'É um processo': Rafa Marquez renova a rivalidade com a USMNT à beira do campo enquanto os torcedores do México voltam a ousar acreditar
HARRISON, N.J. -- Um por um, a escalação titular do México foi anunciada no Sports Illustrated Stadium.
Era um XI ligeiramente enfraquecido em um amistoso de uma clássica pausa internacional de fim de setembro. Ainda assim, cada jogador foi recebido com uma saudação entusiasmada. Os torcedores gritaram por Obed Vargas. Gritaram por German Berterame. Mas o barulho mais alto de todos foi para o técnico.
Rafa Marquez, elegante, confiante e, de alguma forma, com apenas 47 anos, é amado por essas bandas, apesar de uma passagem amarga pelo New York Red Bulls, e também além delas. Talvez ele seja o melhor jogador a vestir a camisa da seleção. Ganhou a Ligue 1 uma vez com o Monaco, La Liga quatro vezes com o Barcelona e a Champions League duas vezes. Apenas quatro jogadores atuaram mais vezes pelo El Tri. Se o sucesso na Europa é um parâmetro de grandeza, então o México nunca revelou um jogador melhor.
E agora ele é o técnico principal da equipe. O rosto da velha geração se tornou o líder da nova. Com sua promoção, vem uma energia renovada, um pouco mais de vibração. E os torcedores que antes estavam desiludidos com um time que não lhes dava muito pelo que comemorar estão começando a acreditar de novo.
"Ele é [de verdade] mexicano. É um grande jogador nosso. E acho que vamos ter mais aficionados agora. As pessoas vão voltar", disse um torcedor à GOAL do lado de fora do estádio.
Tudo isso também parece vir em boa hora. O México, por tempo curto demais, fez seus torcedores sonharem na Copa do Mundo. Venceu os três jogos da fase de grupos sem sofrer gol, antes de passar com tranquilidade pelo Equador na fase de 32 avos de final. Ficou a uma dramática resistência final da Inglaterra de se classificar para as quartas de final. O homem que comandou isso, Javier Aguirre, seguiu seu caminho ao fim do torneio. Marquez é o rosto novo de um novo time.
Agora vem um adversário que Marquez conhece muito bem. Seu primeiro encontro com os EUA como técnico do México vai reacender uma rivalidade que ele ajudou a tornar tão explosiva como jogador. Houve o cartão vermelho por dar uma cabeçada em Cobi Jones na Copa do Mundo de 2002, depois outro por uma entrada em Tim Howard em 2009. Poucos jogadores incorporaram a animosidade deste confronto como ele. Agora, à beira do campo, ele tem a chance de dar ao otimismo renovado do México algo mais tangível: uma vitória sobre seu maior rival.
'É a aura'
A energia em torno da contratação dele era evidente na noite de terça-feira, a uma curta viagem de trem do centro de Nova York. Sombreros tomavam as ruas. O mesmo acontecia com chapéus bucket, camisas falsificadas e churros baratos. Essa é a coisa maravilhosa da caminhada da estação PATH Stattion até o Sports Illustrated Stadium. Parece um trajeto tradicional de futebol, estreito, de mão única, apertado. O aglomerado de corpos cria um tipo de tensão de bom gosto. A expectativa aumenta a cada passo e, em dias como a terça-feira, só é ampliada pela esperança e pelo otimismo que acompanham uma nova era.
De fato, as coisas vinham sendo bastante sombrias havia algum tempo.
"Antes da Covid, estava meio devagar. Eu ficava ansioso pelos jogos, mas não ficava ansioso pelas vitórias", disse um torcedor à GOAL.
Mas agora há mais empolgação em torno deste time. Sim, Marquez faz parte disso.
"É a aura. É a personalidade dele, de saber mais sobre o jogo. Ele veio da base [da seleção] e chegou até o topo", disse um torcedor.
Seu currículo reflete muito disso também. Marquez foi auxiliar durante dois anos de Aguirre e antes ocupou cargos no futebol de base, mais especificamente no time B do Barca. Ele viu como é o melhor talento jovem e aprendeu uma coisa ou duas sobre como deixá-lo florescer por completo.
“Acho que há uma base muito boa. Há jogadores jovens e jogadores experientes que acredito que serão importantes durante este período de transição”, disse Marquez depois que sua nomeação foi confirmada. “Agora não é hora de começar do zero, mas de acelerar.
Esse também é o tipo de mensagem que os torcedores querem ouvir.
"Nós esperamos vitórias, mas é um processo. É um processo. Às vezes é 'este sistema funcionou. Este jogador funcionou. Este não.' É preciso confiar no processo", disse Richard 'Coronel' Guel, chefe do grupo de torcedores Pancho Villa's Army (PVA), à GOAL.
"Sempre há uma estrela brilhando intensamente"
Parte do apelo aqui é a disposição de deixar os garotos jogarem. Gilberto Mora é a esperança atual do futebol mexicano. Esses caras costumam aparecer bastante, um novo prodígio pronto para se provar e mudar o rumo do programa. Mas Mora, que foi titular do Xolos aos 15 anos e marcou um golaço contra a Colômbia na semana passada, ainda pode ser o verdadeiro nome da vez.
"Ele vai ser grande. Vai em busca de tudo. Está jogando com o coração, e isso aparece. E também tem uma técnica excelente. Para nós, é um cenário perfeito", disse Eliza, integrante da PVA baseada em Atlanta, à GOAL.
Outros são um pouco mais cautelosos.
"Sempre há uma estrela brilhando forte que vai ser o nosso Ronaldo ou o nosso Pelé. Muitos jovens mexicanos aparecem, têm um lampejo de brilho e, de cara, a gente deposita toda a esperança nisso, tipo: 'sim, vamos vencer. Esse é o cara!'. E aí eles não rendem. Mas acho que há muito mais coisas envolvidas nisso, porque obviamente o futebol é um esporte coletivo. São 11 jogadores", disse Guel.
Ainda assim, a qualidade de Mora não pode ser questionada. Tampouco a promessa ao redor dele. Obed Vargas, de 21 anos e agora no Atlético de Madrid, parece um clássico volante defensivo que pode permitir ao adolescente chegar mais à frente.
Márquez convocou seis adolescentes para sua primeira seleção do México. Outros 11 têm menos de 25 anos. Ele deu estreia a três jogadores na noite de terça-feira e deu a outros dois a primeira titularidade com a camisa do México. Nenhum jogador manteve lugar na equipe após o empate por 1 a 1 com a Colômbia alguns dias antes.
Ainda assim, talvez de forma mais promissora, havia um estilo de jogo claro em desenvolvimento. Isaias Violante parece um jogador elétrico pela direita e destruiu a defesa do Peru em várias ocasiões. Isso não é uma versão leve do Barça B. O time de Márquez pode ameaçar mais em transição do que dominar a bola por 90 minutos. Isso não é necessariamente algo ruim.
"Somos mais aceitáveis"
Mas, apesar de todo o clima positivo após a Copa do Mundo, ainda existe uma divisão entre os torcedores mexicanos mais otimistas e os abertamente vitriólicos. Um empate agradável por 1 a 1 com a Colômbia, uma seleção apontada como azarão da Copa do Mundo há apenas alguns meses, foi recebido com raiva em alguns cantos das redes sociais.
"A gente acompanha todos os blogs, todos os relatos, todos os tabloides esportivos e tudo isso. E aí, sabe, como todo mundo, como eu sei que a Argentina faz, a Espanha faz. Todos ficam ali em seus programas debatendo, e isso é meio que parte do trabalho deles", disse Guel.
Guel, cuja filiação à PVA se estende por mais de 30 estados e dezenas de milhares de membros, acredita que os torcedores nos Estados Unidos tendem a ser um pouco mais gentis em sua visão da equipe.
"Para um torcedor mexicano que vai vê-los aqui nos Estados Unidos, isso é o melhor que a gente pode ter. Queremos estar de volta em casa. Sentimos muita falta do México, e quando a seleção vem aqui é algo muito importante porque temos a chance de celebrar nossa cultura. Temos a chance de vestir nossas cores, nossas bandeiras. Mesmo que a gente ainda faça isso durante o ano todo, é algo diferente", disse Guel.
Outros presentes no jogo refletiram esse sentimento.
"Claro que é diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Você não está indo só com seus vizinhos, mas também com outras pessoas de outros países que querem torcer pelo México, então elas se tornam nossa família, nossos vizinhos. Mesmo estando longe. São nossa família", disse um torcedor.
Outro argumentou que os Estados Unidos são simplesmente um lugar melhor para assistir à seleção mexicana.
"Aqui, acho que somos mais aceitos. Não importa muito para qual time mexicano você torce, ou se você torce para um time europeu ou qualquer outro. Quando você diz que é mexicano, você é mexicano", disseram.
"Temos que continuar trabalhando"
E essa talvez tenha sido a mensagem mais clara da noite de terça-feira.
A seleção mexicana, com uma escalação bastante modificada, teve atuação relativamente ineficaz diante do Peru. Houve algumas ideias interessantes no ataque, mas com pouco impacto. O Peru fez por merecer seu gol, marcado pouco antes do intervalo. O México fez mais por merecer o seu, que saiu logo depois da volta para o segundo tempo. Mora foi poupado. Julian Quinones, a grande revelação da Copa do Mundo, ficou fora da convocação por lesão. Marquez está em fase de testes, e este foi um jogo que lhe mostrou que há bastante material para trabalhar, mas este pode ser um processo longo.
Após o apito final, ele reiterou exatamente isso.
"Eu queria ver jogadores nesse tipo de jogo e de situação. Isso faz parte do processo", disse Marquez em sua entrevista coletiva após a partida. "Quero ver jogadores jovens para entender o potencial deles, ver do que precisam para continuar evoluindo. Obviamente há coisas a melhorar, com pouco tempo para ter melhorado, mas estou feliz e satisfeito, porém temos de continuar trabalhando."
No papel, o México deve vencer jogos assim. Se isso fosse uma competição, se realmente valesse alguma coisa, um empate por 1 a 1 contra a 50ª melhor seleção do mundo não seria aceito. Mas aqui, em Nova Jersey, muito, muito longe do barulho e do tom catastrófico do México, isso foi progresso. Os tambores rufaram durante toda a partida. A ola começou aos três minutos e durou até os 90. Mesmo quando o jogo perdeu ritmo no fim, absolutamente todos os torcedores permaneceram em seus lugares.
Isso não foi perfeito. Nem sequer foi tão bom assim. Mas foi esperança. Agora vem os Estados Unidos e uma rivalidade que costuma deixar bem menos espaço para paciência, mesmo em um amistoso. Marquez sabe disso melhor do que a maioria. Ele passou anos dando aos americanos motivos para temer enfrentá-lo. Vencê-los em seu primeiro clássico como técnico daria a esses torcedores uma razão inicial para acreditar que o processo está funcionando.