não recebi propostas para os times reservas. Acabei descendo para jogar no futebol fora das ligas profissionais da Inglaterra. Eu realmente não tinha outra opção. Joguei numa divisão que, acho, ficava abaixo da Conference North na época. Seria o terceiro nível dessa estrutura. Sou um meio-campista baixo, então a bola passava o tempo todo por cima da minha cabeça! Àquela altura, eu já não estava gostando muito de jogar futebol. Aquele estilo não combinava com a maneira como gosto de jogar. Então um treinador da Nova Zelândia procurou saber de mim com o responsável pelo recrutamento do Burton Albion, que nos colocou em contato.

“No início, não fui à Nova Zelândia exatamente para jogar futebol. Fui porque precisava descobrir o que faria da vida. Se eu não fosse jogar futebol, se não gostava mais de jogar, o que faria? Então fui para lá. Viajei um pouco e depois voltei a treinar com um time local. De lá, cheguei à Liga Nacional da Nova Zelândia. Para mim, o importante era voltar a sentir prazer em jogar. Sem isso, eu não me obrigaria a continuar.

“Voltei a gostar de jogar e pensei: ‘Certo, é isso mesmo que quero fazer’. A questão passou a ser como voltar a jogar em tempo integral. Conversei com algumas pessoas de lá. Um dos rapazes me apresentou ao empresário dele, que trabalha no Canadá e continua sendo meu empresário até hoje. Eu queria saber se conseguiria chegar à CPL. Era uma liga profissional nova, em tempo integral e ainda em desenvolvimento. Mas, pela maneira como promove os jogadores, se você vai bem, ganha uma boa vitrine para seguir para outro lugar. Tentei ir para lá na temporada de 2020, saindo da Nova Zelândia. Meu empresário enviava vídeos meus. Acho que ele conversou com três clubes da CPL. Todos disseram algo como: ‘Não damos muito valor à liga neozelandesa. Ela não é profissional e não estamos procurando jogadores por lá’. Isso foi em meados ou no fim de 2019. Eu queria ir para a temporada de 2020, então pensei: ‘Vou esquecer isso. Não vai acontecer, mas pelo menos tentei’.

“Foi aí que decidi sair da Nova Zelândia e ir para a Austrália no começo de 2020. Eu estava gostando de jogar, a NPL australiana é melhor que a liga neozelandesa e dá para ganhar mais dinheiro. Fui no início de 2020 e estava jogando, mas, claro, foi o ano da covid. A temporada nem chegou a ser adiada: foi cancelada de uma vez! Na época, Nova Zelândia e Austrália tinham as restrições mais rígidas do mundo contra a covid. Estávamos todos confinados, a temporada tinha sido cancelada e não se falava em retomá-la. Pensei: ‘Vou voltar para o Reino Unido, ficar com meus pais, esperar as coisas se acalmarem um pouco e ver o que acontece’.

“Voltei ao Reino Unido em meados de 2020 e acabei assinando com outro time daquele terceiro nível fora das ligas profissionais, o Nuneaton Borough. Joguei lá por um tempo e depois recebi uma proposta para atuar na primeira divisão da Islândia no começo de 2021. Fiquei interessado porque seria em tempo integral. Mas não era profissional. Eram mais ou menos três ou quatro treinos por semana, à noite. A liga é classificada como profissional, mas sua estrutura ainda se parece com a do futebol fora das ligas profissionais da Inglaterra. Os outros jogadores provavelmente trabalham durante o dia. Eu estava decidido a ir porque não tinha mais nada.

“Então, dois ou três dias depois do Natal de 2020, Pa-Modou Kah, treinador do Pacific que agora trabalha na USL Championship, ligou para meu empresário. Ele disse: ‘Olha, vi os vídeos dele’. Só soube depois, quando cheguei lá, que meu empresário tinha enviado um vídeo de dez minutos com meus melhores momentos. Ele assistiu só aos primeiros 30 segundos: recebi a bola, fingi ir para um lado e cortei um adversário. Ali decidiu que me queria. Era o que eu buscava desde 2020. Disse ao meu empresário: ‘Nem precisa perguntar’. Naquele momento, não me importava se o contrato seria de um ou cinco anos, se o salário seria bom ou ruim. Só disse: ‘Me dê um salário, uma moradia e me leve para lá’. Eu sabia que, jogando em tempo integral e profissionalmente, iria bem. Foi assim que se desenrolou toda a história da Nova Zelândia até a CPL.”