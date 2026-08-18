Feito para Lionel Messi, despreparado sem ele: por que o Inter Miami precisa de um plano de sucessão ou corre o risco de voltar à mediocridade

Nos últimos tempos, no apito final, Lionel Messi tem feito sempre a mesma coisa.

Há poucas cordialidades pós-jogo e pouca permanência em campo. Em vez disso, a estrela do Inter Miami abaixa a cabeça e vai direto para o túnel. Messi joga seu futebol. Depois, desaparece.

Isoladamente, há pouco de errado nisso. Messi tem 39 anos, é possivelmente o maior jogador de todos os tempos e não tem obrigação de oferecer um espetáculo depois que a partida termina. Ainda assim, neste momento específico, a imagem parece reveladora. Todo o projeto esportivo e comercial do Miami gira em torno dele. Messi joga, e o Miami segue.

Esse arranjo funcionou. Messi ajudou a transformar um dos piores times da MLS em campeão e fez do Miami uma marca global. Ele não fez isso sozinho, é claro. O projeto contou com o enorme apoio financeiro de Jorge Mas e com o prestígio e a influência de David Beckham. Juntos, tem sido uma fórmula quase perfeita.

Também é uma fórmula com prazo de validade.

Messi tem 39 anos. A Copa do Mundo de 2026, amplamente vista como o ponto final natural de sua carreira internacional, já passou. Sua publicação recente no Instagram após a morte de seu pai também levantou dúvidas sobre por quanto tempo mais ele quer continuar jogando. Seu contrato com o Miami vai até a temporada de 2028, mas nenhum contrato pode garantir que um jogador de 39 anos seguirá até o fim.

E, assim, a responsabilidade é do Miami. Messi tem controle total sobre seu futuro, mas o clube faria bem em começar a pensar seriamente no próprio. Se o Miami continuar a depender dele como resposta para tudo, seu futuro pós-Messi pode parecer bastante sombrio.