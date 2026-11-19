Não faltaram interessados em Endrick no verão, após um período de empréstimo impressionante ao Lyon na segunda metade da temporada passada. Mas Jose Mourinho descartou imediatamente uma nova saída do brasileiro ao voltar a comandar o Real Madrid.

"Pelas qualidades que ele tem, pelas posições em que pode jogar... Ele faz gols, e os times precisam de gols", disse Mourinho à TNT Sports, ao explicar sua decisão. "E obviamente terá muitas oportunidades para jogar e se desenvolver. Ele precisa trabalhar duro aqui, trabalhar duro com [o técnico do Brasil] Carlo Ancelotti. Eu queria que ele ficasse conosco porque reconheço seu potencial para se tornar um jogador do nível do Real Madrid."

Para atingir esse potencial, porém, Endrick precisa estar em campo. Até agora nesta temporada, Mourinho lhe concedeu apenas 147 minutos em todas as competições. A única contribuição decisiva do jogador de 20 anos veio na vitória por 4 a 3 sobre a Roma na Champions League, quando marcou um gol e deu uma assistência.

Apesar disso, Endrick foi convocado para a seleção brasileira nas duas últimas datas Fifa. Ancelotti mantém a confiança no jogador revelado pelo Palmeiras, que ele próprio levou inicialmente a Madri em 2024, mas se preocupa com a estagnação de seu desenvolvimento na capital espanhola.

"O problema dos garotos brasileiros é que eles não melhoram porque não jogam", disse o treinador italiano no mês passado. "Isso está acontecendo com Endrick, mas também com outros talentos, como Estevao: eles vão para a Europa aos 18 ou 19 anos, chegam a grandes clubes e não encontram espaço. Sem jogar, não conseguem evoluir."

É perfeitamente possível que nunca haja espaço para Endrick entre os titulares do Real Madrid. Por isso, ele precisa buscar uma transferência para voltar a evoluir. Seu contrato vai até 2030, mas não faz sentido que um jogador tão talentoso perca ainda mais tempo, especialmente se quiser manter seu lugar na seleção brasileira.