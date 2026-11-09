Munique. Jardim Inglês. Verão de 2006. A Alemanha vive a febre da Copa do Mundo em casa. O conto de fadas de verão da seleção alemã domina as manchetes, o tempo está espetacular e o Jardim Inglês, pulmão verde de Munique, está tomado por pessoas. Elas relaxam no gramado, mergulham nas águas refrescantes do Eisbach e aproveitam a vida. No meio de tudo isso, alguns garotos jogam futebol. Turcos, árabes, albaneses, africanos, alemães, italianos: uma turma multicultural. De vez em quando, um ou outro curioso apaixonado por futebol para e observa por alguns minutos. Depois, segue seu caminho.
Nenhum deles sabe que, entre os garotos que correm atrás de uma velha bola de couro sob o sol radiante e usam coletes ou mochilas como traves, há alguém que, a essa altura, já poderia ter sido, já deveria ter sido uma estrela mundial. Alguém que o grande Franz Beckenbauer certa vez chamou de "o maior talento do futebol alemão" e que Uli Hoeneß, ícone do Bayern, declarou inegociável. Que estreou aos 17 anos pelo maior campeão alemão na Liga dos Campeões e a quem se previa um futuro tão promissor.
Este artigo foi publicado originalmente em 3 de fevereiro de 2023 e faz parte de nossas matérias atemporais.