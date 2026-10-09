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Marcelo Bielsa Stuart Dallas Leeds GFX 1:1GOAL

Murderball, recolher lixo e baldes! Como é jogar para o "El Loco", ex-técnico de Argentina, Uruguai e Leeds, Marcelo Bielsa

Das apresentações no primeiro dia aos intensos treinos físicos, das camas no centro de treinamento à superação das barreiras linguísticas, Stuart Dallas trabalhou com uma das maiores figuras do futebol durante seu período em West Yorkshire e revela os bastidores da vida sob o comando de "O Louco"

Chris Burton
Traduzido por

  • Sejam estrelas do futebol, do cinema, da música ou das artes, aqueles considerados gênios em sua área de atuação costumam ter um ar de excentricidade. Esse certamente é o caso de Marcelo Alberto Bielsa Caldera.

    Carinhosamente conhecido como ‘El Loco’ por conta de sua visão bastante singular sobre treino e gestão, dentro e fora de campo, o enigmático argentino já passa de quase quatro décadas à beira do gramado, sentado em baldes e, de modo geral, se rebelando contra a ordem estabelecida das coisas.

    Sua carreira como um tático assumidamente mercurial o levou de suas raízes em Rosário até as finais da Copa do Mundo com o Uruguai, passando por trabalhos no México, na Espanha, no Chile, na França, na Itália e na Inglaterra. Onde quer que sua caravana de agasalho e vídeos tenha parado, memórias e manchetes de sobra foram criadas.

    Mas como é jogar para Bielsa e existe um método por trás da suposta loucura? Alguém realmente consegue conhecer o homem por trás da figura pública ou ele está tão imerso em seu trabalho que não se encontra nenhum botão de ‘desligar’?

    Na tentativa de encontrar respostas para algumas das muitas perguntas que pairam sobre a cabeça do técnico de 71 anos, GOAL conversou com Stuart Dallas, rosto da turnê do troféu da NIFL Premiership da BOYLE Sports e um homem que fazia parte do elenco do Leeds United quando um redemoinho sul-americano chegou a Elland Road, despertou um gigante adormecido e criou uma lenda.

  • Primeiras impressões

    Marcelo Bielsa Leeds 2018
    Getty

    Bielsa foi contratado pelo Leeds no verão de 2018

    “Antes de mais nada, nós estávamos fora. Obviamente era o fim da temporada, então estávamos de férias. Eu tinha jogado futebol internacional [pela Irlanda do Norte] no fim da temporada, então minhas férias seriam estendidas simplesmente porque a temporada se alongou um pouco mais. Marcelo foi nomeado e então tive uma conversa com o clube dizendo a eles que eu queria voltar ao mesmo tempo que todo mundo, porque eu conheço o Marcelo, sei que ele exige trabalho duro, então não queria perder nenhum dia. Eu queria voltar logo no começo, então me coloquei à disposição para a pré-temporada no primeiro dia.

    “A primeira interação com ele foi, eu me lembro, quando ele entrou no vestiário. Estávamos todos sentados no vestiário em Thorp Arch e ele simplesmente foi de um em um apertando a mão de todo mundo, e ele ou te chamava pelo nome, ou dizia o seu número, ou dizia os dois. Talvez ele dissesse: ‘Dallas 15’, então ele já sabia tudo sobre você desde então. Muitos técnicos chegam hoje em dia e, claro, já terão feito todas as verificações de histórico e toda a pesquisa, mas aquele era o jeito dele de dizer: ‘Eu já sei sobre você’.

    “E então, obviamente, tudo era feito por meio do tradutor, o que era algo único para nós. Foi diferente porque nenhum de nós no vestiário naquela época estava acostumado com isso. Sempre tínhamos sido treinados por um técnico que falava inglês, fosse em nível internacional ou de clube. Então foi uma experiência diferente, mas a primeira coisa que ele disse foi: ‘Isso vai ser trabalho duro e, se você não estiver disposto, a porta está ali’, esse tipo de coisa. Então, imediatamente, soubemos que seria difícil, e essa foi a primeira interação que tivemos com ele.”

  • Murderball explicado

    Leeds training 2020
    Getty

    As sessões de treino sob Bielsa eram notoriamente duras


    "Murderball", acho que houve muitas versões diferentes circulando na imprensa desde que Marcelo estava no Leeds, e muita coisa não é verdadeira sobre o que aquilo realmente era. Era um treino duro durante a semana. Foi pensado para ser duro, foi pensado para te levar a um lugar desconfortável para que, no dia do jogo, fosse mais confortável fazer o que ele pedia. Mas os jogadores passaram a esperar por aquilo toda semana, quanto mais nos acostumávamos, porque às vezes era como disputar uma partida.

    “Era difícil, mas basicamente era o seguinte: assim que a bola saía de jogo, outra bola era colocada imediatamente em campo. Foi pensado para que você não tivesse tempo de recuperar o fôlego, de se recuperar. Foi pensado para levar seu corpo a uma situação desconfortável que, no fim, te tornava mais em forma, mais forte, mais resistente. Tudo era planejado com um objetivo por trás. Ele era muito, muito meticuloso na forma como fazia as coisas. Às vezes também era estruturado de maneira diferente. Não eram apenas cinco vezes quatro minutos, ou quatro vezes cinco minutos, ou duas vezes 10 minutos. Dependia da carga de trabalho até a situação da semana do jogo. Tudo era planejado com um preparador físico esportivo e um treinador de ciências do esporte em termos de carga de trabalho, números e essas coisas.

    “No fim, isso se tornou realmente prazeroso e nós, como jogadores, esperávamos por isso. Dentro do próprio jogo não havia faltas, não havia nada. Você simplesmente seguia jogando e tudo era a cem por hora. Era uma boa parte da semana para nós. Normalmente fazíamos isso numa quarta-feira, que, em geral, para um time inglês normal, provavelmente seria um dia de folga no meio da semana. Alguns times folgam na terça, outros na quinta, mas, enquanto outros times estavam de folga, nós estávamos trabalhando no nosso máximo. E acho que isso ficou evidente, para ser sincero, especialmente na Championship: ficou evidente que éramos mais bem preparados fisicamente e mais fortes do que todo mundo.”

  • Preparação pré-jogo

    Football video VAR
    Getty

    Bielsa assistiria a intermináveis horas de vídeo

    “O nível de detalhe dele era incrível. Tínhamos muitas reuniões e ele se preparava para cada jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo. Ele tentava te passar o máximo de informação possível para facilitar para você como jogador. Alguns jogadores não gostam de informação demais. Eu, pessoalmente, gostava. Isso me deu uma visão muito boa não só sobre mim mesmo, mas também sobre o adversário. Havia muitas reuniões e muita preparação era colocada nisso. Fazíamos reuniões individuais sobre o seu último jogo. Fazíamos reuniões por setor. Fazíamos reuniões com o time.

    “Havia muita informação, mas, para ele, tratava-se de te dar a melhor plataforma possível para ir lá, ter um bom desempenho e conseguir um resultado. No fim das contas, ele pegou um time de meio de tabela da Championship e melhorou e desenvolveu a equipe, mas também melhorou e desenvolveu os jogadores individualmente. Não há muitos técnicos que consigam fazer isso, eu acho. Técnicos chegam e melhoram times, mas ele melhorou cada jogador individualmente também.”

  • Pesagens diárias

    Marcelo Bielsa Stuart Dallas Leeds
    Getty

    Os jogadores tiveram de se manter em ótima condição física

    “Você tinha que ser muito disciplinado, claro que tinha, em tudo o que fazia. Mais uma vez, isso era pensado para tirar o melhor de você, para extrair o seu melhor desempenho. Os controles de peso eram o que eram, se você levasse a sua vida da maneira correta. Naquele nível, você realmente não pode se dar ao luxo, do ponto de vista nutricional, por exemplo, de não estar no melhor nível possível, porque o jogo evoluía cada vez mais. Ele percebeu isso e, mais uma vez, tudo era planejado.

    “Para um indivíduo, o peso não era simplesmente tirado do nada e dito: ‘você tem que ter este peso’. Tudo era planejado cientificamente em torno de gordura corporal, percentuais corporais, massa muscular, e tudo era feito da maneira correta por meio de exames DEXA. Não era como se ele simplesmente dissesse: ‘bom, você precisa perder quatro quilos para conseguir correr’. Não era assim. Foi difícil porque você precisava comprar a ideia, precisava fazer muitos sacrifícios. Mas, mais uma vez, nós, como jogadores, compramos a ideia. Tínhamos um grupo de jogadores muito bom no Leeds naquela época. Não havia grandes egos e podíamos ver a melhora que ele estava promovendo no clube, nos indivíduos e no time como um todo. É como tudo na vida: quanto mais sucesso você tem, mais você compra a ideia. Estávamos vendo continuamente o sucesso que ele estava nos trazendo e nos fazendo simplesmente viver melhor.

    “É normal: se você cuida do seu corpo e coloca os alimentos certos, os líquidos certos no seu corpo, você se torna uma versão melhor de si mesmo. Isso é fato. Você se sente melhor consigo mesmo, se torna uma pessoa melhor. Ele melhorou cada dimensão do jogo de todo mundo. Não me entenda mal, os controles de peso às vezes eram duros porque também estávamos lá no domingo, então você realmente não podia sair para se divertir demais no sábado à noite. Mas esses são sacrifícios que você precisa fazer se quiser chegar ao topo e continuar jogando no topo. Como grupo de jogadores, nós compramos essa ideia.”

  • Métodos não convencionais

    Marcelo Bielsa Leeds 2019
    Getty

    Leeds reconstruiu a conexão entre jogadores e torcedores


    "As camas são normais. Acho que todos os grandes clubes agora têm isso em seus centros de treinamento. Isso fazia parte de ser a melhor versão de si mesmo, de estar na melhor condição possível para a sessão. Era mais para a pré-temporada, era para isso. Era mais para você chegar de manhã e, obviamente, fazer sua sessão e depois, em vez de ir para casa e voltar às três horas, porque nesse intervalo ele não podia controlar o que você estava fazendo. Você poderia estar andando por aí ou correndo atrás dos seus filhos, por exemplo, e gastando energia que ele queria que você usasse na segunda sessão, porque queria tirar a melhor qualidade da sessão. As camas no centro de treinamento eram destinadas ao descanso e a garantir que você estivesse na melhor condição possível para aquela segunda sessão, às três ou quatro horas da tarde.

    "Obviamente, Wetherby é bem conhecida. Ele morava em Wetherby e às vezes ia caminhando ou de bicicleta para o treino. A história de recolher lixo que circulou também está bem documentada. A relação com o clube, com os torcedores e com o próprio time esteve desgastada por muito tempo no Leeds por causa da situação em que o clube se encontrava. Os donos na época, Andrea Radrizzani, tinham feito um trabalho realmente bom ao reunir o clube novamente. Marcelo, naquele dia da situação de recolher lixo, estava tentando criar algum tipo de conexão entre nós e o torcedor normal da classe trabalhadora, que precisa sair para fazer um trabalho comum, ganhar dinheiro e então poder pagar um ingresso para assistir ao jogo. O futebol não funciona sem torcedores, todos nós sabemos disso. Os torcedores são os que levam receita para o clube, o que faz o clube continuar funcionando e evoluindo. Aquilo era mais sobre criar essa conexão. O centro de treinamento precisava ser arrumado, para ser justo! Havia bastante lixo.

    "Mais uma vez, era apenas a questão da humildade, fazer você entender o que os torcedores fazem semana após semana para conseguir pagar um ingresso e vir assistir. Eu realmente não precisava saber disso porque a minha origem era diferente. Nunca passei por academias ou algo assim. Venho de uma origem operária. Quando eu estava na Irish League, eu também trabalhava. Eu meio que já sabia disso e é por isso que valorizava o que tinha na vida dali para frente, porque isso me fez entender o que eu precisei passar para chegar onde estava. Eu sempre soube disso, de certa forma.

    "Acho que, por eu ser um dos líderes mais experientes dentro do grupo, os mais jovens provavelmente olhavam para os mais velhos e pensavam: 'nós estamos comprando essa ideia?' Quando você dá o exemplo, e o grupo que tínhamos na época, eu, Liam Cooper, Luke Ayling e Kalvin Phillips, jogadores assim, quando você vê que eles estão comprando a ideia, isso se espalha pela maior parte do grupo. Era importante que comprássemos essa ideia. Você acreditasse nisso ou não, era importante, mas nós acreditávamos e demos um bom exemplo para todos os outros, o que cria uma boa cultura dentro do grupo. Sabemos o que é Leeds. Leeds é uma cidade operária também. É trabalho duro acima de qualquer outra coisa, e nós realmente compramos essa ideia."

  • O famoso balde

    Marcelo Bielsa Leeds bucket
    Getty

    Bielsa desfrutou de um ponto de observação único à beira do campo


    “Esse era simplesmente o jeito dele. Era assim que ele era. O balde, ele gostava de se sentar nele. Agora isso ficou famoso. Na verdade, agora há até um santuário para ele em Elland Road também. É incrível. O legado que ele construiu em torno do clube é simplesmente incrível. Ele provavelmente nem percebe o que deixou e o que construiu no clube. Espero que, um dia, eu adoraria vê-lo voltando e recebendo o reconhecimento que merece. Acho que o clube está em uma posição fantástica agora. Obviamente, os novos donos têm sido incríveis. A forma como estão administrando o clube agora é brilhante. O técnico que está no comando agora, o trabalho que ele fez tem sido sensacional, mas isso tudo foi construído.

    “Marcelo construiu as bases para que isso pudesse acontecer. Eu sei que houve um rebaixamento no meio disso, mas, novamente, o clube estava em uma posição de se recuperar, enquanto tantas vezes você vê um clube que, quando é rebaixado, talvez tenha dificuldade para voltar. Mas, por causa das bases que Marcelo havia construído naquela época, o time agora pode estar onde está. Obviamente, o técnico agora está fazendo um trabalho incrível e merece todos os elogios, porque o que ele alcançou nas últimas três ou quatro temporadas tem sido muito, muito impressionante.”

  • Ele falava inglês?

    Marcelo Bielsa Leeds interview
    Getty

    Bielsa falou com a imprensa por meio de um intérprete

    “Sim, ele poderia. Acho que, com Marcelo, ele sempre quer perfeição, não é? Ele entende inglês e fala um pouco, mas acho que, se não conseguisse explicar em inglês o que queria dizer, ele ficava frustrado porque queria transmitir isso da maneira certa. Nós entendíamos e sabíamos exatamente o que ele queria. Ele entendia inglês, com certeza, sabia quando você falava com ele. A parte da tradução foi algo que eu nunca tinha vivenciado, mas foi bom. Nós entendíamos o que ele queria, mas as coletivas dele às vezes com a mídia eram bem engraçadas.”

  • A força do coletivo

    Marcelo Bielsa Leeds mural
    Getty

    Torcedores do Leeds ainda têm Bielsa na mais alta estima

    "Ele tem essa forma especial de fazer você acreditar nele. Nós não tínhamos medo e não importava para onde fôssemos, simplesmente sentíamos que poderíamos ir e vencer qualquer um a qualquer momento. A conexão que ele trouxe para dentro do clube, os torcedores o adoram agora. Ele simplesmente uniu o clube novamente e o levou adiante. É um homem especial. Eu ainda tenho uma relação muito boa com ele até hoje. Só posso dizer coisas boas sobre ele. Foi trabalho duro, claro que foi, mas era para ser duro. Olho para trás com carinho e, para ser sincero, gostaria de tê-lo conhecido mais cedo na minha carreira, porque o que ele fez por mim foi especial.

    "Espero que, algum dia, ele possa voltar a Elland Road e eu adoraria que os torcedores pudessem dar a ele a despedida ou a ovação que ele merece. Conhecendo Marcelo e como ele é, ele não iria querer isso porque acharia que estaria tirando o mérito do bom trabalho que Daniel Farke fez agora. Ele é uma lenda em Elland Road. Eles ainda cantam o nome dele e, como eu disse, espero que possamos vê-lo de volta lá um dia."

    Stuart Dallas falou como parte da turnê do troféu da NIFL BOYLE Sports Premiership. 18+ Jogue com responsabilidade.