Parabéns!

Se você está lendo isto, sobreviveu a exaustivos 700 minutos de pompa e cerimônia para coroar os melhores nomes do futebol. Não, não durou tanto tempo. Só deu essa impressão.

Mas, em meio aos números musicais, às participações especiais de celebridades e às tentativas de transformar a Bola de Ouro no Oscar, também houve histórias de verdade.

Harry Kane se tornou o primeiro inglês desde Michael Owen, em 2001, a conquistar o prêmio individual mais cobiçado do futebol. Alexia Putellas reforçou seus argumentos para ser considerada a maior de todos os tempos ao conquistar sua terceira Bola de Ouro feminina, igualando o recorde. E a Espanha aparentemente precisou de uma mala extra para a viagem de volta.

Não houve muitas surpresas, mas há muito a analisar. Sem Lionel Messi nem Cristiano Ronaldo presentes, a noite trouxe mais um sinal da mudança de geração no futebol. Quem são os novos ícones desta era?

Então, sem mais delongas, confira a mais recente edição de The Rondo.