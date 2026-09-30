Enquanto Michael Olise brilhava nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, Thierry Henry declarou: "Vocês ainda não viram nada! Isso é só o começo." E ele tinha razão. Nos últimos dois anos, Olise levou seu jogo a um outro patamar, tanto no Bayern de Munique quanto na França, o que tornou sua entrada no clube dos craques da GOAL uma mera formalidade.

Como Henry disse: "Não é sempre que você encontra jogadores como Michael", aquele tipo de talento empolgante que faz os torcedores se levantarem de seus assentos e até o grande Zinedine Zidane sair correndo pela lateral para chutar uma bola para longe em pura euforia.

"Foi um pouco ridículo", disse o lendário camisa 10 sobre sua reação divertida ao golaço de curva de Olise, que garantiu a vitória no fim no duelo da França com a Bélgica pela Liga das Nações, na noite de terça-feira, após dominar a bola pelo menos 13,7 metros dentro de seu próprio campo.

"Quando o vi driblar um defensor, eu disse a mim mesmo: 'Ele vai marcar.' E eu estava torcendo por ele com todo o meu coração, porque amo esse tipo de jogador. Ele é um talento extraordinário. Quando joga, quer entreter os torcedores.

"Mas não para por aí. Ele tem um grande senso de jogo, antecipa os movimentos do adversário e sabe quando atacar e quando recuar."

Nesse sentido, Olise é essencialmente o atacante perfeito, porque trabalha duro sem a bola e, ao mesmo tempo, faz o jogo parecer absurdamente fácil quando a tem nos pés. No entanto, as coisas nem sempre foram tão simples para o internacional francês. Talvez nunca tenha havido dúvidas sobre seu potencial de nível mundial quando criança, mas seu caráter único já foi motivo de preocupação...