"As camas são normais. Acho que todos os grandes clubes agora têm isso em seus centros de treinamento. Isso fazia parte de ser a melhor versão de si mesmo, de estar na melhor condição possível para a sessão. Era mais para a pré-temporada, era para isso. Era mais para você chegar de manhã e, obviamente, fazer sua sessão e depois, em vez de ir para casa e voltar às três horas, porque nesse intervalo ele não podia controlar o que você estava fazendo. Você poderia estar andando por aí ou correndo atrás dos seus filhos, por exemplo, e gastando energia que ele queria que você usasse na segunda sessão, porque queria tirar a melhor qualidade da sessão. As camas no centro de treinamento eram destinadas ao descanso e a garantir que você estivesse na melhor condição possível para aquela segunda sessão, às três ou quatro horas da tarde.

"Obviamente, Wetherby é bem conhecida. Ele morava em Wetherby e às vezes ia caminhando ou de bicicleta para o treino. A história de recolher lixo que circulou também está bem documentada. A relação com o clube, com os torcedores e com o próprio time esteve desgastada por muito tempo no Leeds por causa da situação em que o clube se encontrava. Os donos na época, Andrea Radrizzani, tinham feito um trabalho realmente bom ao reunir o clube novamente. Marcelo, naquele dia da situação de recolher lixo, estava tentando criar algum tipo de conexão entre nós e o torcedor normal da classe trabalhadora, que precisa sair para fazer um trabalho comum, ganhar dinheiro e então poder pagar um ingresso para assistir ao jogo. O futebol não funciona sem torcedores, todos nós sabemos disso. Os torcedores são os que levam receita para o clube, o que faz o clube continuar funcionando e evoluindo. Aquilo era mais sobre criar essa conexão. O centro de treinamento precisava ser arrumado, para ser justo! Havia bastante lixo.

"Mais uma vez, era apenas a questão da humildade, fazer você entender o que os torcedores fazem semana após semana para conseguir pagar um ingresso e vir assistir. Eu realmente não precisava saber disso porque a minha origem era diferente. Nunca passei por academias ou algo assim. Venho de uma origem operária. Quando eu estava na Irish League, eu também trabalhava. Eu meio que já sabia disso e é por isso que valorizava o que tinha na vida dali para frente, porque isso me fez entender o que eu precisei passar para chegar onde estava. Eu sempre soube disso, de certa forma.

"Acho que, por eu ser um dos líderes mais experientes dentro do grupo, os mais jovens provavelmente olhavam para os mais velhos e pensavam: 'nós estamos comprando essa ideia?' Quando você dá o exemplo, e o grupo que tínhamos na época, eu, Liam Cooper, Luke Ayling e Kalvin Phillips, jogadores assim, quando você vê que eles estão comprando a ideia, isso se espalha pela maior parte do grupo. Era importante que comprássemos essa ideia. Você acreditasse nisso ou não, era importante, mas nós acreditávamos e demos um bom exemplo para todos os outros, o que cria uma boa cultura dentro do grupo. Sabemos o que é Leeds. Leeds é uma cidade operária também. É trabalho duro acima de qualquer outra coisa, e nós realmente compramos essa ideia."