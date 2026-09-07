O mediano Man Utd de Michael Carrick caminha sonâmbulo para outra crise graças à ingenuidade imperdoável da INEOS
Antes de domingo, o cria da base do Arsenal Ainsley Maitland-Niles havia marcado apenas um gol na Premier League em sua carreira de 12 anos, que aconteceu na derrota por 5 a 1 fora de casa para o Liverpool, em dezembro de 2018. O lateral de 29 anos, que teve passagens por empréstimo por Ipswich Town, West Brom, Roma e Southampton antes de concluir uma transferência em definitivo para o Lyon em 2023, voltou à Inglaterra neste verão, quando o Everton o contratou por apenas £ 3 milhões no último dia da janela.
Assim, quando Maitland-Niles entrou em campo para sua estreia em Goodison Park contra o Manchester United aos 77 minutos, nem mesmo os torcedores mais otimistas do Everton teriam imaginado que ele causaria um impacto decisivo. Certamente não esperavam nada quando a bola sobrou para Maitland-Niles a cerca de 25 jardas do gol nos segundos finais dos acréscimos, enquanto o United se preparava para comemorar uma vitória por 2 a 1.
E, ainda assim, o jogador com cinco partidas pela seleção da Inglaterra tirou um chute de chapa tão limpo e tão bem colocado que o goleiro do United, Senne Lammens, só pôde observar a bola morrer no ângulo. Foi um candidato a gol da temporada que cravou uma adaga no coração do Manchester United, enquanto Michael Carrick esfregava o rosto, incrédulo, na beira do campo.
"Acho que não [bati tão bem na bola]. Talvez nos treinos", admitiu Maitland-Niles após a partida. É justo dizer que a sorte não sorriu para o United, mas também é verdade que o Everton mereceu plenamente o empate. Carrick depois tentou minimizar a importância do resultado final, mas, no fundo, certamente sabe muito bem que seu time não está nem perto de estar pronto para brigar pelo título.
Outra crise em Old Trafford parece bem mais provável do que qualquer tipo de campanha por troféus. O United ainda é um time mediano, com Carrick pagando o preço pelas decisões de contratação desconcertantes tomadas por Sir Jim Ratcliffe e pelo regime de propriedade da INEOS.
Dura realidade
"Não é tão ruim assim, sabe", disse Carrick ao avaliar o início de temporada do United em sua entrevista coletiva pós-jogo. "Estivemos tão perto de sair com os três pontos. Isso é futebol. Houve pequenos momentos que podemos lidar um pouco melhor, mas vamos ficar bem. A mentalidade está aí."
O ex-meio-campista do United sempre foi uma presença calma e segura em campo, e é o mesmo como técnico. Ele não vai cometer os mesmos erros de Ruben Amorim, que afastou torcedores e membros da diretoria com sua honestidade brutal. Carrick vai proteger os jogadores o máximo possível e tentar manter positivo o ambiente em torno do clube. Mas este time não vai "ficar bem", porque isso significaria brigar com Arsenal e Manchester City no topo da tabela na reta decisiva da campanha.
O United somou apenas quatro pontos nos jogos contra a dupla recém-promovida Hull City e Ipswich, e o Everton. Carrick tem razão ao destacar que não faltou esforço, mas a verdadeira qualidade tem sido escassa, particularmente no setor defensivo.
De fato, o Manchester United sofreu dois ou mais gols em seus três primeiros jogos de uma temporada de liga apenas pela segunda vez no último meio século. Carrick não consegue entregar consistência com uma defesa tão vulnerável, ainda mais com o enorme aumento no número de partidas agora que o United está de volta à Europa.
Problemas conhecidos
"Eles têm o problema de sofrer gols e isso não vai embora. Esse é o meu medo", disse a lenda do United Gary Neville à Sky Sports. "Sofrer gols vai persegui-los e acompanhá-los pelo caminho. Não sei como Carrick vai lidar com isso, porque ele já tem sua melhor linha de quatro defensores em campo. Os times sentem que podem marcar. Esse é um lugar horrível para se estar."
Incrivelmente, Luke Shaw e Diogo Dalot têm sido os laterais titulares do United desde 2018. Shaw jogou bem no Goodison Park, mas seus melhores anos já ficaram para trás aos 31, e ele não tem resistência suficiente para começar três jogos por semana, enquanto Dalot sempre foi um defensor bem mediano, cujo processo de tomada de decisão o prejudica no terço final.
No centro, Harry Maguire traz muita experiência e força no jogo aéreo, mas sua mobilidade está pior do que nunca aos 33, e Lisandro Martinez já não tem mais a velocidade para equilibrar a parceria depois de anos de sérios problemas físicos. Com a mesma linha de quatro que Erik ten Hag escalou no início de seu reinado malsucedido em 2022, como o United pode esperar melhorar o terceiro lugar da temporada passada? Como Neville deu a entender, Carrick também não tem o luxo da profundidade do elenco.
Leny Yoro e Ayden Heaven ainda são jovens e inexperientes, Patrick Dorgu é melhor como ponta do que como lateral, e Noussair Mazraoui não se compara a Dalot em termos de força física. O United sente muita falta de Matthijs de Ligt, mas o holandês está fora de ação desde novembro devido a uma lesão crônica nas costas e ainda não tem uma data definida para retornar.
Planejamento falho
Foi noticiado que a INEOS elaborou um plano de transferências em três etapas para corrigir os danos causados antes de sua aquisição no início de 2024. Depois de uma década torrando dinheiro em contratações fracassadas, como Antony, Jadon Sancho, Romelu Lukaku e Paul Pogba, o CEO do United, Omar Berrada, e o diretor de futebol Jason Wilcox mudaram o foco para alvos já testados na Premier League e para a modernização de uma área específica do elenco a cada verão.
Esse processo começou com o ataque no ano passado, com as chegadas de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko por uma taxa combinada de cerca de £215 milhões (US$ 291 milhões). O trio teve um ano de estreia impressionante, somando 32 gols entre eles e recolocando o United na Champions League, e por isso a primeira fase do plano foi considerada um sucesso.
A segunda fase foi a reformulação do meio-campo, que se tornou ainda mais essencial após a saída do herói cult brasileiro Casemiro e a grave lesão de LCA sofrida por Manuel Ugarte. O United gastou um total de £155 milhões (US$ 209 milhões) com Carlos Baleba, Youri Tielemans e Andrey Santos, com o objetivo de dar a Carrick o atletismo e a genialidade técnica de que ele precisa para moldar um time capaz de controlar os jogos em vez de depender do brilho individual.
De acordo com James Ducker, do Telegraph, a INEOS tentará contratar até quatro novos defensores no próximo ano para concluir o plano, que espera culminar na conquista do título da Premier League em sintonia com as comemorações do 150º aniversário do United, em 2028. No entanto, é imperdoavelmente ingênuo que Ratcliffe e sua equipe tenham seguido esse plano de forma tão cega, sem levar devidamente em conta a mudança no cenário da divisão.
O sucesso do Arsenal no título de 2025-26 foi construído sobre uma defesa sólida como uma rocha, que sofreu apenas 27 gols. O City, segundo colocado, sofreu só 35, enquanto o United levou 50. No mínimo, Carrick precisava de mais um lateral-esquerdo para disputar posição com Shaw e de outro zagueiro experiente para começar a reduzir essa enorme diferença.
Sim, a INEOS resolveu no ano passado o antigo problema no gol ao contratar Lammens, do Royal Antwerp, por apenas £18 milhões (US$ 24 milhões), mas o belga continua exposto pelos homens à sua frente. Houve consultas por Lewis Hall, do Newcastle, Myles Lewis-Skelly, do Arsenal, e Alejandro Balde e Jorge Salinas, de Barcelona e Racing Santander, respectivamente, entre outros, mas a situação não foi considerada urgente o suficiente para que qualquer oferta formal fosse apresentada.
Peso morto continua
Será que tudo isso significa que a INEOS estava preparada para deixar esta temporada ser mais uma experiência de aprendizado? Claro que não. Se Carrick não recolocar o United entre os quatro primeiros da Premier League e não conquistar um troféu, isso será considerado um fracasso, então Ratcliffe deve estar satisfeito com o estado do elenco atual.
Seu julgamento não pode ser confiável se esse for o caso. Ratcliffe tem sido aberto sobre as grandes dívidas do clube nos últimos tempos, e o United evitou entrar em guerras de ofertas por nomes como Sandro Tonali e Mateus Fernandes, o que foi a decisão certa.
Mas o United deveria ter sido muito mais proativo para se desfazer de mais jogadores dispensáveis e levantar fundos extras para novas contratações. O ineficaz atacante Joshua Zirkzee deveria ter sido vendido logo no início da janela de verão, e Marcus Rashford jamais deveria ter sido autorizado a voltar a Carrington depois de seus períodos de empréstimo no Barcelona e no Aston Villa.
Tirar da folha salarial os vencimentos de £325.000 por semana de Rashford teria sido algo enormemente significativo. Em vez disso, o United reintegrou um jogador que, na prática, largou mão e forçou sua saída apenas 20 meses antes. Carrick mal deu um passo em falso desde que substituiu Amorim, mas dar o sinal verde para o retorno de Rashford corria o risco de minar todo o seu bom trabalho de unir o vestiário. Não será surpresa se ele voltar ao que sempre foi quando o mal-estar coletivo do United piorar.
Trazer mais um atacante era uma necessidade para aliviar o peso sobre Sesko, mas Rashford não era a resposta; mesmo deixando de lado a atitude do inglês, ele só rendeu de forma esporádica tanto como camisa 9 quanto como ponta, e vimos que sua efetividade no terço final segue errática nos últimos três jogos do United. O clube deveria ter ido atrás de Ollie Watkins quando ficou claro que ele queria sair do Aston Villa, ou de outro produto da base, Danny Welbeck, que teria sido muito mais útil ao United do que será para um time do Chelsea que já tem um atacante de primeira linha em Joao Pedro.
Implosão inevitável
Se a contratação de um novo centroavante nunca foi realmente considerada na diretoria do United, então mais cuidado também deveria ter sido dedicado à escolha dos alvos para o meio-campo. De todas as qualidades que Baleba, Tielemans e Santos possuem, fazer gols não é uma delas, então eles não conseguirão preencher completamente o vazio deixado por Casemiro, que era uma ameaça constante nas bolas paradas.
Carrick está tentando implementar padrões claros de jogo agora, mas não haverá uma evolução significativa porque a INEOS não lhe deu as ferramentas adequadas. Foi preciso uma grande jogada individual de Mbeumo para que o United finalmente conseguisse furar a defesa do Everton, e o Ipswich caminhava para pelo menos um empate em Old Trafford antes de o gol controverso de Maguire colocar o United em vantagem, e então aquele confronto virou o show de Bruno Fernandes.
O United tem jogadores capazes de produzir momentos de magia, o que significa que é capaz de vencer qualquer jogo isolado. Mas é igualmente capaz de implodir, e essa incerteza faz com que o ciclo de "um passo à frente, dois para trás" continue.
É tremendamente injusto, mas Carrick provavelmente vai começar a sofrer pressão muito em breve, talvez até no fim do próximo fim de semana. O United abre sua campanha na Champions League em casa contra o estreante no torneio Sabah na quinta-feira, e apenas uma vitória convincente será aceitável. Depois, há ainda o dérbi contra o City em Old Trafford três dias depois.
Se perder esse jogo, qualquer pequena ambição de título que ainda reste será completamente eliminada. O United também ainda terá pela frente jogos contra Tottenham, Atlético de Madrid e Chelsea antes do fim de outubro. Sua situação ainda "não é tão ruim", mas é apenas uma questão de tempo até que tudo desande. Quando isso acontecer, toda a culpa deve ser colocada na conta da INEOS.