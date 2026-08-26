Cristiano Ronaldo é FINALMENTE colocado em seu devido lugar! Ange Postecoglou mostrou estofo de técnico de elite com uma substituição ousada do astro do Al-Nassr
"Este provavelmente é meu último ano no futebol, e eu quero deixar um legado espetacular", disse Cristiano Ronaldo em entrevista à Vogue no início deste mês. "Meu futuro já está todo planejado."
Ainda bem que ele tem isso definido, porque não há garantia de que seguir além do fim da temporada 2026-27 será uma opção viável para o jogador de 41 anos.
O novo técnico do Al-Nassr, Ange Postecoglou, fez o impensável na terça-feira ao tratar Ronaldo como qualquer outro jogador. Ele tomou a decisão ousada de tirar o ícone português no intervalo, quando o Al-Nassr perdia por 2 a 0 fora de casa para o Al-Ettifaq e tinha um jogador a menos após a expulsão precoce do goleiro Bento.
Os campeões sauditas então protagonizaram uma incrível virada no segundo tempo para vencer por 3 a 2, com Sadio Mane marcando o gol decisivo nos acréscimos e provocando cenas de comemoração enlouquecidas que continuaram após o apito final. Ronaldo escolheu não fazer parte delas e, com isso, roubou as manchetes de seus companheiros de equipe, mas isso não muda o fato de que Postecoglou tomou a decisão certa. Foi revigorante ver o maior chorão do futebol finalmente ser colocado em seu devido lugar.
A reputação de Postecoglou sofreu um grande abalo após sua miserável passagem de 39 dias no comando do Nottingham Forest, mas ele acaba de lembrar a todos sua fibra de técnico de elite. Se Ronaldo quiser encerrar por cima, talvez tenha de mudar um hábito de uma vida inteira e se tornar um verdadeiro jogador de equipe, porque agora trabalha com um treinador que não hesitará em colocar o clube acima do vencedor de cinco Bolas de Ouro.
Mudança de status
Ninguém está dizendo que Ronaldo não serve para o Al-Nassr, muito pelo contrário. Ele foi o artilheiro da equipe em cada uma das últimas três temporadas, conquistou a Chuteira de Ouro da Saudi Pro League duas vezes, e seus gols foram essenciais para a campanha do título na temporada passada.
O faro de artilheiro é a última coisa que um centroavante perde, e Ronaldo mostrou novamente que ele segue afiado com um belo giro e finalização no segundo jogo do Al-Nassr na nova temporada da liga, uma vitória por 4 a 0 sobre o Al-Riyadh. No entanto, os dias em que Ronaldo se destacava como o melhor jogador em campo já ficaram para trás há muito tempo.
Erik ten Hag foi o primeiro a reconhecer de fato a queda de rendimento do craque, ao deixar a lenda do Manchester United no banco durante sua malsucedida segunda passagem por Old Trafford, e o ex-técnico de Portugal Fernando Santos fez o mesmo na Copa do Mundo de 2022. Mas Ronaldo ganhou um novo fôlego após aquele torneio com o sucessor de Santos, Roberto Martinez, e sua transferência sem custos para o Al-Nassr garantiu que ele também recuperasse o status de 'principal nome' em nível de clube.
Nomes como Rudi Garcia, Luis Castro, Stefano Pioli e Jorge Jesus também alimentaram o ego de Ronaldo no Al-Awwal Park. Ele tem sido o centro das atenções nos últimos quatro anos no Al-Nassr, o que é esperado diante do contrato recorde que recebeu do clube, mas isso contribuiu para a falta de consistência da equipe.
Se quiser construir em cima do título de 2025-26 e partir para uma verdadeira investida na Liga dos Campeões da Ásia Elite, o Al-Nassr não pode continuar dependendo de Ronaldo como protagonista absoluto em todos os jogos. As ações impiedosas de Postecoglou contra o Al-Ettifaq sugerem que ele está plenamente ciente disso, e precisa manter essa postura firme diante da inevitável pressão interna e externa.
O diferencial
Ronaldo estava visivelmente furioso quando seguiu para o túnel no intervalo, após a rendição do Al-Nassr no primeiro tempo diante do Al-Ettifaq. Ele saiu em disparada e gesticulou para a torcida com os braços abertos, como se dissesse: "o que mais eu posso fazer?". Isso é o clássico Cristiano.
Se ele fosse capaz de qualquer autorreflexão significativa, a frustração consigo mesmo deveria ter sido sua primeira reação. Deixando o gramado com apenas sete toques na bola, um chute no alvo e três passes certos, Ronaldo teria sido extremamente sortudo por permanecer em campo. Ele foi quase completamente apagado, e o Al-Nassr ofereceu pouca ou nenhuma ameaça como resultado disso.
Postecoglou fez uma mudança proativa ao colocar Abdullah Al-Khaibari no meio-campo central e deslocar Mane para a posição de camisa 9 de Ronaldo. Al-Khaibari deu ao Al-Nassr o equilíbrio estrutural que faltava, e Mane trouxe mobilidade dinâmica e pressão alta, o que ajudou a forçar o Al-Ettifaq ao erro.
Mane recolocou o Al-Nassr no jogo com uma finalização fria após arrancar para receber um belo passe de Joao Felix aos 74 minutos, e o zagueiro Abdulelah Al-Amri marcou de cabeça após um escanteio cobrado pelo internacional português instantes depois para empatar o placar. Nos minutos finais da partida, parecia até que era o Al-Nassr quem jogava com um homem a mais, tamanha era sua intensidade, e quando Mane mandou para as redes o terceiro gol da equipe, ninguém podia argumentar que o time não merecia.
Foi um momento de triunfo do qual todos deveriam ter participado, mas Ronaldo optou por não se sentar no banco e apoiar seu time no segundo tempo, e, segundo relatos, deixou totalmente o estádio antes mesmo do fim da partida. Essas não são atitudes de um capitão de verdade: vence-se e perde-se junto.
Vencer a qualquer custo
"Meu trabalho é tentar ajudar os jogadores em todos os jogos com base no que observo", disse Postecgolou à imprensa ao ser questionado sobre sua decisão de substituir Ronaldo. "E, veja, com Cristiano, sabemos que ele não tem jogado muito futebol. Então, com 10 homens, tê-lo em campo depois de 45 minutos, ele fez um grande trabalho para nós no primeiro tempo, mas precisávamos de uma abordagem diferente no segundo tempo."
Ele acrescentou: "Acho que hoje há uma história maior, e ela é que os 10 jogadores do Al-Nassr foram inacreditáveis. É só sobre isso que vocês deveriam escrever hoje. Todo o resto não importa, porque não importa qual time [temos em campo]. Se você vê 10 homens naquelas condições por tanto tempo, saindo de 2 a 0 atrás para buscar a reação, essa é a única história."
A realidade é que Ronaldo é sempre a maior história no Al-Nassr, mas Postecoglou lidou perfeitamente com essa situação. Ele não alimentou nenhuma ideia de tensão nos bastidores, protegendo no processo o principal ativo do clube, ao mesmo tempo em que também garantiu que os jogadores que venceram a partida recebessem o crédito que mereciam.
É exatamente esse tipo de forte gestão de grupo que fez de Postecoglou uma figura tão bem-sucedida e popular no futebol. Ele tem uma mentalidade de vencer a qualquer custo e vê todos no elenco como iguais. É por isso que o Al-Nassr lutou tanto para se recuperar e garantir sua terceira vitória consecutiva na temporada, e por isso Tottenham, Celtic, Yokohama F. Marinos e Brisbane Roar conquistaram grandes títulos sob o comando do técnico australiano.
Se ele conseguir aumentar sua coleção de títulos na Arábia Saudita e, no longo prazo, tiver sucesso em manter Ronaldo com os pés no chão, Postecoglou voltará a ser um nome atrativo para os grandes clubes europeus. Por outro lado, se Ronaldo não colaborar, a parte final de sua carreira ilustre será lembrada como um capítulo triste e constrangedor.