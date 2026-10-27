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Rondo GFX 1-1GOAL

O Rondo: o avanço de Harry Kane na Bola de Ouro, os argumentos para considerar Alexia Putellas a maior de todos os tempos e uma cerimônia que não acabava

Kane recebe sua coroa, Putellas alimenta o debate sobre quem é a maior de todos os tempos, e a cerimônia se prolonga além do necessário. Os jornalistas da GOAL dão suas opiniões e fazem suas apostas antecipadas para 2027.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Parabéns!

    Se você está lendo isto, sobreviveu a exaustivos 700 minutos de pompa e cerimônia para coroar os melhores nomes do futebol. Não, não durou tanto tempo. Só deu essa impressão.

    Mas, em meio aos números musicais, às participações especiais de celebridades e às tentativas de transformar a Bola de Ouro no Oscar, também houve histórias de verdade.

    Harry Kane se tornou o primeiro inglês desde Michael Owen, em 2001, a conquistar o prêmio individual mais cobiçado do futebol. Alexia Putellas reforçou seus argumentos para ser considerada a maior de todos os tempos ao conquistar sua terceira Bola de Ouro feminina, igualando o recorde. E a Espanha aparentemente precisou de uma mala extra para a viagem de volta.

    Não houve muitas surpresas, mas há muito a analisar. Sem Lionel Messi nem Cristiano Ronaldo presentes, a noite trouxe mais um sinal da mudança de geração no futebol. Quem são os novos ícones desta era?

    Então, sem mais delongas, confira a mais recente edição de The Rondo.

  • O que você acha de Harry Kane ganhar a Bola de Ouro?

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    PRESSE SPORTS

    A primeira Bola de Ouro de Kane premia sua incansável capacidade de marcar gols e põe fim a um jejum de 25 anos da Inglaterra na premiação.

    Ryan Tolmich: A decisão certa. Sem um candidato que realmente se destacasse, a disputa estava acirrada, mas a vitória de Kane é simples de explicar: ele foi o jogador mais regular do futebol. Na verdade, ele já é há bastante tempo. Portanto, mesmo que você ache que ele não merecia tanto o prêmio neste ano, não há como negar que seu currículo merece um espaço dedicado à Bola de Ouro  

    Celia Balf: Ousaria dizer que, em uma premiação dominada pela Espanha, foi até revigorante ver Kane vencer. Embora seja um tanto estranho que a Espanha tenha conquistado a Copa do Mundo, o país tinha alguns jogadores com credenciais para levar o prêmio principal, mas ele acabou ficando com Kane. Não estou exatamente comemorando sua vitória. Que tipo de torcedora do Arsenal eu seria? Mas tenho certeza de que a Inglaterra está bastante satisfeita com o resultado.

    Alex Labidou: Muito merecido. Harry Kane é, possivelmente, o melhor atacante do futebol atualmente, um jogador de quem se espera um gol sempre que entra em campo. Dado o talento que a Inglaterra produziu, é notável que ele seja o primeiro jogador do país a vencer desde Michael Owen, em 2001. Para Kane, porém, o prêmio também valida sua decisão de se testar na Alemanha há alguns anos.

    Ele teria vencido se tivesse permanecido no Tottenham? Provavelmente não. Os padrões e as expectativas do Bayern de Munique são enormes, mas Kane aceitou essa pressão. A transferência lhe deu a oportunidade de aliar seus gols a grandes títulos, e ele esteve à altura do desafio.

  • Alexia Putellas merecia ganhar a Bola de Ouro?

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    PRESSE SPORTS

    A terceira Bola de Ouro de Putellas reforça sua candidatura a uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino.

    RT: Com certeza. Ela era a favorita por esse motivo e, embora houvesse outras jogadoras merecedoras do prêmio, foi Putellas quem mais brilhou naquele grande time do Barcelona. Agora, sua grandeza fica ainda mais consolidada, e sua volta após a lesão no ligamento cruzado anterior é uma história e tanto. 

    CB: Tinha que ser ela. Mais uma vez, os prêmios ficam com a Espanha, mas Aitana Bonmatí não tinha como vencer de novo por causa das lesões. O prêmio é merecido e, depois de vê-la marcar em sua 150ª partida pela Espanha contra os Estados Unidos, fica claro que Putellas continua tão dominante quanto antes.

    AL: Sim, e ela agora está definitivamente no mesmo patamar de Marta na discussão sobre a maior jogadora de futebol de todos os tempos. A brasileira ainda leva vantagem, mas uma terceira Bola de Ouro só fortalece os argumentos a favor de Putellas. Depois de tudo o que conquistou no Barcelona, será que ela consegue ganhar uma quarta com o London City Lionesses?

  • Alguma grande surpresa entre os vencedores?

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Vicky Lopez foi uma das várias espanholas premiadas durante as cerimônias da Bola de Ouro.

    RT: Não particularmente. Todos os melhores jogadores foram reconhecidos, assim como as melhores equipes. Não houve grandes polêmicas neste ano. 

    CB: Eu diria que Kane. É tão merecido, mas também parece um pouco irreal, já que faz 25 anos que a Inglaterra não tem um vencedor da Bola de Ouro.

    AL: Não, mas a influência da Espanha estava por toda parte. Em campo, há fortes argumentos para dizer que o país lidera o futebol mundial neste momento, com homens e mulheres estabelecendo o padrão. Esse sucesso não apaga as controvérsias em torno da federação, mas o talento é inegável.

    Até mesmo o prêmio de Clube do Ano masculino do PSG tinha uma ligação espanhola, com Luis Enrique no comando.

  • A cerimônia durou mais de três horas. Essa duração é adequada? O que você mudaria?

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    A Bola de Ouro deste ano foi claramente inspirada no Oscar, mas será que os organizadores acertaram?

    RT: Encurtem isso! A duração dessa cerimônia é completamente absurda. Fala-se tanto que as pessoas não conseguem manter a atenção durante uma partida, mas esperamos o dobro desse tempo por uma premiação? Façam durar uma hora e encerrem logo. 

    CB: Não, é longa demais. E ainda começou atrasada. Para uma premiação que, quase todo ano, faz questão de lembrar a todos como é, digamos, “antiga”, faria bem cortar bastante do começo e do fim. Além disso, a noite toda atrasou por causa do trânsito, o que foi... cômico.

    AL: NÃO.

    A tentativa de transformar isso no Oscar do futebol parece equivocada. Em seus melhores momentos, o Oscar oferece motivos para assistir além dos troféus, do monólogo de abertura de um comediante a esquetes com grandes atores.

    A principal atração do futebol é o que acontece em campo. A menos que a cerimônia ofereça algo interessante por si só, é melhor acelerar o ritmo: menos números musicais, discursos mais curtos e mais foco nos prêmios. Noventa minutos, no máximo.

  • Conte para nós seus palpites, mesmo que ainda seja cedo demais, sobre quem ganhará a Bola de Ouro masculina e a feminina em 2027.

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    Anadolu Agency

    Mbappe pode ganhar o prêmio do ano que vem?

    RT: A coroação de Lamine Yamal é inevitável, mas será no ano que vem? Obviamente, tudo dependerá da Champions League e, no momento, o PSG segue como favorito. Por isso, minha escolha é Ousmane Dembele neste ano, antes de Yamal receber o prêmio por vencer a Eurocopa em 2028. 

    Quanto ao prêmio feminino, é ano de Copa do Mundo, então dá para escolher alguém entre as favoritas do torneio. Vou apostar na Espanha, talvez com Bonmati voltando a brilhar nos grandes palcos depois de ter passado um período afastada neste último ano. 

    CB: Não me faça escolher!!  Lamine Yamal, porque estará mais velho no ano que vem e, assim, será quase impossível não voltar a premiar a Espanha, com ele levando todos os prêmios. E, no feminino… minha escolha é Ewa Pajor, que faz parte daquele elenco imparável do Barcelona, mas também é uma jogadora interessante e representa a Polônia.

    AL: Ele parecia decepcionado na cerimônia de segunda-feira, mas será que 2027 finalmente será o ano de Kylian Mbappé? A forma recente do Real Madrid sugere que o time pode ter superado a má fase, e ele tem sido peça central nessa recuperação, com 11 gols em apenas 10 jogos no campeonato.

    Se o Real Madrid vencer a Champions League com Mbappé como protagonista, isso pode ser suficiente para finalmente colocar o troféu em suas mãos. Aguardemos.

    No feminino, minha escolha é Sophia Wilson. Sim, é uma escolha parcial, mas e se a seleção feminina dos Estados Unidos vencer a Copa do Mundo no ano que vem?

    Seus números pela seleção neste ano não chamam muito a atenção, mas ela tem levado perigo às adversárias, e sua produção na NWSL tem sido impressionante. Este ano foi o de seu retorno. O próximo pode ser o de voltar ao seu melhor nível de 2024. Se isso se traduzir em um papel de destaque na conquista da Copa do Mundo, ela terá argumentos fortes para ganhar a Bola de Ouro.