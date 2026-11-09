Tudo isso havia acontecido no Jardim Inglês menos de dez anos antes. E, no entanto, no verão de 2006, Berkant Göktan, com apenas 25 anos, estava a anos-luz daqueles dias. E havia chegado, ao menos por enquanto, ao fundo do poço. "A gente jogava bola com frequência no Jardim Inglês com outras pessoas de diferentes culturas", contou certa vez o turco nascido em Munique à 11Freunde sobre aquela época. Havia algumas semanas, ele já não jogava por clube algum e tentava, de algum jeito, manter a forma. Sua passagem pelo 1. FC Kaiserslautern, mais uma etapa sem sucesso, havia terminado antes do previsto.

Um salto no tempo. De volta às origens, quando tudo ainda ia bem para o pequeno "Berki". Ele começou a jogar futebol no Helios München, um pequeno clube no leste da capital bávara. Na categoria E, foi descoberto pelo poderoso Bayern de Munique, que levou Göktan, então com oito anos, para a Säbener Straße logo após um teste. Rapidamente, passou a ser visto como um menino prodígio, uma futura estrela. Dizer que marcava gols em série seria pouco.

"Foram cerca de 400 em uma temporada na categoria D. Muitas vezes, fiz 10, 12 gols em uma partida", relembra Göktan. No Bayern, as expectativas em torno do jovem atacante eram, portanto, altas. Aos 13 anos, ele assinou um pré-contrato. Deixou a escola de lado, quase não aparecia mais por lá e, desde cedo, apostou tudo no futebol. No início, por muito tempo, sua trajetória só conheceu uma direção: para cima.

O potencial de Göktan era enorme. Halil Altintop, que mais tarde jogou com o então já bastante decadente menino prodígio no Kaiserslautern, disse certa vez sobre ele: "O que ele fazia com a bola era realmente impressionante. Provavelmente nunca mais vi um jogador tão habilidoso tecnicamente." Mas o talento extraordinário não bastou. A personalidade, o caráter e a postura de Göktan em relação ao esporte ainda estavam longe de amadurecer.