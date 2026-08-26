De adolescente egocêntrico a fenômeno da Copa do Mundo: Como Romario se tornou uma superestrela mundial

Às vezes, Romario parecia tão preguiçoso em campo quanto sugeria sua reputação fora dele, mas aparecia constantemente no lugar certo, na hora certa, para concluir a jogada. Fazia tudo parecer fácil.

Hiddink se lembra: "Antes de jogos decisivos, quando você fica um pouco nervoso, ele vinha até mim e dizia: 'Professor, tranquilo (relaxa). Romario vai marcar, e nós vamos vencer.' E era o que acontecia. Não sempre, mas, em oito de cada dez jogos assim, ele marcava o gol da vitória."

Em sua segunda temporada, Hiddink começou a se irritar com os constantes atrasos de Romario para reuniões da equipe e treinos. O técnico estava apavorado com a possibilidade de seu time ser eliminado da Copa dos Campeões da Europa depois de um 0 a 0 com o Steaua Bucareste no jogo de ida das oitavas de final. Ele precisava de Romario em sua melhor forma, então recorreu a métodos incomuns para motivá-lo.

"Fiz uma reunião antes do jogo contra o RKC Waalwijk, e três dias depois enfrentaríamos o Steaua Bucareste", contou ao podcast MidMid. "Pensei: 'Preciso provocar aquele baixinho de alguma forma.' Então, embora normalmente nunca faça isso, adiantei meu relógio em um minuto. Sabia que ele chegaria exatamente na hora [em que a reunião deveria começar]. Assim, comecei às 11 horas, e Romario ainda não estava lá. Um ou dois minutos depois, a porta se abriu, e eu disse: 'Pode ir embora. Não quero mais ver você.'"

Quando Romario argumentou que havia chegado na hora, Hiddink apontou para o relógio e disse que ele não estaria entre os relacionados para enfrentar o RKC. O técnico explicou seu raciocínio: "Os jogadores de elite vão reagir, enquanto os que estão quase nesse nível compram a briga errada, sabe? Vão querer que sintam pena deles e vão fazer beicinho. Os jogadores de elite voltam dizendo: 'Vou mostrar a você, meu amigo.'"

O jogo começou de forma terrível. O Steaua abriu o placar aos 17 minutos, mas o PSV empatou menos de cinco minutos depois, com uma cobrança de falta espetacular de Juul Ellerman. Um cruzamento de Soren Lerby encontrou Romario sozinho no meio da área, e ele cabeceou para colocar o PSV à frente pouco antes do intervalo. A dupla voltou a se combinar no início do segundo tempo. Desta vez, Lerby mandou a bola pelo alto, pelo meio, e a presença de Romario atrapalhou o goleiro e o zagueiro, permitindo que ele tocasse para o gol vazio.

Depois de outro gol de Ellerman, Romario humilhou os visitantes. Ele recebeu um passe perto do círculo central, passou a bola por um defensor e, em seguida, deixou outro zagueiro e o goleiro no chão antes de finalizar com força, de um ângulo difícil, para completar seu hat-trick.

"Basta assistir ao jogo. Ele estava completamente solto", disse Hiddink.

Ainda assim, o técnico se arrependeu da maneira como tratou o atacante. "Depois da partida, eu estava fora de mim. Disse: 'Romario, você salvou a noite para nós, mas eu não vinha estando muito bem havia algum tempo. Ajustei meu relógio antes da reunião da equipe.' Ele respondeu: 'Eu desconfiava, mas aquilo realmente me deixou mais ligado.' E ficou por isso mesmo, deixamos o passado para trás."

Embora a equipe holandesa tenha sido eliminada pelo Bayern de Munique nas quartas de final, com Romario fora dos dois jogos por lesão, o brasileiro terminou como artilheiro da competição, empatado com outros jogadores, com seis gols. Sem ele, o PSV perdeu a disputa pelo título para o Ajax por um ponto.