A própria etimologia da função de Totti sugere que ele podia fazer de tudo. Um trequartista, termo que pode ser traduzido aproximadamente como "especialista dos três quartos do campo", é um jogador que está em toda parte sem ter uma posição rigidamente definida. Não é um camisa 10 nem um segundo atacante. Sua função, na verdade, é atuar logo atrás do centroavante e aparecer em todos os lugares. O jogo não precisa necessariamente passar sempre por ele, mas espera-se que decida nos momentos de maior pressão. E foi isso que Totti fez.

Ao que consta, Totti nunca teve uma posição fixa quando criança, mas já fazia mágica com a bola nos pés praticamente desde que aprendeu a andar. Há histórias de que, aos quatro anos, driblava garotos de oito. No início da adolescência, todos os clubes o queriam. Totti acabou chegando à Roma, onde atuou com o sub-15 quando ainda tinha idade para uma categoria dois anos abaixo, antes de avançar rapidamente pelas categorias de base até o time principal.

Alguns treinadores insistiam que um atacante tão talentoso deveria jogar como centroavante, mas a visão de jogo de Totti também o tornava perigoso na criação. No futebol de base, isso não fazia diferença: ele marcava gols, dava assistências e, jogo após jogo, deixava os adversários perdidos.

No fim de março de 1993, o técnico Vujadin Boskov, supostamente após a insistência do meio-campista Sinisa Mihajlovic, colocou Totti, então com 16 anos, em campo contra o Brescia quando faltavam cinco minutos. Não foi a estreia dos sonhos.

"Saí, aqueci por 10 segundos e entrei. Só toquei na bola algumas vezes, estava empolgado e feliz demais", recordou Totti mais tarde.

Em meados da década de 1990, porém, Totti já era bom demais para ser ignorado. Carlo Mazzone foi o primeiro treinador a realmente confiar nele, assim como fez com outro jovem italiano, Andrea Pirlo. Em 1995, Totti já era presença constante na Roma, atuando como segundo atacante.

"Eu quase não queria que o descobrissem, porque, aos 17 anos, você pode perder a cabeça", disse a lenda da Roma Ruggiero Rizzitelli à FourFourTwo.