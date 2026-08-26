De adolescente egocêntrico a fenômeno da Copa do Mundo: Como Romario se tornou um superastro mundial

Às vezes, Romario parecia tão preguiçoso em campo quanto sugeria sua reputação fora dele. Mas estava sempre no lugar certo, na hora certa, para dar o toque final. Fazia tudo parecer fácil.

Hiddink se lembra: “Antes de jogos decisivos, quando a gente fica um pouco nervoso, ele vinha até mim e dizia: ‘Técnico, tranquilo (relaxa). Romario vai marcar, e nós vamos vencer.’ E era o que acontecia. Não todas as vezes, mas, em oito de cada 10 jogos assim, ele marcava o gol da vitória.”

Em sua segunda temporada, Hiddink começou a se irritar com os constantes atrasos de Romario às reuniões da equipe e aos treinos. Após o empate por 0 a 0 com o Steaua Bucharest no jogo de ida das oitavas de final, o técnico temia que seu time estivesse prestes a ser eliminado da Copa dos Campeões da Europa. Precisava de Romario em sua melhor forma e, por isso, recorreu a um método incomum para motivá-lo.

“Marquei uma reunião antes do jogo contra o RKC Waalwijk. Três dias depois, enfrentaríamos o Steaua Bucharest”, contou ao podcast MidMid. “Pensei: ‘Preciso provocar aquele baixinho de alguma forma.’ Então, embora normalmente nunca faça isso, adiantei meu relógio em um minuto. Eu sabia que ele chegaria exatamente na hora [em que a reunião começaria]. Comecei às 11 horas, e Romario ainda não estava lá. Um ou dois minutos depois, a porta se abriu, e eu disse: ‘Suma daqui. Não quero mais ver você.’”

Quando Romario argumentou que estava no horário, Hiddink apontou para o relógio e disse que ele ficaria fora da equipe contra o RKC. O técnico explicou seu raciocínio: “Os jogadores de primeira linha reagem, enquanto os que estão quase nesse nível compram a briga errada, sabe? Querem que você sinta pena deles e ficam com os lábios tremendo. Os jogadores de primeira linha voltam dizendo: ‘Vou mostrar para você, cara.’”

O jogo começou da pior maneira. O Steaua abriu o placar aos 17 minutos, mas o PSV empatou menos de cinco minutos depois, com uma cobrança de falta espetacular de Juul Ellerman. Um cruzamento de Soren Lerby encontrou Romario completamente livre no meio da área, e ele cabeceou para colocar o PSV à frente pouco antes do intervalo. A dupla voltou a funcionar no início do segundo tempo. Dessa vez, Lerby mandou a bola pelo alto, pelo meio, e a presença de Romario atrapalhou o goleiro e o zagueiro, permitindo que ele a empurrasse para o gol vazio.

Depois de mais um gol de Ellerman, Romario humilhou os visitantes. Ele recebeu um passe perto do círculo central, passou a bola por um defensor e fez outro zagueiro e o goleiro caírem no chão antes de finalizar com força, de um ângulo difícil, para completar seu hat-trick.

“Basta assistir ao jogo. Ele estava completamente solto”, disse Hiddink.

Ainda assim, o técnico se arrependeu da forma como havia tratado o atacante. “Depois do jogo, eu estava transtornado. Disse: ‘Romario, você salvou a nossa noite, mas não venho estando na minha melhor forma há algum tempo. Adiantei meu relógio antes da reunião da equipe.’ Ele respondeu: ‘Eu suspeitava, mas aquilo realmente me deixou mais ligado.’ Ficou por isso mesmo. Deixamos o passado para trás.”

Embora a equipe holandesa tenha sido eliminada pelo Bayern Munich nas quartas de final, com Romario fora dos dois jogos por lesão, o brasileiro dividiu a artilharia da competição, com seis gols. Sem ele, o PSV perdeu a disputa pelo título para o Ajax por um ponto.