Depois de ficar sem clube e passar por anos muito difíceis em Liverpool, Berlim e Newcastle, Loris Karius (33) voltou a ser o goleiro titular no Schalke 04. Mas não foi só isso: ele se tornou um herói da campanha pelo acesso e atualmente está entre os melhores goleiros da Bundesliga.
Oliver Baumann (36), do TSG Hoffenheim, pode superar o ídolo do Eintracht Frankfurt Karl-Heinz Körbel como recordista de jogos da Bundesliga. Faltam 71 partidas para isso.
Bernd Leno (34) é titular absoluto do Fulham, na melhor liga do mundo e em uma das cidades mais empolgantes do mundo. Ele também mantém uma sequência impressionante: já são 160 jogos de Premier League sem perder um segundo sequer.
Finn Dahmen (28) chegou à seleção alemã após suas boas atuações recentes pelo Augsburg.
Os quatro são apontados como possíveis novos goleiros reservas do Bayern de Munique. A primeira reação, naturalmente, é perguntar: por que diabos algum deles abriria mão de tudo isso para sentar no banco em Munique? Mas basta uma breve olhada na ilustre história do clube recordista de títulos para encontrar argumentos a favor dessa decisão aparentemente questionável.