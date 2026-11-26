Enzo Maresca parecia o verdadeiro sucessor de Pep Guardiola após o primeiro mês da temporada 2026-27. O Manchester City começou com oito vitórias consecutivas, incluindo dois triunfos especialmente impressionantes fora de casa contra Manchester United e Liverpool. O time jogava com a confiança de um candidato ao título, apesar da sombra da condenação no tão debatido caso de infrações às regras financeiras da Premier League.

Mantendo o estilo de jogo envolvente que Guardiola sempre defendeu no Etihad Stadium, Maresca parecia estar construindo algo especial após uma reformulação significativa do elenco no verão. Infelizmente para a torcida do City, porém, o encanto acabou muito antes do que qualquer um poderia imaginar.

O City venceu apenas um dos últimos sete jogos em todas as competições, superando o RB Leipzig por um apertado 3 a 2 na Alemanha. Na Copa da Liga Inglesa, só avançou às quartas de final após eliminar o Brighton nos pênaltis, depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal. Na Premier League, o time de Maresca foi dominado por Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest antes de empatar por 1 a 1 em casa com o Fulham, que atravessa dificuldades. Com isso, ficou seis pontos atrás do líder Arsenal.

Na terça-feira, o City teve uma grande oportunidade de reagir ao receber um Napoli em queda livre sob o comando de Massimiliano Allegri, mas não a aproveitou. O time acabou arrancando um empate por 2 a 2, resultado que prejudicou suas chances de classificação direta às oitavas de final da Champions League. Agora, terá pela frente uma visita ao Emirates Stadium, onde o Arsenal buscará dar um passo enorme rumo à defesa do título.

O confronto caminha para ser desequilibrado, porque o City está em desordem neste momento. A temporada corre o risco de desandar às vésperas do período de festas se Maresca não conseguir devolver a coesão ao time. Mas o que, exatamente, deu tão errado?