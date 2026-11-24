A Romênia não é uma potência do futebol e, na verdade, também não era no verão de 1994. Hagi, porém, não se importava: ele acreditava.

«Fui aos Estados Unidos com uma ideia na cabeça: queria ganhar a Copa do Mundo», disse. «Era com isso que eu sonhava e tentei transmitir meu desejo a todo o grupo.»

Assim, Hagi e seus companheiros chegaram aos Estados Unidos naquele verão com um único objetivo, que, visto de longe, parecia impossível. Antes daquele torneio, o país havia disputado apenas duas das 11 Copas anteriores. Quatro anos antes, chegou às oitavas de final, mas só conseguiu passar da fase de grupos por pouco, com uma vitória, antes de perder nos pênaltis para a Irlanda. Havia poucos indícios de que a Romênia pudesse figurar entre as melhores seleções, mas Hagi não se importava.

A Romênia começou sua campanha vencendo a Colômbia por 3 a 1, com um gol de Hagi e assistências dele nos outros dois. Ele voltou a marcar contra a Suíça, mas a Romênia foi derrotada por 4 a 1. Isso deixou a equipe diante de um jogo decisivo contra os anfitriões, os Estados Unidos. A Romênia venceu por 1 a 0 e avançou ao mata-mata.

Foi então que Hagi e seus companheiros enfrentaram o maior teste de suas vidas: a Argentina. Maradona estava fora, é claro, por causa da hoje infame suspensão por doping, mas ainda era a Argentina, uma das grandes seleções do futebol. Na ausência de Maradona, Hagi assumiu o protagonismo, marcou um gol e deu uma assistência para conduzir sua equipe à vitória por 3 a 2, em uma partida ainda lembrada como uma das melhores da história das Copas.

«Este é o maior acontecimento celebrado por nosso povo desde a revolução», disse o técnico da Romênia, Iordanescu, após o jogo. «Também é o maior momento da história do nosso futebol.»

É claro que a campanha não durou para sempre. A Romênia caiu nas quartas de final, derrotada pela Suécia nos pênaltis. Naquele verão, porém, a seleção foi verdadeiramente fascinante, e ninguém chamou tanto a atenção quanto Hagi, escolhido para a seleção do torneio.

No começo daquele verão, Hagi já era muito respeitado na Romênia, enquanto os torcedores na Espanha o conheciam por sua breve passagem pelo Real Madrid. Mas poucos outros esperavam muito de um jogador que havia disputado a segunda divisão italiana pelo Brescia na temporada anterior, embora tivesse levado o clube ao acesso. Quando o verão terminou, porém, Hagi havia se tornado uma estrela. Foi por isso que o Barcelona o procurou pouco depois, permitindo que ele seguisse os passos de seu ídolo, Cruyff.

«Todo mundo na Romênia queria conquistar a América», disse à FourFourTwo em 2023. «Depois da queda do comunismo, queríamos ir para o mundo livre. É possível chegar longe com o esporte, como a Romênia fez na ginástica e no tênis. Era a vez do futebol de partir para a conquista. Jogamos muito bem e fomos embaixadores da Romênia.» Ninguém representou o país melhor do que Hagi, embora sua história ainda tivesse muitas reviravoltas pela frente.