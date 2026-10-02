'É um processo': Rafa Marquez renova a rivalidade com a USMNT à beira do campo enquanto os torcedores do México voltam a ousar acreditar

HARRISON, N.J. -- Um por um, a escalação titular do México foi anunciada no Sports Illustrated Stadium.

Era um XI ligeiramente enfraquecido em um amistoso de uma clássica pausa internacional de fim de setembro. Ainda assim, cada jogador foi recebido com uma saudação entusiasmada. Os torcedores gritaram por Obed Vargas. Gritaram por German Berterame. Mas o barulho mais alto de todos foi para o técnico.

Rafa Marquez, elegante, confiante e, de alguma forma, com apenas 47 anos, é amado por essas bandas, apesar de uma passagem amarga pelo New York Red Bulls, e também além delas. Talvez ele seja o melhor jogador a vestir a camisa da seleção. Ganhou a Ligue 1 uma vez com o Monaco, La Liga quatro vezes com o Barcelona e a Champions League duas vezes. Apenas quatro jogadores atuaram mais vezes pelo El Tri. Se o sucesso na Europa é um parâmetro de grandeza, então o México nunca revelou um jogador melhor.

E agora ele é o técnico principal da equipe. O rosto da velha geração se tornou o líder da nova. Com sua promoção, vem uma energia renovada, um pouco mais de vibração. E os torcedores que antes estavam desiludidos com um time que não lhes dava muito pelo que comemorar estão começando a acreditar de novo.

"Ele é [de verdade] mexicano. É um grande jogador nosso. E acho que vamos ter mais aficionados agora. As pessoas vão voltar", disse um torcedor à GOAL do lado de fora do estádio.

Tudo isso também parece vir em boa hora. O México, por tempo curto demais, fez seus torcedores sonharem na Copa do Mundo. Venceu os três jogos da fase de grupos sem sofrer gol, antes de passar com tranquilidade pelo Equador na fase de 32 avos de final. Ficou a uma dramática resistência final da Inglaterra de se classificar para as quartas de final. O homem que comandou isso, Javier Aguirre, seguiu seu caminho ao fim do torneio. Marquez é o rosto novo de um novo time.

Agora vem um adversário que Marquez conhece muito bem. Seu primeiro encontro com os EUA como técnico do México vai reacender uma rivalidade que ele ajudou a tornar tão explosiva como jogador. Houve o cartão vermelho por dar uma cabeçada em Cobi Jones na Copa do Mundo de 2002, depois outro por uma entrada em Tim Howard em 2009. Poucos jogadores incorporaram a animosidade deste confronto como ele. Agora, à beira do campo, ele tem a chance de dar ao otimismo renovado do México algo mais tangível: uma vitória sobre seu maior rival.