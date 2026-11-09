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imago-sport-89097.jpgBernd Müller

Ele marcou 400 gols em uma temporada e Uli Hoeneß o declarou inegociável: como um talento do século sofreu uma queda dramática no Bayern de Munique

Franz Beckenbauer e Uli Hoeneß o enalteceram desde cedo. Aos 17 anos, estreou pelo Bayern de Munique, e o mundo estava aberto para ele. Mas Berkant Göktan fracassou, com tudo o que isso envolve.

Oliver Maywurm
Traduzido por

  • Munique. Jardim Inglês. Verão de 2006. A Alemanha vive a febre da Copa do Mundo em casa. O conto de fadas de verão da seleção alemã domina as manchetes, o tempo está espetacular e o Jardim Inglês, pulmão verde de Munique, está tomado por pessoas. Elas relaxam no gramado, mergulham nas águas refrescantes do Eisbach e aproveitam a vida. No meio de tudo isso, alguns garotos jogam futebol. Turcos, árabes, albaneses, africanos, alemães, italianos: uma turma multicultural. De vez em quando, um ou outro curioso apaixonado por futebol para e observa por alguns minutos. Depois, segue seu caminho.

    Nenhum deles sabe que, entre os garotos que correm atrás de uma velha bola de couro sob o sol radiante e usam coletes ou mochilas como traves, há alguém que, a essa altura, já poderia ter sido, já deveria ter sido uma estrela mundial. Alguém que o grande Franz Beckenbauer certa vez chamou de "o maior talento do futebol alemão" e que Uli Hoeneß, ícone do Bayern, declarou inegociável. Que estreou aos 17 anos pelo maior campeão alemão na Liga dos Campeões e a quem se previa um futuro tão promissor.

    Este artigo foi publicado originalmente em 3 de fevereiro de 2023 e faz parte de nossas matérias atemporais.

  • Dez a doze gols em uma partida

    "Foram cerca de 400 gols em uma temporada na categoria D do futebol de base. Na época, muitas vezes eu marcava 10, 12 gols em um jogo"

    Tudo isso havia acontecido no Jardim Inglês menos de dez anos antes. E, no entanto, no verão de 2006, Berkant Göktan, com apenas 25 anos, estava a anos-luz daqueles dias. E havia chegado, ao menos por enquanto, ao fundo do poço. "A gente jogava bola com frequência no Jardim Inglês com outras pessoas de diferentes culturas", contou certa vez o turco nascido em Munique à 11Freunde sobre aquela época. Havia algumas semanas, ele já não jogava por clube algum e tentava, de algum jeito, manter a forma. Sua passagem pelo 1. FC Kaiserslautern, mais uma etapa sem sucesso, havia terminado antes do previsto.

    Um salto no tempo. De volta às origens, quando tudo ainda ia bem para o pequeno "Berki". Ele começou a jogar futebol no Helios München, um pequeno clube no leste da capital bávara. Na categoria E, foi descoberto pelo poderoso Bayern de Munique, que levou Göktan, então com oito anos, para a Säbener Straße logo após um teste. Rapidamente, passou a ser visto como um menino prodígio, uma futura estrela. Dizer que marcava gols em série seria pouco.

    "Foram cerca de 400 em uma temporada na categoria D. Muitas vezes, fiz 10, 12 gols em uma partida", relembra Göktan. No Bayern, as expectativas em torno do jovem atacante eram, portanto, altas. Aos 13 anos, ele assinou um pré-contrato. Deixou a escola de lado, quase não aparecia mais por lá e, desde cedo, apostou tudo no futebol. No início, por muito tempo, sua trajetória só conheceu uma direção: para cima.

    O potencial de Göktan era enorme. Halil Altintop, que mais tarde jogou com o então já bastante decadente menino prodígio no Kaiserslautern, disse certa vez sobre ele: "O que ele fazia com a bola era realmente impressionante. Provavelmente nunca mais vi um jogador tão habilidoso tecnicamente." Mas o talento extraordinário não bastou. A personalidade, o caráter e a postura de Göktan em relação ao esporte ainda estavam longe de amadurecer.

  • Göktan também tirou de Owen Hargreaves um título com o Bayern de Munique

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    Sven Simon

    Em campo pelo Bayern de Munique na Bundesliga.

    Göktan já causava atritos na adolescência. Pessoas próximas dizem que, aos 16 anos, ele já cometia excessos com álcool de vez em quando, saía da linha e tinha ares de estrela. "Ele já tinha certeza, desde muito cedo, de que era uma estrela", recordou Herbert Harbich, que durante anos trabalhou como voluntário nas categorias de base do Bayern de Munique, ao jornal tz. "Mas isso não basta."

    Harbich não se esqueceu da final do Campeonato Alemão sub-19 de 1998. Principalmente por causa de Göktan. Ou, mais precisamente, pela atitude egocêntrica que ele teve naquela ocasião e que custou ao clube de Munique seu primeiro título nacional nas categorias de base. Na casa do Borussia Dortmund, o sub-19 do Bayern, pelo qual Göktan atuava ao lado de jogadores como Owen Hargreaves e Daniel Bierofka, vencia por 2 a 1. A pouco mais de 20 minutos do fim, a equipe teve um pênalti a seu favor. Embora fosse um dos mais jovens do time e não estivesse designado para a cobrança, Göktan pegou a bola e desperdiçou a chance de decidir o jogo.

    O drama continuou: o Borussia Dortmund empatou nos acréscimos, e a partida foi para a disputa de pênaltis. "Göktan cobrou novamente e errou outra vez", lembra Harbich. Os jovens do Bayern acabaram derrotados, e o Dortmund ficou com o título. A Göktan coube o papel trágico da história.

    Ainda assim, por muito tempo a falta de profissionalismo não pareceu incomodar muito Göktan. Ele jogava sem preocupação, melhorava cada vez mais e, aos 16 anos, já treinava com os profissionais sob o comando de Giovanni Trapattoni. De repente, driblava estrelas mundiais como Lothar Matthäus. Aos 17, Göktan assinou seu primeiro contrato profissional, abandonou de vez a escola e estava pronto para deslanchar.

  • Estreia profissional contra Favid Beckham e o grande Manchester United

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    Camera 4

    Göktan estreou pelo Bayern na Liga dos Campeões aos 17 anos e 9 meses. Era a fase de grupos, e o grande Manchester United visitava o Estádio Olímpico de Munique. Ele jogou por pouco menos de meia hora: entrou no lugar de Hasan Salihamidzic e, de repente, estava em campo contra David Beckham e Paul Scholes. "Eu estava como que em transe", disse Göktan.

    Na estreia na Liga dos Campeões, ele quase marcou um gol. É o lance que, segundo o próprio Göktan, poderia ter mudado tudo se tivesse terminado de outra forma. "Aquele chute de esquerda que passou rente à direita do gol. Às vezes penso: se tivesse entrado, talvez tudo tivesse sido diferente." Talvez, então, houvesse alguém que o mantivesse firmemente com os pés no chão, que não o deixasse perder a cabeça. Mas essa pessoa, infelizmente, nunca apareceu na triste história de Berkant Göktan.

    Em vez disso, aquela partida contra o United continuou sendo o maior palco que Göktan teve como jogador do Bayern. Ele se deixou distrair, colocou tudo à frente do futebol, disputou apenas mais dois jogos oficiais pelo clube, e o técnico Ottmar Hitzfeld, de repente, deixou de apostar nele. No início de 1999, ainda com apenas 18 anos, foi emprestado ao Borussia Mönchengladbach. Meio ano depois, foi enviado a Bielefeld para trabalhar com seu antigo mentor, Hermann Gerland.

    Mas o jogador de grande talento, de repente, começou a ficar para trás. Fez apenas cinco jogos pelo Gladbach e 16 pelo Bielefeld, mas marcou somente um gol. Ficou desesperado, queria muita coisa rápido demais. No verão de 2000, voltou ao Bayern, mas jogou quase exclusivamente pelo segundo time na Regionalliga. "O grande baque no Bayern foi que eu treinava tanto quanto sempre, mas a melhora no desempenho não vinha", disse certa vez ao kicker. Seu desempenho estagnou, ele não evoluía, mas ganhava relativamente bem. "Aos poucos, perdi a motivação. Disfarcei isso e me joguei na busca pelo dinheiro. O futebol tinha virado algo secundário."

  • Por um ano, uma estrela no Galatasaray de Istambul

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    BSR Agency
    "A cada passo, eu ficava mais perto do chão"

    O capítulo no Bayern chegou definitivamente ao fim em 2001. E, para surpresa de muitos, Göktan, ainda considerado uma promessa aos 20 anos, encontrou espaço no Galatasaray, um dos principais clubes da Turquia. "Foi uma loucura! Na assinatura do contrato, havia 20 câmeras e vários jornalistas. Eu nunca tinha visto algo assim", contou Göktan à 11Freunde. Em campo, as coisas também começaram a dar certo após meio ano de adaptação. Göktan contribuiu com cinco gols para a conquista do Campeonato Turco e enfrentou Liverpool e Barcelona na Champions League.

    Mas, como tantas vezes na carreira de Göktan, a boa fase não passou de um breve lampejo de nova esperança. No segundo e no terceiro ano no Gala, ele quase não jogou. Em 2004, foi para o Besiktas, onde ficou completamente de fora. Postura displicente, azar com as trocas de treinadores: para Göktan, as coisas só pioravam. "Isso acabou comigo psicologicamente. Eu pensava: 'Cara, você nunca mais vai jogar, você é um jogador que só entra no decorrer das partidas'. A cada passo, fui chegando mais perto do chão", explicou.

    Michael Henke, seu ex-auxiliar técnico no Bayern na época em que Göktan ainda era a aclamada promessa do século, levou-o de volta à Alemanha, para Kaiserslautern. Mas Henke foi demitido pouco depois e, sob o comando de seu sucessor, Wolfgang Wolf, Göktan mais uma vez não teve espaço algum. Por isso, em abril de 2006, rescindiu seu contrato com o FCK e voltou para se refugiar em Munique, sua terra natal. No Jardim Inglês.

  • Herói do lado azul de Munique até recorrer à cocaína

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    MIS
    "O sucesso subiu à minha cabeça"

    Göktan faz de tudo para manter a forma, parece ter aprendido a lição e, de repente, mostra humildade. "No campo de grama sintética do meu primeiro clube, coloquei meu irmão no gol e treinei. Fiz de tudo nesse período: joguei futebol, andei de bicicleta, nadei e corri." Sua sorte é que, no 1860 Munique, ficam sabendo que o ex-garoto prodígio do grande rival da Säbener Straße quer voltar a jogar. O clube o contrata inicialmente para a equipe amadora, antes de Göktan viver com os Leões aqueles que provavelmente seriam seus dois melhores anos como profissional.

    Ele se torna a estrela do time, o principal nome do 1860. "Finalmente tive a sorte de encontrar em Munique um treinador que apostou em mim, que soube lidar comigo da maneira certa e que também pôde trabalhar comigo por bastante tempo." Marco Kurz o havia levado para a equipe amadora. Quando Kurz é promovido a técnico do time profissional, Göktan decola com os Azuis. São dez gols em apenas 13 partidas da segunda divisão em sua primeira temporada pelo 1860. Na segunda, mesmo após três meses afastado por lesão, ele volta a marcar dez gols.

    "Não repeti meus erros do passado. Voltei a ter sucesso, mas desta vez mantive os pés no chão", diz Göktan em 2007. Ele demonstra arrependimento pelo fracasso no Bayern e admite: "Eu era um sujeito desregrado. Minha impaciência e minha impulsividade foram um grande problema. O sucesso subiu à minha cabeça." Agora que está novamente em ascensão, quer fazer tudo melhor e voltar à Bundesliga. Mas, desde o episódio que causou grande repercussão em outubro de 2008, está claro que Göktan fracassou mais uma vez.

    Por causa do comportamento incomum e estranho de Göktan, além de algumas informações vindas da vida noturna de Munique, o 1860 determinou que ele fizesse um teste de cocaína, que deu positivo. O breve período de fama parecia ter lhe feito mal novamente, e uma misteriosa lesão no pé o incomodava. Também se falava em problemas familiares, sobretudo com seu pai, Fahrettin. Após o teste positivo, os Leões lhe ofereceram ajuda e, a princípio, queriam apenas suspender o contrato. Mas Göktan não quis saber disso, rompeu todos os vínculos e fugiu para a Tailândia. Antes mesmo de completar 28 anos, havia desaparecido para sempre do futebol profissional alemão.

  • Breves saudações no Instagram

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    Lackovic

    "Fiquei feliz que tudo veio à tona, porque assim eu não tinha mais saída", disse ele anos depois sobre seu abuso de cocaína. "No aeroporto, havia duas opções: México ou Tailândia." Göktan escolheu a Tailândia, deixou o futebol para trás, interessou-se pelos ensinamentos budistas e conheceu seu novo grande amor. Pouco menos de um ano e meio após sua saída do 1860, tentou recomeçar no Muangthong United, um dos principais clubes da Tailândia. Mas a passagem foi breve.

    No fim de 2012, aos 31 anos, de repente quis voltar a se firmar no futebol alemão. Mas quase nenhum clube ainda o queria. Só conseguiu uma vaga na Regionalliga Bayern, pelo SV Heimstetten. Mesmo pelo clube de uma pequena localidade do interior da Alta Baviera, porém, Göktan disputou apenas seis minutos em uma partida oficial. Justamente contra o segundo time do Bayern de Munique, em uma derrota por 5 a 0 no fim de outubro de 2013.

    Desde então, Göktan não voltou a aparecer em nenhum relato de jogo. E, hoje em dia, seu perfil no Instagram também anda bastante parado. Mas, de vez em quando, ele publica fotos suas e de sua família. Parece ter os pés no chão e sorri para a câmera com os filhos e vários animais. Aqui e ali, também há fotos antigas de seus tempos de jogador. Velhas imagens de jornal já desbotadas, dele e de Stefan Effenberg, por exemplo.

    E talvez ele ainda jogue bola de vez em quando no Jardim Inglês. Diante de poucos curiosos, que às vezes param para olhar. Eles não sabem que estão vendo jogar um ex-talento do século. E então, depois de alguns minutos, simplesmente seguem caminho.