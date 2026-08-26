De adolescente egocêntrico a fenômeno da Copa do Mundo: Como Romario se tornou um superastro mundial

O resto do mundo ainda não havia percebido a enorme aura que cercava o fenômeno apelidado de "Baixinho marrento" (garoto baixinho e convencido). Isso mudou em 1988.
O Brasil levou uma geração espetacular de jogadores aos Jogos Olímpicos de Seul. Claudio Taffarel, Bebeto, Mazinho e Jorginho, que mais tarde conquistariam a Copa do Mundo, estavam no elenco, mas foi o atacante baixinho quem roubou a cena.
Romario foi o artilheiro do torneio, com sete gols. Começou marcando dois contra a Nigéria e, no jogo seguinte, fez três diante da Austrália. Na semifinal, quando o Brasil perdia por 1 a 0 para a Alemanha Ocidental, marcou o gol de empate aos 79 minutos e depois converteu sua cobrança na disputa de pênaltis.
O Brasil enfrentou a União Soviética na final, e Romario abriu o placar aos 29 minutos. Embora os soviéticos tenham reagido e vencido na prorrogação, deixando o Brasil com a medalha de prata, o jogador de 22 anos saiu do torneio valendo seu peso em ouro.
O segredo estava revelado. Barcelona e Real Madrid o queriam, mas Romario escolheu o PSV, campeão da Copa dos Campeões da Europa.
"O mais importante foi termos sido os primeiros a entrar em contato com ele", disse o técnico Guus Hiddink. "Mas, sim, alguns dias depois, Real Madrid e Barcelona apareceram, e tinham recursos financeiros muito maiores. Muitos jogadores mudam de ideia nessa hora. 'Vou para o PSV', disse Romario. Ele cumpriu a palavra, o que valorizei muito."
O PSV descobriu Romario em circunstâncias inusitadas. No verão de 1988, o clube queria muito contratar Marc Degryse, do Club Brugge. Os belgas se recusaram a vendê-lo, alegando que primeiro queriam fechar a contratação de outro atacante que brilhava nos Jogos Olímpicos.
O PSV ficou curioso, e Kees Ploegsma, responsável pelas transferências do clube, acordou o filho, fanático por futebol, no meio da noite para perguntar quem poderia ser aquele alvo misterioso. O tesoureiro do PSV, Harry van Raaij, contou a história: "No caminho de volta [da Bélgica], concluímos que só podia ser o atacante do Brasil. Quando chegamos a Eindhoven, fomos direto à casa de Ploegsma.
"Já eram 23h30. 'Nosso pequeno Kees sabe quem é, mas já está dormindo', disse Ploegsma, antes de acordar o filho. 'Ah, é o Romario', disse o pequeno Kees."
Hoje em dia, a rede de observação de um clube encontra facilmente vídeos e uma grande quantidade de estatísticas sobre jogadores assim, mas Ploegsma precisou recorrer a outro método inusitado para saber mais. Ele entrou em contato com a sede brasileira da gigante de tecnologia Philips, empresa fundadora do PSV, para descobrir se algum funcionário fã de futebol poderia lhe dar informações.
"Havia um fã de futebol apaixonado lá, e perguntamos a ele sobre Romario", continuou Ploegsma em entrevista à PSV Supportersvereniging. "Ele disse que Romario poderia se tornar um jogador de primeira linha."
Romario também não sabia nada sobre o clube ou sobre Eindhoven, mas aceitou a transferência. Uma surpresa o aguardava.