Stoichkov ainda era adolescente quando se envolveu em uma briga generalizada na final da Copa da Bulgária e recebeu uma suspensão vitalícia. Após recorrer, porém, conseguiu reduzir a punição a apenas um mês. O atacante do CSKA Sofia logo tratou de aproveitar a nova chance.

Em 1990, conquistou a Chuteira de Ouro ao marcar 38 gols em 30 jogos do campeonato, despertando o interesse de vários clubes da elite europeia. Eles não sabiam, porém, que Stoichkov já estava a caminho do Barcelona. O clube havia agido rapidamente para fechar um acordo pelo búlgaro depois que ele marcou três gols nos dois jogos da semifinal da Recopa Europeia contra os catalães, no ano anterior, embora sua equipe tenha sido eliminada. A transferência foi conduzida com tanto sigilo que nem a esposa nem os pais de Stoichkov sabiam do pré-contrato que ele havia assinado com o Barcelona no fim de 1989.

De início, porém, parecia que o Barça havia cometido um grave erro ao contratar um jogador tão explosivo. Pouco depois de chegar ao Camp Nou, Stoichkov foi expulso contra o Real Madrid na Supercopa da Espanha e, para piorar muito as coisas, pisou no pé do árbitro Urizar Azpitarte antes de deixar o campo.

Mais uma vez, um recurso teve resultado favorável: a suspensão inicial de seis meses caiu para dez jogos. O mais importante em meio a toda a repercussão, porém, foi que o técnico Johan Cruyff apoiou seu temperamental atacante.

"Eu era muito jovem, então Cruyff e (o auxiliar técnico Charly) Rexach conversaram comigo para me acalmar", disse ele mais tarde ao site oficial do clube. "Sempre fui uma pessoa de personalidade forte, e é preciso trabalhar isso também. Uma coisa não muda a outra. Tenho orgulho da minha personalidade, e não dá para comprá-la na farmácia: ou você tem, ou não tem.

"Mas, depois daquele episódio em que pisei no pé do árbitro, aprendi a jogar de maneira mais tranquila. Cruyff sempre me dizia a mesma coisa: 'Não faça isso, não faça aquilo'."

O apoio constante de Cruyff não era, talvez, uma surpresa. Ele sabia muito bem que tinha em mãos um jogador com potencial para se tornar uma estrela mundial. "Quando eu tinha acabado de chegar a Barcelona", revelou Stoichkov, "lembro que Cruyff me disse: 'Escute, vou trabalhar com você até você ganhar a Bola de Ouro'."

Às vezes, isso significava irritar Stoichkov de propósito para provocar uma reação positiva. "Johan sabia motivar muito bem, fez muita coisa por mim e pela minha família, e serei eternamente grato", admitiu. "Inúmeras vezes, ele dizia coisas para me irritar porque, no fim das contas, isso alimentava minha vontade de entrar em campo e vencer."

Talvez fosse arriscado lidar assim com um talento tão temperamental, mas a estratégia funcionou de maneira espetacular. Stoichkov se tornou peça fundamental do 'Dream Team' de Cruyff, que conquistou quatro títulos consecutivos do Campeonato Espanhol e a primeira Copa dos Campeões da Europa do clube, em Wembley, em 1992.