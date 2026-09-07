Antes de domingo, o cria da base do Arsenal Ainsley Maitland-Niles havia marcado apenas um gol na Premier League em sua carreira de 12 anos, que aconteceu na derrota por 5 a 1 fora de casa para o Liverpool, em dezembro de 2018. O lateral de 29 anos, que teve passagens por empréstimo por Ipswich Town, West Brom, Roma e Southampton antes de concluir uma transferência em definitivo para o Lyon em 2023, voltou à Inglaterra neste verão, quando o Everton o contratou por apenas £ 3 milhões no último dia da janela.

Assim, quando Maitland-Niles entrou em campo para sua estreia em Goodison Park contra o Manchester United aos 77 minutos, nem mesmo os torcedores mais otimistas do Everton teriam imaginado que ele causaria um impacto decisivo. Certamente não esperavam nada quando a bola sobrou para Maitland-Niles a cerca de 25 jardas do gol nos segundos finais dos acréscimos, enquanto o United se preparava para comemorar uma vitória por 2 a 1.

E, ainda assim, o jogador com cinco partidas pela seleção da Inglaterra tirou um chute de chapa tão limpo e tão bem colocado que o goleiro do United, Senne Lammens, só pôde observar a bola morrer no ângulo. Foi um candidato a gol da temporada que cravou uma adaga no coração do Manchester United, enquanto Michael Carrick esfregava o rosto, incrédulo, na beira do campo.

"Acho que não [bati tão bem na bola]. Talvez nos treinos", admitiu Maitland-Niles após a partida. É justo dizer que a sorte não sorriu para o United, mas também é verdade que o Everton mereceu plenamente o empate. Carrick depois tentou minimizar a importância do resultado final, mas, no fundo, certamente sabe muito bem que seu time não está nem perto de estar pronto para brigar pelo título.

Outra crise em Old Trafford parece bem mais provável do que qualquer tipo de campanha por troféus. O United ainda é um time mediano, com Carrick pagando o preço pelas decisões de contratação desconcertantes tomadas por Sir Jim Ratcliffe e pelo regime de propriedade da INEOS.