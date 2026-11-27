Quando Kimmi Ascanio, talentosa jogadora de 18 anos do San Diego Wave, participou em fevereiro do RE-CAP Show, podcast apresentado por Tobin Heath e Christen Press, duas lendas da seleção feminina dos Estados Unidos, a entrevista prometia ser imperdível. Ascanio vem sendo comparada a Heath desde o início de uma carreira que parece promissora. Por isso, vê-la conhecer a ponta e conversar longamente com ela certamente seria interessante.

Curiosamente, desde que o programa foi ao ar, Ascanio passou a ocupar no Wave uma posição praticamente desconhecida para Heath. Por muito tempo uma atacante empolgante como ela, Ascanio se transformou em uma volante fundamental na temporada de 2026. Sua importância era tanta que a ausência nos playoffs por lesão foi um "problema sério", na opinião de McCall Zerboni, tricampeã da NWSL, enquanto o Wave acabava eliminado. "Ela é mais importante do que as pessoas percebem", acrescentou Zerboni no CBS Sports Golazo.

Mas, para Heath, as semelhanças entre ela e a jovem revelação nunca estiveram ligadas à posição em campo. "Tem mais a ver com a maneira como ela se movimenta com e sem a bola", explicou. "Eu definitivamente vejo as semelhanças." Press concordou. "Vocês se movimentam pelos espaços de forma parecida", observou. A principal impressão de Press após conversar com as duas, porém, dizia respeito às personalidades delas. "Tive um momento de 'Sexta-Feira Muito Louca'", declarou. "Vi a Tobin de 20 anos atrás sentada ao lado da Tobin de hoje."

Em determinado momento, Ascanio contou que gosta de se reunir com a comissão técnica para analisar seu jogo e admitiu, um pouco sem jeito, que prefere conversar com os integrantes da comissão a se reunir com quem comanda o time. Press a interrompeu, espantada: "Meu Deus, você é igualzinha à Tobin!"

É compreensível que, aos 18 anos, Ascanio tenha demonstrado certa timidez ao conversar com duas referências do futebol feminino dos EUA, sobretudo por se sentir claramente lisonjeada pela comparação com uma delas. "Se eu pudesse escolher uma pessoa para ser comparada, seria a Tobin", disse, de forma comovente.

Mas isso não significa falta de confiança. Ascanio não é apenas uma das jovens mais talentosas a surgir na NWSL e nas seleções de base dos EUA. Sua recente indicação para a segunda seleção da NWSL na temporada de 2026 e sua inclusão na lista preliminar da seleção principal dos EUA para o Campeonato Feminino da CONCACAF mostram que ela já deixa sua marca no mais alto nível.