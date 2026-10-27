Michael Carrick está com os dias contados. O Manchester United teve seu pior início de temporada no campeonato desde 1986, com apenas uma vitória nos oito primeiros jogos, e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento da Premier League.

O clube já passou por muitos momentos ruins em Old Trafford desde a saída de Sir Alex Ferguson, mas, depois de uma humilhante derrota por 4 a 1 para o Como, estreante na Champions League, seguida de uma derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, parece que o Manchester United finalmente chegou ao fundo do poço. Carrick seguirá no cargo para a visita ao Chelsea no sábado, em meio a relatos de que terá a chance de fazer o time reagir. Mas isso exigiria um milagre, porque parte do elenco claramente deixou de se empenhar e se voltou contra ele.

O mesmo aconteceu com Ruben Amorim, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal e David Moyes antes de Carrick. Há bem mais de uma década, os jogadores exercem influência excessiva no clube, em grande parte por causa da incompetência do departamento de contratações, que repetidamente deu aval à chegada de atletas sem a qualidade ou a mentalidade necessárias para ter sucesso em um dos maiores clubes do mundo.

Carrick certamente pode dizer que foi prejudicado por uma diretoria que lhe deu apenas 155 milhões de libras para uma reformulação do meio-campo talvez mais decepcionante do que qualquer outra. A gestão da INEOS e a família Glazer continuaram tratando um ídolo do clube como técnico interino mesmo depois de lhe oferecerem um contrato de dois anos por ter levado o United de volta à Champions League. Isso foi imperdoável e, como mostraram as demonstrações de carinho dos torcedores por Carrick após o jogo contra o Bournemouth, ele não tem culpa de nada disso.

Se os resultados ruins continuarem, porém, algo terá de mudar, e demitir o técnico é sempre a medida mais fácil. Enquanto os donos não forem afastados de suas posições de privilégio e ostentação, o United continuará preso a um ciclo de fracassos. Ainda assim, uma mudança de cultura, tão necessária, será possível se Carrick acabar substituído por um técnico acostumado a vencer, capaz de colocar o desanimador elenco nos eixos. É aí que entra Antonio Conte.