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Conte only man who can whip Man Utd into shape_1-1.jpgGetty/GOAL

O inflexível Antonio Conte é o único técnico capaz de colocar o lamentável Manchester United nos eixos

Uma nova mudança no comando técnico em Old Trafford não parece distante, e o vitorioso treinador italiano, conhecido por sua postura direta e objetiva, é o principal candidato ao cargo mais difícil do futebol.

James Westwood
Traduzido por

  • Michael Carrick está com os dias contados. O Manchester United teve seu pior início de temporada no campeonato desde 1986, com apenas uma vitória nos oito primeiros jogos, e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento da Premier League.

    O clube já passou por muitos momentos ruins em Old Trafford desde a saída de Sir Alex Ferguson, mas, depois de uma humilhante derrota por 4 a 1 para o Como, estreante na Champions League, seguida de uma derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, parece que o Manchester United finalmente chegou ao fundo do poço. Carrick seguirá no cargo para a visita ao Chelsea no sábado, em meio a relatos de que terá a chance de fazer o time reagir. Mas isso exigiria um milagre, porque parte do elenco claramente deixou de se empenhar e se voltou contra ele.

    O mesmo aconteceu com Ruben Amorim, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal e David Moyes antes de Carrick. Há bem mais de uma década, os jogadores exercem influência excessiva no clube, em grande parte por causa da incompetência do departamento de contratações, que repetidamente deu aval à chegada de atletas sem a qualidade ou a mentalidade necessárias para ter sucesso em um dos maiores clubes do mundo.

    Carrick certamente pode dizer que foi prejudicado por uma diretoria que lhe deu apenas 155 milhões de libras para uma reformulação do meio-campo talvez mais decepcionante do que qualquer outra. A gestão da INEOS e a família Glazer continuaram tratando um ídolo do clube como técnico interino mesmo depois de lhe oferecerem um contrato de dois anos por ter levado o United de volta à Champions League. Isso foi imperdoável e, como mostraram as demonstrações de carinho dos torcedores por Carrick após o jogo contra o Bournemouth, ele não tem culpa de nada disso.

    Se os resultados ruins continuarem, porém, algo terá de mudar, e demitir o técnico é sempre a medida mais fácil. Enquanto os donos não forem afastados de suas posições de privilégio e ostentação, o United continuará preso a um ciclo de fracassos. Ainda assim, uma mudança de cultura, tão necessária, será possível se Carrick acabar substituído por um técnico acostumado a vencer, capaz de colocar o desanimador elenco nos eixos. É aí que entra Antonio Conte.

  • Oportunidade de ouro

    Antonio Conte Napoli
    Getty Images

    Conte se pronunciou sobre seu futuro em meio às especulações sobre uma possível ida ao Manchester United e negou que vá exigir “controle total” em seu próximo trabalho.

    Faz cinco meses que Conte deixou seu último cargo, no Napoli, em comum acordo. Isso significa que ele está disponível e sua contratação não exigiria o pagamento de uma compensação. A diretoria do Manchester United voltaria a falhar em seu trabalho se não sondasse Conte ao menos para saber se ele teria interesse em ir para Old Trafford.

    É raro que um treinador tão brilhante esteja disponível em um momento de crise. Trata-se de uma oportunidade de ouro que talvez não se repita, porque Conte certamente assumirá outro cargo de destaque em algum momento do futuro próximo. Por enquanto, ele ainda espera uma proposta que o atraia, como sentiu necessidade de esclarecer na semana passada ao comentar as especulações sobre o United.

    “Meu nome foi ligado a vários clubes, mas, no momento, não há negociações em estágio avançado”, escreveu Conte no Instagram. “Depois de um período maravilhoso e bem-sucedido à frente do Napoli, vou dedicar o tempo necessário para avaliar como e quando voltar a trabalhar como treinador. Será uma decisão cuidadosamente ponderada, que tomarei quando acreditar que as condições são adequadas.

    “Li notícias sobre exigências financeiras e pedidos de controle total que eu supostamente já teria feito aos clubes mencionados, além de ressalvas quanto ao que foi descrito como minha ‘personalidade forte’. Essas notícias não têm fundamento, pois, no momento, não há base concreta para tais avaliações.

    “Se surgir uma oportunidade concreta, será o momento de conversar com o clube interessado e avaliar em conjunto os termos de um possível acordo, levando em conta as necessidades de ambas as partes, bem como as qualidades e a abordagem que definem meu trabalho como treinador. Até lá, qualquer suposição sobre minhas exigências e meu futuro profissional não passa de especulação e não pode ser tratada como fato.”

  • Currículo brilhante

    Napoli v Cagliari - Serie A
    Getty Images Sport

    O técnico italiano conquistou resultados concretos em quase todos os clubes que comandou, e eles costumam vir rapidamente.

    Essa declaração pode ser interpretada como um apelo velado para que algum clube o contrate. Conte sabe que sua fama de treinador exigente e inflexível o precede, e é natural que não queira que isso pese contra ele quando surgirem vagas nos clubes de elite.

    No entanto, o Manchester United deveria querer contratá-lo justamente por essa reputação. Por que não lhe dar também “controle total”? Jason Wilcox e Omar Berrada têm dado a palavra final em todas as decisões relacionadas ao futebol desde que a INEOS adquiriu uma participação minoritária no clube, e todas elas contribuíram para piorar a situação em campo.

    Conte sabe exatamente o que faz e tem um histórico que comprova isso. Ele é o único técnico na história da Serie A a conquistar o Scudetto por três clubes diferentes. Foi tricampeão consecutivo pela Juventus antes de levar Inter e Napoli ao título. Também conduziu o Chelsea à conquista da Premier League em sua primeira temporada no comando. Para reforçar suas credenciais como treinador capaz de transformar equipes, Chelsea e Napoli haviam terminado em 10º lugar em seus respectivos campeonatos antes de Conte assumir o comando.

    Bari e Siena conquistaram o acesso à Serie A sob o comando de Conte, que também levou a Itália às quartas de final da Euro 2016. A única mancha de fato em seu currículo é a passagem de dois anos pelo Tottenham, encerrada de forma conturbada. Ainda assim, em sua primeira temporada, ele levou uma equipe do Tottenham com a confiança abalada da nona à quarta posição, feito ainda mais notável porque só substituiu Nuno Espirito Santo em novembro.

    A tarefa que enfrentaria agora no United é muito semelhante. Se o clube quiser salvar a temporada em vez de dá-la por perdida, Conte é, de longe, a melhor opção.

  • “Como um sargento de polícia”

    Parma Calcio 1913 v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    Como técnico de temperamento explosivo e exigências rigorosas, Conte pode desagradar algumas pessoas, mas o Manchester United precisa muito desse tipo de liderança.

    O United e Conte terão muito cuidado para evitar que se repita a saída conturbada do treinador do Tottenham. Sua permanência se tornou insustentável depois de uma crítica pública contundente aos jogadores e aos antigos proprietários do Tottenham. Ele encerrou a declaração afirmando que eles “podem trocar o treinador, mas a situação não pode mudar”.

    Como o próprio Conte já disse, as condições precisam ser adequadas. Há um motivo para ele não ter ficado mais de dois anos em nenhum clube desde que deixou a Juventus, em 2014: não é fácil trabalhar com ele, e as coisas precisam ser feitas do seu jeito. A diretoria do United teria de aceitar isso desde o início.

    Valeria a pena pelo que Conte traz ao vestiário, sobretudo sua tolerância zero com farsantes e pessoas que causam problemas. “Sempre falo sobre educação e respeito. Eu ofereço isso. Mas também exijo isso”, disse ele em entrevista a Thierry Henry, quando estava no Chelsea. “E, se alguém não tiver uma boa atitude no treino ou um bom comportamento em diferentes circunstâncias, prefiro matá-lo.”

    Para não serem “mortos”, os jogadores precisam dar tudo de si. A chegada de Conte seria um tremendo sacode na atual leva de jogadores preguiçosos e imaturos do United, que vêm decepcionando. Quem adota sua filosofia costuma prosperar; quem não a adota é deixado de lado. Amorim tentou, de forma louvável, fazer essa seleção, mas o português não conseguiu impor respeito da mesma maneira que Conte consegue.

    “Com Conte, não é só durante o jogo. É o dia todo, em todos os treinos. Ele é como um sargento de polícia”, disse em 2018 Giorgio Chiellini, ex-zagueiro da Juventus e da Itália. “Quando você termina o treino, está morto. Não cansado, morto. Você só consegue fazer isso porque acredita no que ele faz. Você está 100% com ele. Ele cria um ambiente em que todos dão energia uns aos outros. Sem dúvida, ele é um dos melhores.”

  • “Chato”, mas eficaz

    Pisa SC v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    A abordagem meticulosa de Conte exige concentração e empenho totais a todo momento, o que é fundamental para criar o hábito de vencer.

    O ex-ponta do United Ashley Young viveu uma das melhores temporadas de toda a carreira sob o comando de Conte em 2020-21, já aos 35 anos, e teve papel importante na conquista do título da Serie A pela Inter. Mas, ao relembrar os métodos de Conte, ele não fala com o mesmo entusiasmo de Chiellini.

    “Ele é maluco, aliás, maluco”, disse Young em uma participação recente no Overlap Daily. “Ele lembra um pouco [o técnico do Atlético de Madrid] Diego Simeone à beira do campo. Você o ouve o tempo todo. Os treinos são intensos, tem muita corrida.

    “Ele fazia muita coisa. Havia muitos treinos de 11 contra 11, às vezes um pouco chatos. As reuniões eram longas. Quando digo longas, quero dizer que, se perdêssemos um jogo, podíamos entrar para a reunião e ele parava literalmente tudo. E podíamos ficar lá por três ou quatro horas. Dava vontade de dizer: ‘Vamos lá, falando sério’.

    “Acho que esse é um dos motivos pelos quais ele não fica muito tempo nos lugares, porque não são só os jogadores que ele tenta testar mentalmente, mas também a diretoria e os donos. Acho que as pessoas ficam irritadas com ele e pensam: ‘Está na hora de você ir embora’. Tem se falado muito sobre as estatísticas de corrida do Manchester United. Se os jogadores não estiverem dispostos a correr e Antonio Conte chegar lá, acho que vai ser um desastre.”

    “Chato” muitas vezes é sinônimo de consistente. Basta olhar para o Arsenal. O estilo de jogo da equipe sob Mikel Arteta tem sido criticado de forma recorrente nos últimos dois anos, mas todos conhecem suas funções e acreditam na visão do técnico. É por isso que o clube está a caminho do segundo título consecutivo da Premier League. O United não tem uma rotina diária eficaz a seguir desde a saída de Ferguson.

    Se alguns jogadores ficarem irritados, que assim seja. E só seria um “desastre” para quem não seguisse as orientações de Conte. Há tempo demais o United só rende no seu máximo por períodos curtos. Falta profundidade ao elenco, mas há qualidade suficiente para voltar a brigar por uma vaga entre os quatro primeiros. Vale lembrar que é, em grande parte, o mesmo time que somou mais pontos do que qualquer outro clube da Premier League após a primeira nomeação de Carrick, na segunda metade da temporada passada.

    Young pode não ter gostado muito de Conte, mas seguiu suas instruções à risca. O jogador da seleção da Inglaterra não teria durado cinco minutos se não tivesse feito isso. Conte pode despertar esse mesmo nível básico de receio para elevar os padrões no United e mantê-los lá em cima.

  • “Muito à frente”

    Antonio Conte Pisa Napoli 17052026
    Getty Images

    Há três técnicos que, segundo se acredita, estão à frente de Conte nas preferências do United, mas nenhum deles está à altura do italiano.

    Conte não é considerado o favorito para assumir o Manchester United caso Carrick acabe sendo demitido. Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Unai Emery estão entre os candidatos avaliados pelo clube.

    Howe estaria “totalmente aberto” a suceder Carrick após deixar o cargo no Newcastle em julho. O United, porém, teria de pagar ao Newcastle uma indenização de vários milhões de libras para contratar Howe, que ainda tinha três anos de contrato em St James' Park. O Aston Villa, por sua vez, exigiria 20 milhões de libras para liberar Emery de seu contrato atual.

    Mas será que algum dos dois realmente vale todo esse esforço? Howe encerrou um jejum de 50 anos do Newcastle sem títulos ao conquistar a Copa da Liga Inglesa e levou a equipe à classificação para a Champions League duas vezes. Nas temporadas seguintes, porém, o time caiu para o sétimo e o 12º lugares da Premier League, respectivamente. Isso sugere que Howe não está preparado para tirar o United da má fase.

    Emery tem mais experiência. O espanhol fez um trabalho extraordinário no Aston Villa e também superou as expectativas no Villarreal e no Sevilla, conquistando um recorde de cinco títulos da Liga Europa em suas passagens pelos três clubes. No mais alto nível, porém, Emery ficou aquém das expectativas, à exceção de um título da Ligue 1 pelo Paris Saint-Germain. Ele não conseguiu levar o clube francês além das oitavas de final da Champions League e permaneceu apenas 18 meses no comando do Arsenal, com um desempenho ruim de 49% de vitórias na Premier League.

    Nagelsmann não custaria nada, mas isso porque foi demitido após a surpreendente eliminação da Alemanha na fase de 32 seleções da Copa do Mundo de 2026. Ele também conquistou apenas um título importante em uma passagem anterior de dois anos pelo Bayern de Munique e, segundo relatos, desagradou vários jogadores experientes com suas táticas excessivamente complicadas.

    As credenciais de Conte resistem muito melhor a uma análise, certamente na opinião de Paul Scholes, ídolo do United. “Acho que Conte é o melhor disponível. Quando falo dos melhores e olho para esses quatro, acho que Conte está muito à frente de todos eles”, disse Scholes na edição mais recente do podcast The Good, The Bad & The Football. “Ele é temperamental, eu sei que é temperamental e talvez seja um pouco maluco, mas, quando se fala de técnicos vitoriosos em grandes clubes, ele está muito à frente.

    “Não me importo se for por pouco tempo. Não me importo se ele ficar 18 meses e nos colocar na disputa pelo título da liga. Isso seria um sucesso. Quanto mais penso nisso, mais acho que Conte precisa chegar e dar uma sacudida em algumas pessoas.”

    Isso pode parecer irrealista para alguns, mas, se Conte ficasse esse tempo, teria quatro janelas de transferências para moldar o elenco à sua maneira. Ele pode lançar as bases para uma verdadeira recuperação. Confiar em um “maluco” como Conte é um risco calculado que o United precisa correr. Nem sempre será bonito de ver, mas o treinador de 57 anos teria a coragem de defender suas convicções e promover mudanças significativas em um clube que perdeu sua identidade.