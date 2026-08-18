Feito para Lionel Messi, despreparado sem ele: por que o Inter Miami precisa de um plano de sucessão ou corre o risco de voltar à mediocridade
Nos últimos tempos, no apito final, Lionel Messi tem feito sempre a mesma coisa.
Há poucas cordialidades pós-jogo e pouca permanência em campo. Em vez disso, a estrela do Inter Miami abaixa a cabeça e vai direto para o túnel. Messi joga seu futebol. Depois, desaparece.
Isoladamente, há pouco de errado nisso. Messi tem 39 anos, é possivelmente o maior jogador de todos os tempos e não tem obrigação de oferecer um espetáculo depois que a partida termina. Ainda assim, neste momento específico, a imagem parece reveladora. Todo o projeto esportivo e comercial do Miami gira em torno dele. Messi joga, e o Miami segue.
Esse arranjo funcionou. Messi ajudou a transformar um dos piores times da MLS em campeão e fez do Miami uma marca global. Ele não fez isso sozinho, é claro. O projeto contou com o enorme apoio financeiro de Jorge Mas e com o prestígio e a influência de David Beckham. Juntos, tem sido uma fórmula quase perfeita.
Também é uma fórmula com prazo de validade.
Messi tem 39 anos. A Copa do Mundo de 2026, amplamente vista como o ponto final natural de sua carreira internacional, já passou. Sua publicação recente no Instagram após a morte de seu pai também levantou dúvidas sobre por quanto tempo mais ele quer continuar jogando. Seu contrato com o Miami vai até a temporada de 2028, mas nenhum contrato pode garantir que um jogador de 39 anos seguirá até o fim.
E, assim, a responsabilidade é do Miami. Messi tem controle total sobre seu futuro, mas o clube faria bem em começar a pensar seriamente no próprio. Se o Miami continuar a depender dele como resposta para tudo, seu futuro pós-Messi pode parecer bastante sombrio.
Um time ruim sendo carregado
O atual momento do Miami é difícil de definir. Uma coisa fundamental está clara: não se trata de um time particularmente bom. A goleada por 4 a 1 sofrida para o Nashville na noite de sábado resumiu tudo. O Miami teve a maior parte da posse de bola, mas foi fatiado nos contra-ataques.
Seu meio-campo era lento demais. Os espaços eram grandes demais. Hany Mukhtar, um camisa 10 habilidoso que desmonta até os melhores times desta liga, fez o Miami de verdadeiro alvo de chacota. Ele marcou dois. Sam Surridge fez mais um. Andy Najar contribuiu com outro, com o lateral-direito aparecendo no ataque para completar para o gol enquanto o Miami não conseguia desenvolver nada que se parecesse com uma organização defensiva. Eddi Tagseth e Matthew Corcoran acabaram com eles no meio-campo central. Foi uma noite miserável para o Miami.
Também foi emblemática de uma fórmula clara para vencê-los: manter Messi quieto, ou limitá-lo o máximo possível, e as fragilidades do Miami ficam expostas. Messi não quer defender. Luis Suarez, aos 39 anos e realmente tentando fazer o seu melhor, não tem mais pernas. A taxa de trabalho de Rodrigo De Paul pela direita do meio-campo não pode ser questionada, mas Casemiro, uma contratação de peso pós-Copa do Mundo, está se arrastando no meio. Isso não deveria ser surpresa, mas a queda de rendimento de Jordi Alba para um Sergio Reguilón que não joga regularmente desde 2022 é realmente gritante. Não há soluções táticas para corrigir essas falhas evidentes. O Miami é, na melhor das hipóteses, um time mediano de playoffs carregado por um homem só.
Uma estratégia de transferências desastrosa
Certamente, esses problemas podem ser corrigidos, certo? Qualquer observador objetivo poderia olhar para um elenco, analisar suas falhas e identificar áreas-chave para melhora. Mesmo no mundo dos tetos salariais restritivos, o Miami foi criativo. Gostem ou não os torcedores rivais, o Inter Miami fez algumas manobras financeiras para contratar grandes nomes.
É óbvio, por exemplo, que o Miami precisa de fôlego nas áreas mais avançadas e no meio-campo central. Meias-centrais de elite não dão em árvores, e nem sempre assinam com clubes da MLS. Ainda assim, existe um mundo em que, digamos, N'Golo Kante poderia ter sido contratado em vez de Casemiro. Talvez gastar US$ 15 milhões em German Berterame, um atacante que não é particularmente bom em uma área específica, não tenha sido a decisão mais sábia. Benjamin Cremaschi pode ter forçado a saída após se sentir mal utilizado por Javier Mascherano, algo que ele admitiu abertamente em uma entrevista. Com mais cuidado com ele, porém, o Miami talvez tivesse um meio-campista central jovem e enérgico mais óbvio para construir ao redor.
O problema é que Messi certamente está tomando algumas das decisões aqui. Isso remonta a 2023, quando, segundo relatos, Sergio Busquets e Alba foram contratados para incentivar Messi a vir. De Paul revelou que seu desejo de jogar ao lado de Messi e se manter afiado para a Copa do Mundo, e que ele e Messi estariam fazendo sessões extras de treino na preparação para o torneio, foi a principal força motriz para deixar o Atlético de Madrid.
Até Casemiro, que foi rival de Messi por anos no Real Madrid, afirmou que está em Miami a serviço do GOAT:
"Para mim, sem dúvida, estou vindo apenas para jogar com o melhor jogador de todos os tempos", disse a jornalistas em sua entrevista coletiva de apresentação. "Quero aproveitar, quero ajudá-lo a continuar vencendo porque ele é um vencedor. Está chegando outro jogador que quer vencer, que quer competir.
O que acontece se Messi sair?
Mas, independentemente de Messi ser ou não quem faz as ligações, isso é irrelevante. O fato é que este é um time montado para mantê-lo feliz, e não uma equipe vencedora sustentável. E o Miami precisa pensar em como será seu futuro de longo prazo.
Este é um momento estranho no panorama da MLS. A mudança para um calendário de outono-primavera, prevista para a temporada 2027-28, permitirá que os times sejam mais ativos no mercado de transferências. Segundo informações, os donos de clubes da MLS ouviram propostas sobre regras salariais reestruturadas que lhes permitiriam gastar mais. É aqui que os times podem começar a levar isso um pouco mais a sério, ou, pelo menos, pensar nisso.
Messi tem contrato até o fim da temporada de 2028. Tecnicamente, ele também está vinculado à "sprint season" do próximo ano, assim como à primeira campanha completa no calendário outono-primavera. No mínimo, o Miami tem um ano inteiro, uma campanha abreviada e o restante desta temporada com seu principal jogador. Mas, se Messi sair no fim do ano, o cenário parece desanimador.
Então, o clube ficará preso a DPs caros que não se encaixam exatamente no perfil. De Paul tem contrato, com salário de DP, até 2029. O mesmo vale para Berterame. Casemiro não ocupa, neste momento, uma vaga de DP. Mas a flexibilidade do Miami com De Paul, a quem contratou por menos dinheiro antes de oferecer termos financeiros mais vantajosos, pode voltar a entrar em cena.
O Miami deveria ter se salvado sozinho
E esse seria o pior cenário possível em vários níveis. O que o Miami eventualmente precisa não é apenas mais um jogador de alto nível, mas alguém capaz de se tornar a face esportiva e comercial do clube. Julian Alvarez é o sonho. Ele não reproduziria o apelo de bilheteria de Messi, nenhum jogador conseguiria, mas sua qualidade, idade, apelo comercial, intensidade de trabalho e ligação com a Argentina fazem dele o único nome que poderia servir de base para um plano de sucessão genuíno.
Até mesmo Alvarez, porém, está mais para fantasia do que para uma solução simples. O Atlético de Madrid pagou € 75 milhões iniciais, com mais € 20 milhões em possíveis adicionais, para tirá-lo do Manchester City em 2024. Neste verão, o clube espanhol teria rejeitado uma oferta de € 150 milhões do Real Madrid. O Miami, portanto, precisaria apresentar um pacote de transferência muito acima do gasto normal da MLS antes mesmo de tratar do salário dele.
Alvarez é o único nome que oferece ao menos o início de um verdadeiro plano de sucessão. Se o Miami decidir que esse tipo de movimento é financeiramente impossível, o próximo caminho lógico pode ser buscar uma estrela americana.
Christian Pulisic e Weston McKennie são os únicos dois que realmente fazem sentido. Pulisic é o jogador americano em atividade mais reconhecível, enquanto McKennie combina qualidade com personalidade e um perfil que teria repercussão nos Estados Unidos. Ainda assim, nenhum dos dois tem nada sequer próximo do apelo global de bilheteria de Messi. Eles poderiam fazer parte da próxima versão do Inter Miami; de nenhum dos dois se poderia esperar que substituísse a atração em torno da qual o clube foi construído.
Esse é o problema. O Miami segue ligado a Messi não apenas como jogador, mas como negócio. Sua presença impulsiona patrocínios, demanda por ingressos e atenção global. Um setor do Nu Stadium leva seu nome, e seu pacote de compensação incluiria participação acionária, segundo relatos. Isso é muito mais do que uma decisão de futebol. Messi é a base de todo o projeto, e o Miami ainda não mostrou como pretende reconstruí-lo quando ele não estiver mais lá.
As Garças desfalcadas
O que vem a seguir, então, é difícil de determinar.
O Miami era um dos piores times da MLS antes de Messi chegar. O clube havia contratado estrelas consagradas como Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain, mas nenhum dos dois teve algo sequer próximo do impacto de Messi, e a equipe estava no terço inferior da liga em público. Quando Messi chegou, em julho de 2023, o Miami estava praticamente fora da briga pelos playoffs e nunca havia conquistado um troféu. Phil Neville já havia sido demitido, o elenco estava cheio de lacunas, e o clube parecia não ir a lugar nenhum.
O perigo é que o Miami acabe voltando a esse padrão. A transição está chegando, e não será fácil. O clube construiu grande parte de sua identidade esportiva e comercial em torno de Messi, enquanto o argentino naturalmente mantém o controle sobre quando seu tempo em Miami chegará ao fim. Isso deixa o Miami com pouco espaço para se preparar para o que virá depois.
É totalmente possível que Messi ainda tenha um último esforço hercúleo dentro de si e consiga levar o Miami a mais um troféu. Mas os resultados recentes, especialmente uma atuação terrível contra o Nashville, sugerem que fazer isso será uma tarefa enorme para um time incompleto.
Até lá, o Miami fica vendo seu principal astro baixar a cabeça e seguir para o túnel após cada resultado frustrante, perguntando-se o que restará quando ele fizer isso pela última vez.