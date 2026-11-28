Nas oitavas de final contra o México, em que a Bulgária venceu nos pênaltis, Stoichkov abriu o placar no empate por 1 a 1 no Giants Stadium com um chute fulminante. Depois, marcou um gol de falta espetacular, à maneira de Maradona, para empatar o jogo das quartas de final contra a Alemanha. A Bulgária venceu por 2 a 1 e surpreendeu o mundo.
Enquanto a imprensa elogiava o belo gol de falta, Stoichkov, com sua habitual rispidez, tratou de lembrar que havia marcado um ainda melhor contra a Nigéria, mas a arbitragem o anulou. Também lhe perguntaram se temia ser provocado pelos defensores da Itália na semifinal em Nova York. "Não", respondeu. "Agora tenho mais experiência... Se acontecer alguma coisa, talvez seja eu a provocar os italianos."
Embora tenha dado esperança de reação à Bulgária contra a Itália ao converter seu terceiro pênalti no torneio e reduzir a desvantagem após os dois gols de Roberto Baggio no início do jogo, a seleção búlgara perdeu por 2 a 1. O sonho de conquistar a Copa do Mundo chegou ao fim.
Não surpreende que Stoichkov e seus companheiros estivessem esgotados física e emocionalmente depois de uma das campanhas mais inesperadas até uma semifinal na história da Copa do Mundo. Não tinham mais nada a oferecer na disputa do terceiro lugar contra a Suécia e foram goleados por 4 a 0 pelos escandinavos em Pasadena.
Ainda assim, Stoichkov conquistou a Chuteira de Ouro, dividida com Oleg Salenko, resultado que teve papel fundamental para que recebesse a Bola de Ouro de 1994, à frente de Baggio. "Isso prova que Deus é búlgaro", disse Stoichkov, radiante, embora parecesse, como de costume, sério nas fotos de divulgação.
É claro que muitos contestariam a ideia de que houvesse algo de divino em um homem que, anos mais tarde, foi processado nos Estados Unidos por quebrar a perna de um ex-jogador universitário em um amistoso. Mesmo hoje, Stoichkov ainda enfrenta os demônios internos que o atormentam desde muito antes daquela briga na final da Copa da Bulgária.
"Vou dizer uma coisa: tenha eu cabelos pretos ou brancos, aquele garoto maluco vai viver dentro de mim para sempre", admitiu. "Sempre será assim."
Uma avaliação tão sincera só reforça que Stoichkov nunca perdeu de vista quem é nem de onde veio. Por isso, quem realmente o conhecia não ficou surpreso quando, ao ganhar a Bola de Ouro em 1994, mandou fazer quatro réplicas para agradecer àqueles que considerava os maiores responsáveis por seu sucesso: o Barcelona, o CSKA Sofia, o presidente catalão Jordi Pujol e o presidente búlgaro Zheliu Zhelev.
"Pode parecer estranho", reconheceu mais tarde, "mas os dois últimos eram os líderes dos povos catalão e búlgaro, respectivamente. Por isso, para mim, pareceu natural agradecer a eles pela magnífica recepção que recebi dos dois povos que representavam."
Stoichkov também doou a um orfanato de Sofia o dinheiro que recebeu por conquistar a Chuteira de Ouro na Copa de 1994, nos Estados Unidos. "Minha infância não foi feliz", disse certa vez sobre seu trabalho beneficente. "Passei por momentos duros, difíceis. Conheço o peso da infelicidade e sei o que uma criança sente quando sofre."
Assim, embora Hristo Stoichkov possa não ser muito parecido com Cristo, sempre teve sua cruz para carregar.