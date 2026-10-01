Enquanto Ream era homenageado no gramado, estava cercado pela família. Ao lado dele, vestindo uma jaqueta com o seu número 13, estava sua esposa, Kristen. Os dois estavam com os três filhos, todos usando o uniforme principal da USMNT com o sobrenome da família estampado. Até mesmo o normalmente estoico Ream não conseguiu esconder a alegria. Apesar de tudo o que Ream havia dito sobre se sentir desconfortável com a homenagem, ela o fez abrir um sorriso.

"Não foi ideia minha", disse Ream. "Isso não é o tipo de coisa com que eu me sinto confortável. Sou mais um cara que sempre achou que estava apenas fazendo o meu trabalho, cumprindo o meu papel, mas sou grato por estar aqui depois de tudo isso."

O que deixava Ream mais grato era o fato de que sua família esteve ao seu lado em tudo isso. Seus filhos já têm idade suficiente para tê-lo visto capitaneando seu país em uma Copa do Mundo. Sua esposa, que ele conheceu na faculdade, esteve com ele em uma jornada que o levou à Europa e de volta. E, nas arquibancadas, havia milhares de pessoas com alguma ligação com ele, seja como fã ou amigo, por meio de sua cidade natal, St. Louis.

Todos os sacrifícios, então, valeram a pena, mas foram sacrifícios. No fim, foram esses sacrifícios que fizeram Ream pensar no seu futuro.

"Especialmente desde o fim da Copa do Mundo", começou ele, "tem sido uma questão de entender: 'Ok, por quanto tempo eu realmente quero continuar fazendo isso?' Posso continuar? Sim, fisicamente, me sinto bem, mas eu quero fazer isso? As longas horas antes de um treino compensam o tempo que é necessário para me recuperar depois de um treino?"

À medida que se aproxima do fim, Ream tem pensado mais em tudo o que foi necessário. Durante boa parte da vida, seu objetivo era disputar uma Copa do Mundo. Depois, quando chegou lá, passou três anos e meio lutando para ir a mais uma. No fim, a missão foi cumprida. Ele conseguiu, e também pôde usar a braçadeira de capitão.

Mas foi preciso muita gente para levá-lo até lá. Foi preciso que sua esposa fosse compreensiva quando Ream viajava por semanas seguidas para representar a seleção nacional. Foi preciso que seus filhos entendessem que o pai estava fazendo algo especial, o que significava que ele não estaria por perto toda semana. E foi preciso o desejo de Ream de representar seu país, mesmo sabendo dos momentos que poderia perder ao longo do caminho.

"Para mim, era um objetivo chegar a outra Copa do Mundo", disse Ream. "Eu consegui. Fui capaz de fazer isso. Fui capaz de contribuir de forma importante e fazer parte de algo que é muito maior do que você. No fim da carreira, acho que isso te dá uma apreciação muito grande por todo o tempo e esforço investidos, não apenas o seu próprio e o tempo que você dedica, mas também o tempo que as pessoas que você ama deixam de ter com você, o tempo e o esforço que elas colocam para ajudar você a alcançar esses objetivos.

"É algo sobre o qual eu tenho refletido muito nos últimos meses: quanto esforço, amor e cuidado isso exige, da família aos amigos, de você mesmo à equipe da U.S. Soccer, até o pessoal dos bastidores, que ninguém consegue ver."

Os companheiros de Ream na USMNT viram esse trabalho de perto durante anos, e agora são essas pessoas dentro da U.S. Soccer que têm a tarefa de tentar encontrar uma forma de substituir tudo o que Ream oferecia.