"Este provavelmente é meu último ano no futebol, e eu quero deixar um legado espetacular", disse Cristiano Ronaldo em entrevista à Vogue no início deste mês. "Meu futuro já está todo planejado."

Ainda bem que ele tem isso definido, porque não há garantia de que seguir além do fim da temporada 2026-27 será uma opção viável para o jogador de 41 anos.

O novo técnico do Al-Nassr, Ange Postecoglou, fez o impensável na terça-feira ao tratar Ronaldo como qualquer outro jogador. Ele tomou a decisão ousada de tirar o ícone português no intervalo, quando o Al-Nassr perdia por 2 a 0 fora de casa para o Al-Ettifaq e tinha um jogador a menos após a expulsão precoce do goleiro Bento.

Os campeões sauditas então protagonizaram uma incrível virada no segundo tempo para vencer por 3 a 2, com Sadio Mane marcando o gol decisivo nos acréscimos e provocando cenas de comemoração enlouquecidas que continuaram após o apito final. Ronaldo escolheu não fazer parte delas e, com isso, roubou as manchetes de seus companheiros de equipe, mas isso não muda o fato de que Postecoglou tomou a decisão certa. Foi revigorante ver o maior chorão do futebol finalmente ser colocado em seu devido lugar.

A reputação de Postecoglou sofreu um grande abalo após sua miserável passagem de 39 dias no comando do Nottingham Forest, mas ele acaba de lembrar a todos sua fibra de técnico de elite. Se Ronaldo quiser encerrar por cima, talvez tenha de mudar um hábito de uma vida inteira e se tornar um verdadeiro jogador de equipe, porque agora trabalha com um treinador que não hesitará em colocar o clube acima do vencedor de cinco Bolas de Ouro.