De próxima grande promessa do Arsenal a traficante de drogas condenado: a triste queda de Jay Emmanuel-Thomas
Quando era adolescente, ele batia à porta de Arsene Wenger na esperança de se tornar o próximo herói de ataque do Arsenal. Catorze anos depois, foi a polícia que bateu à porta dele com um mandado.
Jay Emmanuel-Thomas, que já foi apontado pelo lendário técnico dos Gunners como alguém que se tornaria "um grande jogador", foi preso em setembro de 2024 por seu papel no contrabando de cannabis avaliado em £ 600.000 vindo da Tailândia.
Na época, ele enfrentava dificuldades na segunda divisão do futebol escocês e fazia atuações apáticas pelo Morton. Um ano depois, foi condenado e sentenciado a quatro anos de prisão.
Esta é a história intrigante de JET, que simplesmente não decolou.
‘Batendo com as duas mãos’
Nascido em Londres, Emmanuel-Thomas entrou para o Arsenal aos oito anos e se tornou uma joia rara de uma valorizada geração de talentos da base.
O adolescente corpulento tinha tantos recursos no jogo que foi testado em quase todas as posições do campo à medida que avançava pelas categorias. Os treinadores reduziram as opções a zagueiro ou atacante até Arsene Wenger intervir, argumentando que suas melhores qualidades seriam desperdiçadas na defesa. Por causa da combinação de altura, força e técnica, ele foi utilizado nas duas pontas, no meio-campo ofensivo e como centroavante.
Aos 16 anos, já era capitão do sub-18 e marcou na vitória sobre o Liverpool, em dois jogos, na final da FA Youth Cup de 2008-09, em um time que contava com nomes como Jack Wilshere, Francis Coquelin, Henri Lansbury e Emmanuel Frimpong.
Ele tinha 19 anos quando Wenger o escolheu para começar jogando ao lado de Theo Walcott, Cesc Fabregas, Sol Campbell e Mikael Silvestre em uma derrota para o Stoke pela FA Cup, em janeiro de 2010. Ele voltou ao time de reservas até outubro daquele ano, quando o treinador o colocou em campo em uma tentativa sem esperança de mudar a sorte da sua equipe na derrota por 2 a 0 para o Chelsea em Stamford Bridge.
Mais tarde naquele mês, depois de substituir Nicklas Bendtner para uma breve participação na vitória por 4 a 0 sobre o Newcastle pela Copa da Liga, Wenger falou sobre seu talento natural e porte físico raro.
"Jay está batendo muito forte à minha porta, com as duas mãos", disse.
"Ele tem uma qualidade excepcional. Tem o porte físico com que você sonha. Tudo depende de até onde ele quer chegar, porque tem um grande potencial... Quando estiver em forma, Jay não será apenas um bom jogador, mas um grande jogador.
"Uma coisa é certa: ele sabe fazer gols. Esse é um talento enorme que você não pode dar às pessoas."
Apesar do respaldo do francês, o jovem atacante fez apenas mais duas partidas pelo time principal, saindo do banco no fim dos jogos contra o Shakhtar, na Champions League, e o Wigan, pela FA Cup.
Apesar de toda a sua promessa física, as deficiências técnicas de Emmanuel-Thomas eram evidentes demais. Até ele sabia que sua carreira não decolaria no norte de Londres.
"Você chega a um ponto em que começa a olhar para os jogadores que estão no time principal e para os jogadores que atuam na sua posição à sua frente, e percebe o quão bom você precisa ser", disse ao The Athletic.
"Sob o comando de Arsene Wenger, fiquei em torno do time principal por um bom ano e fiz algumas aparições. Depois, o Arsenal me ofereceu uma renovação de contrato, mas eu não achei que fosse a coisa certa para mim."
A queda
Naquela altura, ele já havia passado por um empréstimo decepcionante no Blackpool e, poucos meses depois dos elogios públicos de Wenger, foi enviado para um período igualmente difícil no Cardiff.
O herói da base saiu em definitivo em 2011 em busca de um ambiente que lhe permitisse florescer, mas, em vez disso, viu seu talento murchar a cada decepção.
Emmanuel-Thomas frequentemente causava uma ótima primeira impressão por causa de seu físico e de seu controle de bola, mas simplesmente não conseguia manter isso por muito tempo.
Na Championship, pelo Ipswich, ele teve uma primeira temporada promissora, mas perdeu seu lugar no time titular na campanha seguinte e saiu, com o técnico Mick McCarthy dizendo: "Eu disse a ele que não os vejo como parte dos meus planos daqui para frente e eles estão livres para procurar outro clube.
"Eu simplesmente não acho que Jay tenha atingido todo o seu potencial conosco."
Ele parecia ter encontrado seu nível na League One com o Bristol. Mostrando seu faro de gol, marcou 15 vezes na campanha da liga de 2013-14 e exibiu sua criatividade com algumas assistências. Mais uma vez, voltou para descobrir que seu lugar havia sido tomado na temporada seguinte, mas ainda assim conseguiu mostrar sua magia uma ou duas vezes.
"Jay foi de primeira classe", disse o técnico Steve Cotterill depois que o atacante comandou a vitória por 4 a 0 sobre o Notts County em janeiro de 2015. Após arrancar bem e servir o primeiro gol, ele dominou a bola na área e fuzilou para marcar o terceiro da equipe.
"Não é apenas que ele pode fazer as coisas que entretêm os torcedores, sua intensidade de trabalho é ainda mais importante. A chave para sua contribuição foi sua percepção de onde a bola estava o tempo todo. Quanto mais ele corre em um jogo, mais sua qualidade vai aparecer."
Com mais de 100 jogos pelo Bristol, esse foi o melhor período de sua carreira.
O Queens Park Rangers o trouxe de volta para a Championship, mas também desistiu dele rapidamente, e ele não encontrou alegria em empréstimos ao MK Dons e ao Gillingham.
Em 2019, Emmanuel-Thomas optou por uma "mudança de ares" e se juntou ao PTT Rayong, que havia acabado de ser promovido à primeira divisão da Tailândia. "Eu morava literalmente na praia", disse. "Você saía do meu apartamento, atravessava a rua e estava na praia. O clima era muito bom. Eu não tinha absolutamente nenhuma reclamação sobre minha vida. Foi ótimo para mim."
Essa aventura durou apenas três meses, já que o clube encerrou as atividades no meio da temporada por causa de problemas financeiros.
Depois de quase 18 meses sem clube, o escocês Livingston contratou o atacante com base no que viu nos treinos, mas foi a mesma velha história: lampejos de promessa em meio a longos períodos de nada.
Ele fez uma corrida em diagonal pela área para encontrar um cruzamento rasteiro e marcar o gol de empate no empate por 2 a 2 com o Celtic em janeiro, antes de balançar a rede com um toque fantástico na vitória por 2 a 1 sobre o Hamilton.
"Eu estava pensando no gol de [Thierry] Henry contra o Manchester United [em 2000] quando marquei", disse ao The Athletic sobre o gol contra o Hamilton.
O técnico do Livi, David Martindale, disse ao The Times: "Tecnicamente, Jay é um dos melhores que já vi. Ele tem pés tão bons, seu toque e sua habilidade são assustadores. Juro por Deus, em termos de habilidade, ele é o melhor jogador do Livingston FC.
"Em pura capacidade técnica, acho que podemos ter um dos melhores jogadores da liga."
O Aberdeen lhe deu um contrato de dois anos, mas ele também fracassou lá, saindo depois de 14 partidas pela liga e com o técnico Jim Goodwin dizendo que o jogador "não está em forma o suficiente para jogar o tipo de futebol que eu quero que joguemos".
Outra aventura internacional veio na sequência, desta vez na Índia, mas novamente durou apenas alguns meses.
Logo, ele acabou na Scottish Championship.
A prisão
Tendo parecido, em outro momento, destinado ao estrelato na Premier League com o Arsenal, Emmanuel-Thomas agora ganhava £600 por semana jogando diante de um público de 1.800 pessoas na fria, cinzenta e sombria Greenock.
Foi um desastre.
Em suas cinco aparições na Championship com as listras azuis e brancas, ele não mostrou nenhum sinal da habilidade que um dia convenceu Wenger de que tinha um potencial tão grande. Muitos jogadores sofríveis passaram por Cappielow Park, mas poucos foram tão imóveis e apáticos quanto Emmanuel-Thomas.
Durou apenas dois meses.
No início de setembro de 2024, sua namorada e uma amiga dela voltaram de uma viagem à Tailândia com todas as despesas pagas, organizada e financiada por Emmanuel-Thomas, incluindo a promessa de um pagamento de £2.500. Quando as malas das mulheres foram revistadas no aeroporto de London Stanstead, as autoridades encontraram sacos embalados a vácuo contendo 60 kg de maconha.
"Apague tudo da nossa conversa, se puder", Emmanuel-Thomas teria mandado mensagem à namorada quando ela foi revistada.
As mulheres, sobre as quais mais tarde se descobriu que receberam para fazer uma viagem quase idêntica em julho, insistiram que achavam que as malas continham ouro. Provas extraídas de telefones sustentaram a versão delas, e por isso os promotores retiraram as acusações contra ambas.
Emmanuel-Thomas, no entanto, foi preso em Greenock pouco depois.
O tribunal de Chelmsford Crown Court ouviu que o jogador atuava como intermediário entre fornecedores de cannabis na Tailândia e traficantes no Reino Unido e organizou para que as mulheres recolhessem a droga. A remessa foi estimada em cerca de £600.000, e foi alegado na audiência que Emmanuel-Thomas lucraria £5.000 por sua participação no esquema.
Depois de inicialmente negar as acusações, ele se declarou culpado em maio seguinte. Seu advogado afirma que o jogador havia enfrentado "dificuldades financeiras muito significativas" por causa dos longos períodos em que ficou sem clube, então ele "cedeu à tentação" e entrou para uma vida de crime.
"Embora já tivesse passado antes por períodos entre contratos ou, colocando de outra forma, desempregado como jogador de futebol, eles em grande parte ocorreram depois de contratos longos relativamente lucrativos", disse o advogado Alex Rose.
"Tendo ficado sem contrato antes de assinar com o Greenock Morton, ele teve um breve contrato com o Kidderminster Harriers, mas era muito um contrato de curto prazo, quase como uma tentativa de ajudar alguém com quem tinha uma boa relação."
Foi "um erro de julgamento catastrófico", acrescentou ele: "Sua carreira no futebol acabou e isso é algo que ele causou inteiramente a si mesmo.
"É um golpe devastador para alguém que tinha tanta promessa e uma carreira no futebol tão impressionante."
Em junho de 2025, Emmanuel-Thomas foi condenado a quatro anos de prisão.
"É por causa das suas próprias ações que você não será mais conhecido como jogador profissional de futebol; será conhecido como um criminoso", disse a ele o juiz Alexander Mills.
As consequências
Um mês após sua condenação, Emmanuel-Thomas foi libertado devido ao tempo que já havia passado em prisão preventiva. Apesar do toque de recolher e da tornozeleira eletrônica, ele conseguiu um contrato com o Totton, da National League South, cerca de uma semana depois. Pouco depois, transferiu-se para o Braintree Town.
Depois de toda a turbulência, decepção, controvérsia e vergonha, Emmanuel-Thomas mostrou em sua estreia que ainda tinha capacidade para fazer algo especial, acertando uma cobrança de falta para selar uma vitória por 2 a 0.
"Mesmo sem ter a velocidade que tinha antes, ele ainda oferece qualidade e vai ser difícil ver uma cobrança de falta melhor do que essa neste nível", disse o técnico Steve Pitt, que mais tarde classificou o gol como “genial”.
Ele acrescentou: "Não quero falar sobre o passado dele porque não posso influenciar o passado dele. Ele foi sentenciado pela Justiça, cumpriu qualquer punição que tivesse, e ainda está cumprindo isso agora.
"Mas só posso avaliar as pessoas que trabalham comigo e como elas respondem a mim e à minha comissão técnica, e ele tem sido absolutamente de primeira."
Mais tarde naquele ano, o ex-destaque da base do Arsenal se juntou a Micah Richards e Daniel Sturridge. Os ex-internacionais da Inglaterra comandam uma equipe que disputa a Baller League e encontraram uma arma letal no condenado: ele foi o segundo maior artilheiro na temporada mais recente da competição de futebol society. Atualmente, o jogador de 35 anos está treinando para uma luta beneficente de boxe contra o ex-atacante do Newcastle e também condenado Nile Ranger, em outubro.
É um desdobramento peculiar e decepcionante para um jogador que um dia mostrou tanta promessa e recebeu tantas chances. É uma história triste de, como o juiz definiu, mais um "jogador de futebol profissional que jogou tudo fora".