Michael Olise: das dificuldades na base à prova de que é de classe mundial com o brilho no Bayern de Munique
Enquanto Michael Olise brilhava nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, Thierry Henry declarou: "Vocês ainda não viram nada! Isso é só o começo." E ele tinha razão. Nos últimos dois anos, Olise levou seu jogo a um outro patamar, tanto no Bayern de Munique quanto na França, o que tornou sua entrada no clube dos craques da GOAL uma mera formalidade.
Como Henry disse: "Não é sempre que você encontra jogadores como Michael", aquele tipo de talento empolgante que faz os torcedores se levantarem de seus assentos e até o grande Zinedine Zidane sair correndo pela lateral para chutar uma bola para longe em pura euforia.
"Foi um pouco ridículo", disse o lendário camisa 10 sobre sua reação divertida ao golaço de curva de Olise, que garantiu a vitória no fim no duelo da França com a Bélgica pela Liga das Nações, na noite de terça-feira, após dominar a bola pelo menos 13,7 metros dentro de seu próprio campo.
"Quando o vi driblar um defensor, eu disse a mim mesmo: 'Ele vai marcar.' E eu estava torcendo por ele com todo o meu coração, porque amo esse tipo de jogador. Ele é um talento extraordinário. Quando joga, quer entreter os torcedores.
"Mas não para por aí. Ele tem um grande senso de jogo, antecipa os movimentos do adversário e sabe quando atacar e quando recuar."
Nesse sentido, Olise é essencialmente o atacante perfeito, porque trabalha duro sem a bola e, ao mesmo tempo, faz o jogo parecer absurdamente fácil quando a tem nos pés. No entanto, as coisas nem sempre foram tão simples para o internacional francês. Talvez nunca tenha havido dúvidas sobre seu potencial de nível mundial quando criança, mas seu caráter único já foi motivo de preocupação...
Uma personalidade contrária
Olise nasceu em Londres, filho de pai nigeriano e mãe franco-argelina, e seu talento para o jogo era evidente desde muito cedo. "Ele era um pequeno futebolista inacreditável, até mesmo aos seis anos de idade", disse Michael Richards, que treinou Olise no Hayes & Yeading, ao The Athletic no início deste ano. "Era como ver um patinador no gelo jogar futebol, pela forma como ele deslizava pelo campo."
Sem surpresa, esse atacante elegante e incomumente altruísta rapidamente atraiu a atenção dos principais times de Londres, mas já estava claro que Olise tinha um perfil contestador.
Segundo o Football London, ele disse aos pais que não faria um teste no Chelsea a menos que pudesse usar sua "amada camisa do Manchester United".
Sem surpresa, o Chelsea o contratou mesmo assim, dada a natureza prodigiosa de sua habilidade, mas o comportamento ocasionalmente rebelde de Olise durante seus sete anos no clube acabou levando à sua dispensa em 2016.
Segundo vários relatos, ele não era um garoto ruim, apenas difícil de lidar, mas, quando uma passagem posterior pelo Manchester City foi encerrada de forma muito prematura, surgiu um receio muito real de que Olise não conseguisse concretizar seu potencial.
"Lembro de dizer a ele: 'Você tem 14 anos agora; daqui a quatro anos, vai querer ter 18 e fazer qualquer pessoa que não acreditou em você se arrepender disso'", disse ao The I Paper Sean Conlon, ex-mentor de Olise no We Make Footballers. "E [ser dispensado por Chelsea e City] é uma parte fundamental do que o mudou e fez dele quem ele é agora, porque ele baixou a cabeça e trabalhou."
O ponto de virada
No entanto, embora Olise de fato tenha entrado nos trilhos no Reading, ao qual se juntou em 2017 após seis meses sem clube, sua atitude distante continuou a causar problemas. O ex-técnico do Royals, Jose Gomes, queria integrá-lo ao time principal desde o momento em que viu Olise em ação pelo sub-16 do clube, mas foi impedido de fazê-lo.
"Os diretores da academia do clube me disseram que ele não estava frequentando as aulas e que era muito irresponsável com os estudos", disse o português ao Diario AS. "Eles disseram que, se eu o promovesse, isso seria um mau exemplo para o restante da base, porque ele não estava cumprindo suas obrigações como estudante dentro do plano estabelecido para ele.
"O Chelsea o dispensou pelo mesmo motivo pelo qual alguns tentaram fazer isso no Reading: porque ele não frequentava as aulas e não prestava atenção aos estudos."
Gomes, porém, permaneceu firme. Ele estava convencido de que Olise precisava ser incorporado ao elenco principal. "Eu disse aos diretores da base que o garoto não queria ser matemático nem engenheiro, mas jogador de futebol, e que isso estava no sangue dele", afirmou.
A única preocupação do treinador era se Olise conseguiria lidar com a exigência física da Championship, que é ainda mais brutal do que a Premier League.
"Ele havia saído do City porque os companheiros de equipe riam dele", alegou Gomes. "Ele tinha braços fracos, e os garotos ingleses eram fortes. Quando o preparador físico mandava que fizessem flexões, ele tinha muita dificuldade, e seus companheiros zombavam dele. Ele se sentiu humilhado e saiu.
"Mas eu tracei um plano para prepará-lo para sua estreia na Championship e disse aos meus jogadores para não pegarem leve nas entradas duras nele nos treinos, para que ele pudesse aprender como é o futebol profissional.
"Michael reclamou e chorou porque estavam pegando pesado com ele. Na época, ele não entendia. Mas eu disse a ele que, se conseguisse aguentar uma semana das ações defensivas dos companheiros sem chorar, eu o convocaria.
"E foi o que eu fiz. Eu o convoquei porque estava óbvio que ele iria se destacar e, aos poucos, dei minutos a ele até que se tornasse titular ainda adolescente."
Deixando os pés falarem por si
Seria simplificar demais dizer que Olise não olhou para trás desde que se firmou no time principal do Reading, porque houve outros obstáculos a superar nesse meio-tempo. Ele não foi imediatamente alçado ao auge da sua profissão.
Olise precisou provar seu valor na Premier League com o Crystal Palace antes de justificar a decisão do Bayern de gastar € 60 milhões (£ 50,8 milhões) em um jogador que havia sido atormentado por problemas musculares na temporada anterior.
Ele fez tudo isso, e mais. Harry Kane pode ser considerado o atual favorito para vencer a Bola de Ouro deste ano, mas, literalmente, não houve jogador melhor na Alemanha na temporada passada do que Olise, que depois foi à Copa do Mundo e bateu um recorde de assistências anteriormente pertencente a Pelé.
E não é como se a integração à seleção da França também tivesse acontecido sem desafios, já que ele estava longe de ser fluente quando começou a atuar pelos Bleus, o que dificilmente era o ideal para alguém introvertido por natureza.
Como Rayan Cherki disse antes da Copa do Mundo, Olise é "um cara que adora ficar sozinho", e ainda assim é adorado pelos companheiros de equipe e pelos seus treinadores.
"Ele tem a própria maneira de ver o jogo e a vida", disse o ex-treinador da seleção sub-23 da França, Henry, à CBS Sports no início deste ano. "É por isso que, às vezes, fora de campo, as pessoas não o entendem. Mas ele é um cara agradável, um grande sujeito. Ele não fala muito fora de campo, mas, quando está com a bola, se comunica muito bem por meio do seu jogo."
Olise, que é notoriamente travado em entrevistas, admitiu ele mesmo que sempre foi um firme adepto de deixar os pés falarem por ele, algo que obviamente tem raiz em suas experiências como um talento muitas vezes incompreendido dentro do sistema de base.
"Às vezes, as pessoas não pensam em como pode ser difícil para jogadores extremamente talentosos, porque isso também pode trazer as suas próprias dificuldades", disse Conlon ao The Guardian. "A jornada de Michael não foi perfeita, mas acho que isso o beneficiou.
"Ele pode ser um pouco quieto, mas é humilde e muito educado. Ouvi alguns de seus companheiros de equipe se referirem a ele como o astro do rock. Há algo de muito único em sua personalidade."
Olise certamente é diferente, dentro e fora de campo. E a melhor parte é que, como ele ainda tem apenas 24 anos, isso realmente pode ser só o começo. O melhor dele talvez ainda esteja por vir.