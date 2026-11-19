Tudo indica que uma era chegará ao fim em Munique no próximo verão: a era de Manuel Neuer. Ao lado do veterano de 40 anos, seu eterno reserva Sven Ulreich (38) também deve se aposentar. Jonas Urbig (23) é o nome planejado para assumir a titularidade. Há quase dois anos, ele substitui regularmente e com segurança Neuer, que passou a sofrer lesões com muita frequência .

A última vez que o Bayern de Munique viveu uma situação semelhante foi em 2008, quando Oliver Kahn se despediu. Na época, o sucessor designado do Titã também já estava no clube. Assim como Urbig, Michael Rensing foi preparado aos poucos para assumir o posto. Quando chegou sua vez, ele já havia disputado 44 partidas oficiais, mais do que Urbig até agora. Entre elas, jogos importantes, como as quartas de final da Liga dos Campeões contra o AC Milan e uma semifinal da Copa da UEFA contra o Zenit St. Petersburg. Rensing virou titular aos 23 anos, a mesma idade que Urbig tem agora. Então, sucumbiu à pressão e perdeu a posição para Hans Jörg Butt.

Butt havia chegado ao Bayern de Munique em 2008, após o fim da carreira de Kahn, como reserva experiente aos 34 anos. Já tinha jogado pela seleção alemã e disputado a final da Liga dos Campeões de 2002 com o Bayer Leverkusen. Ele enxergou ali uma última grande oportunidade, e foi exatamente o que aconteceu. Na reta final da carreira, Butt assumiu inesperadamente o gol do Bayern e foi um porto seguro na excelente temporada 2009/10, sob o comando de Louis van Gaal.

No caminho até a final da Liga dos Campeões, perdida para a Inter de Milão, Butt chegou a converter um pênalti importantíssimo contra a Juventus. Ao fim da temporada, veio a dobradinha de títulos. Para coroar tudo isso, Butt ainda foi convocado pela Alemanha para a Copa do Mundo de 2010 e atuou na disputa do terceiro lugar. Se tivesse permanecido no Benfica de Lisboa, nada disso teria acontecido. Butt só precisou ceder seu lugar a um certo Manuel Neuer em 2011.