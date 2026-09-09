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Craque em todas as posições: como Ruud Gullit conquistou a Europa e se tornou uma das estrelas mais versáteis do futebol

O holandês surgiu como um defensor promissor, mas se tornou um atacante completo e conquistou a Bola de Ouro, a Eurocopa e a Copa dos Campeões

Peter McVitie
Traduzido por

  • Ruud Gullit foi uma das maiores figuras incomuns do futebol.

    Antes de seu surgimento, no fim dos anos 1970, o futebol holandês nunca tinha visto alguém como ele. Alto, atlético e inconfundível com seus longos dreadlocks, o holandês de ascendência surinamesa combinava sua velocidade com técnica refinada e pura elegância.

    Talvez o mais impressionante no vencedor da Bola de Ouro seja que, mesmo décadas após sua aposentadoria, sua posição ainda desafia qualquer definição. Líbero, meio-campista, ponta e atacante: destacou-se em todas essas funções em diferentes momentos da carreira. Mesmo depois de construir sua trajetória como meia-atacante e conquistar a Europa com o Milan e a seleção holandesa, ele ainda insistia em voltar a jogar na zaga quando estava no auge.

    “Ele tinha tanta força física que poderia ter jogado em qualquer posição”, lembrou Roberto Donadoni, seu ex-companheiro no Milan. “A primeira vez que o vi foi em um torneio em Barcelona. Ele jogava como líbero! Depois, atuou na ponta direita, no meio-campo, como segundo atacante e em tudo mais.”

    “Acho que ele é o único jogador do mundo que foi o melhor em todas as posições”, disse René van der Gijp, ex-companheiro de Gullit no PSV. “Lateral-direito, zagueiro, líbero, lateral-esquerdo, volante, meia-atacante, atacante, ponta direita: não fazia diferença.”

    Ao levar a cultura do futebol de rua de Amsterdã para o jogo profissional, Gullit usou sua força física e versatilidade para chegar ao topo. George Best, outro gênio adepto das jogadas de efeito, via em Gullit uma alegria contagiante que valorizava acima de tudo. Em 1990, afirmou: “Ele é um grande jogador sob qualquer critério. Não tem medo de tentar coisas com a bola. E parece aproveitar cada segundo. Na minha opinião, é isso que faz dele um jogador ainda melhor que Maradona.”

    Ronald Koeman observou: “Houve um período, no fim dos anos 1980, em que Ruud disputava com Diego Maradona o posto de melhor jogador do mundo, e isso em praticamente qualquer posição: zagueiro, ponta, meio-campista central ou atacante.”

    Antes de ser comparado a Maradona, ganhar a Bola de Ouro e dominar a Europa por clube e seleção, Gullit era um defensor de 16 anos na Holanda, à espera de uma proposta do Ajax. Até que um excêntrico treinador galês entrou em cena para mudar os rumos do futebol europeu.

  • De zagueiro a um atacante completo

    Ruud Gullit 1982

    Ele chegou ao Haarlem como defensor, mas passou a atuar no ataque em uma mudança que quebrou expectativas.

    Barry Hughes era um homem fascinante. Nascido no País de Gales, jogou nas categorias de base do West Bromwich antes de se mudar para a Holanda pouco depois dos 20 anos. Sua carreira como jogador não durou muito, mas ele passou toda a carreira como treinador e o restante da vida no país.

    O maior impacto de Hughes veio no HFC Haarlem, onde foi treinador por nove anos, divididos em duas passagens. Perto do fim de seu período no clube, ele articulou uma das contratações mais importantes da história da equipe. Em 1977, o galês apareceu na casa de George e Ria Gullit decidido a contratar o filho de 15 anos do casal, depois de vê-lo se destacar no DWS, equipe de base.

    George Gullit, porém, esperava que Rinus Michels, lendário treinador do Ajax, batesse à porta com uma proposta. Ao perceber que a mãe do garoto dava mais importância a uma boa educação, Hughes tentou convencê-la e deixou que os acontecimentos seguissem seu curso.

    “Recebi imediatamente uma recusa categórica”, escreveu ele em seu livro de 1998, ‘Grass, Sweat and Shampoo’. “O pai me disse com firmeza: ‘Acho que ele ainda é muito jovem. Volte daqui a um ano.’ Apontei para o relógio e disse: ‘Agora são 11 horas da manhã de 22 de setembro. Daqui a exatamente um ano, em 22 de setembro, às 11 horas da manhã, estarei de volta à sua porta.’”

    Hughes esperou pelo dia decisivo. Enquanto isso, seguia treinando o Haarlem e lançou seu primeiro single, ‘Voetbal is Koning’ (Futebol é rei). Ele prossegue: “Exatamente um ano depois, em 22 de setembro, precisamente às 11 horas da manhã, nem um segundo antes ou depois, toquei novamente a campainha da casa da família Gullit.

    “O pai de Gullit anunciou que estavam esperando o Ajax. Como tantas vezes, eu precisava disputar com o grande clube da capital. ‘Se Michels aparecer, conversaremos melhor.’ Perguntei: ‘Ele já esteve aqui?’ Não havia estado.

    “Como a mãe de Rudi aparentemente dava grande importância a uma boa educação para o filho, providenciei imediatamente uma escola para Rudi em Haarlem… Consegui convencê-la, ela persuadiu o senhor Gullit, e foi assim que Rudi Gullit chegou ao Haarlem.”

    Quase um ano depois de chegar ao clube, Gullit estreou aos 16 anos e 245 dias, tornando-se, à época, o jogador mais jovem da história da Eredivisie. Rapidamente ganhou uma vaga entre os titulares, atuando como líbero em sua primeira temporada e vivendo a primeira grande decepção da carreira: o rebaixamento.

    Em seu segundo ano, o clube tomou uma decisão que mudaria a trajetória do jogador: colocá-lo em uma função mais ofensiva. A experiência do juventude na defesa lhe dava vantagem nos confrontos diretos com os defensores.

    “Não sou um atacante de origem, sou um defensor”, relembrou ele em um podcast anos depois. “Então, como defensor, a única coisa que sei é o que um defensor quer que eu faça. Quando jogava pelo Haarlem, de repente, no meu segundo ano, tive que atuar como atacante."

    “Eu treinava todos os dias depois do treino normal. Treinava como atacante: receber a bola, dar um toque, chutar. Então, em todo tipo de situação diante de um defensor, eu recebia a bola e tentava dar só um toque antes de finalizar. Foi aí que percebi uma coisa. Disse a mim mesmo: ‘Você não precisa chutar forte; só precisa colocar a bola. Colocá-la à esquerda, à direita.’"

    “De repente, peguei o jeito… Marquei muitos gols. Gols fáceis. Só pensei: ‘Isso é fácil.’”

    Ele marcou 14 gols e foi eleito o melhor jogador da Eerste Divisie, enquanto o Haarlem voltou imediatamente à primeira divisão. De volta à Eredivisie, o jovem repetiu essa marca atuando como meia ofensivo e ponta, além de criar chances para os companheiros.

    O Haarlem terminou em quarto lugar, mas Gullit já havia superado o nível do clube e não ficaria para a primeira participação da equipe em uma competição europeia, na Copa da Uefa.

  • O aprendiz encontra o mestre

    Johan Cruyff Ruud Gullit

    Gullit formou uma parceria fantástica com Johan Cruyff após a surpreendente saída do Ajax.

    Em vez de realizar o sonho do pai ao se juntar ao Ajax, então campeão holandês, Gullit foi para o Feyenoord, que havia acabado de terminar em sexto lugar, duas posições abaixo do Haarlem.

    Ele foi convidado a um programa de TV para explicar a decisão. Gullit relembrou: “[A apresentadora Sonja Barend] disse que todos estavam muito surpresos por eu não ir para o Ajax, mas para o Feyenoord. Sonja perguntou, literalmente, o que eu estava fazendo em um clube tão ruim. Olhei para ela e disse: ‘Você pode pensar o que quiser. Mas, se formos campeões, vai ter que me convidar de novo, certo?’”

    “Eu via o potencial do clube e do time.”

    O jogador de 19 anos já havia castigado o Feyenoord no fim da temporada, ao marcar de cabeça na vitória do Haarlem por 3 a 1 em De Kuip. O Feyenoord transformou essa força no jogo aéreo em uma arma a seu favor.

    Ao marcar de cabeça em sua estreia na Eredivisie, na vitória por 3 a 2 sobre o Excelsior, Gullit começou com tudo. Uma semana depois, na vitória por 3 a 1 na casa do PSV, ele recebeu a bola e avançou sem pressa pelo campo dos anfitriões, de cabeça erguida, à procura de um passe perto da área. Depois que a bola chegou ao lado esquerdo, Gullit continuou a corrida, subiu e desviou para o gol o cruzamento de Ben Wijnstekers.

    Gullit marcou oito gols no campeonato naquela temporada, e o Feyenoord terminou em segundo lugar. Então, aconteceu o impensável.

    Johan Cruyff, indignado com o contrato que o Ajax acabara de lhe oferecer, aceitou uma proposta ousada de seus ferrenhos rivais mais ao sul. Agora com 36 anos, o lendário atacante era considerado velho demais para acompanhar o ritmo por muitos. Além disso, com a saída de vários jogadores importantes, entre eles o ídolo Willem van Hanegem, o Feyenoord parecia fraco demais para desafiar o poderoso clube de Amsterdã. Porém, subestimaram Cruyff e Gullit.

    “Eu estava mais curioso do que qualquer outra coisa”, disse Gullit mais tarde ao The Guardian. “Ele tinha 36 anos quando chegou ao Feyenoord. Houve momentos em que pensei: ‘Certo, agora vou tirar a bola dele’, mas não consegui. Eu pensava: ‘Trinta e seis? Imagine como ele devia ser bom aos 24?’”

    O homem apelidado de Pitágoras em campo assumiu o comando do time: dava instruções aos companheiros durante os jogos, definia os exercícios nos treinos e escolhia a escalação. O mais importante era que continuava impossível de desarmar. O Feyenoord passou a dominar os adversários, com o velho mestre e seu pupilo brilhando juntos. Muitas vezes criavam gols um para o outro e, às vezes, os dois marcavam na mesma partida. As defesas não conseguiam contê-los, até que o Ajax impôs ao Feyenoord sua primeira derrota na Eredivisie.

    O retorno de Cruyff a Amsterdã não poderia ter sido pior: o Feyenoord perdia por 3 a 0 após 25 minutos, mas uma assistência de Gullit e outro gol do time deram à equipe uma chance no intervalo. No entanto, não conseguiu resistir à ofensiva do segundo tempo, e sofreu cinco gols nos últimos 30 minutos.

    “Pode parecer estranho, mas fomos melhores durante boa parte do jogo”, recordou Gullit. “Tivemos chances de passar à frente. Depois do 3 a 2, fomos com tudo para o ataque. Então eles fizeram 4 a 2, com muita sorte. A bola bateu na parte de trás da cabeça de Keje Molenaar e entrou. Bem, depois disso, desandou para nós. E eles tiveram sorte de que quase todos os ataques terminaram em gol.”

    Na época, uma vitória valia apenas dois pontos, e o Feyenoord já havia mostrado nos jogos anteriores que tinha qualidade para se recuperar. Por isso, Cruyff não ficou nervoso. “O curioso é que aquela derrota não doeu nada”, disse o meia-atacante. “Foi mais um ponto de virada. Cruyff disse depois: ‘Pessoal, são só dois pontos.’”

    “Sabíamos que podíamos jogar um bom futebol. Melhoramos por causa daquela derrota por 8 a 2. Depois disso, também vencemos quase todos os jogos, inclusive contra o Ajax, tanto em casa quanto na copa.”

    Gullit marcou de falta, e Cruyff ampliou a vantagem na vitória do Feyenoord por 4 a 1 sobre o time de Amsterdã, pelo campeonato, meses depois. O Feyenoord perdeu apenas mais uma vez na Eredivisie, para o Groningen, e conquistou seu primeiro título em 10 anos. Gullit também marcou um gol e deu uma assistência contra o Ajax nos dois jogos do confronto pela Copa da Holanda. Ele terminou como artilheiro da competição, e o Feyenoord conquistou os dois títulos.

    “Que ano foi aquele”, disse Gullit.

    O jovem meia-atacante foi eleito o melhor jogador holandês do ano pelos colegas de profissão, enquanto a imprensa concedeu a Chuteira de Ouro a Cruyff.

    Ao pendurar as chuteiras no fim daquela temporada, El Salvador ainda tinha conselhos a dar. “No fim do ano, ele me disse: ‘Ruud, quando for para o próximo clube, esteja preparado para o fato de que as pessoas não vão mais gostar de você. Além disso, você precisa fazer com que os outros ao seu redor joguem melhor.’”

    “Eu pensei: ‘Táááá... Ainda preciso cuidar da minha própria carreira. Como posso ajudar os outros?’ Mas, quando fui para o PSV e depois para o Milan, as peças do quebra-cabeça de repente se encaixaram. Lembrei-me de tudo o que Johan tinha dito.”

    Hughes, o enigmático galês, disse mais tarde: “Quando Gullit chegou [ao Haarlem], jogava com homens que bebiam até perder a cabeça, brigavam ou contavam a ele suas histórias sexuais no vestiário. Depois, foi para o Feyenoord, e Johan Cruyff o acolheu como pupilo. O resto é história.”

  • Rumo a Eindhoven

    Ruud Gullit PSV

    O atacante versátil foi de sucesso em sucesso no PSV antes de tudo dar errado.

    Depois de mais uma temporada promissora, mas marcada por lesões, em Roterdã, Gullit protagonizou uma transferência controversa para o PSV e começou com tudo.

    Em uma de suas primeiras partidas, enfrentou o Ajax, agora comandado por Cruyff. Gullit abriu o placar ao antecipar um passe displicente do Ajax no meio de campo e arrancar em velocidade antes de bater forte, sem chances para Stanley Menzo. Depois de dar o passe para Van der Gijp marcar o terceiro gol de sua equipe, Gullit recebeu um lançamento, avançou pela ponta e acertou um chute forte no alto da rede para fechar a vitória por 4 a 2.

    Ele marcava gols com facilidade. Mesmo depois de voltar a atuar como líbero naquela primeira temporada, seguia avançando ao ataque e anotando muitos gols importantes. Na reta final, marcou nove vezes em quatro jogos, encerrando a sequência com dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Feyenoord.

    O PSV terminou oito pontos à frente do Ajax e conquistou o campeonato pela primeira vez em oito anos. Aos 23 anos, Gullit foi eleito o melhor jogador do ano na Holanda pela segunda vez.

    Na temporada 1986-87, ele também foi simplesmente imparável: marcou 22 gols em 34 partidas, e o PSV voltou a conquistar o campeonato. O jogador versátil se transformava em um atleta completo em todos os sentidos e, mais uma vez, havia superado o nível do clube em que estava. Perto do fim da temporada, seu desentendimento com o técnico Hans Kraay abriu caminho para uma transferência por valor recorde mundial.

    Gullit estava cansado das constantes mudanças de posição. Quando Kraay o escalou como líbero contra o Veendam, ele telefonou para dois jornalistas que o haviam entrevistado recentemente para a Niewue Revu e desabafou. Indignado com as críticas públicas, Kraay pediu ao PSV que vendesse o jogador. O clube se recusou, então o técnico deixou o cargo e foi substituído por Guus Hiddink.

    Kees Ploegsma, responsável pelas transferências do PSV, sugeriu mais tarde que Gullit havia provocado a polêmica para forçar uma transferência ao Milan, que levou o clube de Eindhoven a apresentar uma queixa à Uefa.

    "Ruud Gullit queria sair. Com toda aquela história da Nieuwe Revue e dos jornalistas [Frits] Barend e [Henk] van Dorp, certas coisas foram encenadas", disse ele à Supver-PSV.

    "No entanto, o PSV não cedeu até descobrirmos que o Milan já estava preparando um contrato para Ruud Gullit. Foi então que envolvemos a Uefa e informamos o Milan disso por meio de [seu presidente] Silvio Berlusconi. Nunca vou esquecer: se Silvio Berlusconi não tivesse tomado providências naquele momento, o Milan teria sido excluído do futebol europeu. Não era permitido conversar com um jogador sobre um contrato durante determinado período."

    O clube de Eindhoven recebeu um fax surpreendente de Berlusconi: ele estaria em Eindhoven no dia seguinte para fechar um acordo. "Em determinado momento, chegamos a um acordo por 17 milhões de florins", disse Ploegsma. "Gullit entrou no quarto do hotel, e nunca vou esquecer a expressão dele quando o apresentei a Berlusconi. Ruud Gullit ficou completamente feliz, e foi assim que aconteceu.

    "Mais tarde, tudo se resolveu, mas ele simplesmente forçou sua saída do PSV."

    Gullit disse mais tarde à Bein Sports: "Eu não sabia que o Milan estava fazendo movimentações naquela época. Sabia que tinha interesse em mim, mas não ouvi nem vi nada e, de repente, Berlusconi estava em Eindhoven e fechou o acordo com o PSV."

  • Dominando a Europa

    AC Milan Players forming a wall
    Getty Images Sport

    Gullit viveu dois anos completos como rei da Europa, alcançando o sucesso continental com a Holanda e o Milan.

    Em dezembro de 1987, Gullit recebeu a Bola de Ouro por suas atuações no PSV e na primeira metade de sua temporada de estreia no Milan. Van Basten ficou em segundo lugar na votação.

    Segundo a organizadora do prêmio, a France Football, a vitória dele foi um triunfo dos artistas: "Gullit é um fenômeno nascido no Reino de Orange para revolucionar o futebol e levar os jogadores do 'futebol total' dos anos 70 ao século 21. Uma rara combinação de virtuosismo, trabalho em equipe e arte espetacular, ele é atleta e dançarino, brincalhão e mágico… Provavelmente ainda não terminou de reinar, considerando a saúde robusta, o apetite e a criatividade que traz a um esporte antes voltado ao cálculo e à gestão de energia."

    O Milan vinha atravessando um período sombrio. Desde a conquista da Serie A em 1979, havia sido rebaixado duas vezes, uma delas por manipulação de resultados, e acabara de terminar em quinto lugar na Serie A quando Gullit, Marco van Basten e Carlo Ancelotti chegaram no verão europeu de 1987. Com Donadoni, Paolo Maldini e Franco Baresi já no elenco, o novo técnico Arrigo Sacchi tinha as bases de uma equipe revolucionária. Na primeira temporada juntos, reconquistaram o título da Serie A, com Gullit atuando pela ponta direita.

    Depois, ele se juntou à seleção para a Eurocopa de 1988, na Alemanha Ocidental. Gullit usava a braçadeira de capitão havia anos, mas a Holanda não havia se classificado para as Copas do Mundo de 1982 e 1986 nem para a Eurocopa de 1984. Com Michels, ex-técnico do Ajax, no comando de uma equipe que contava com Van Basten, Ronald Koeman e Frank Rijkaard, a esperança havia voltado.

    A Holanda perdeu na estreia para a União Soviética, e o capitão foi criticado por Michels: "Ele não aproveitou a oportunidade. Tinha liberdade para atuar nessa partida e não conseguiu ajudar a equipe quando ela precisou dele."

    Ele reagiu com uma atuação decisiva na partida seguinte, quando os três gols de Van Basten derrotaram a Inglaterra de Sir Bobby Robson. "Eu tinha uma sintonia enorme com Marco em campo", disse. "Assista ao jogo contra a Inglaterra e verá que estou constantemente procurando por ele. Eu estava fraco, ele estava forte, e joguei para ajudá-lo."

    Depois das vitórias sobre Irlanda e Alemanha, chegou a hora da revanche contra os soviéticos na final.

    Gullit abriu o placar com uma cabeçada forte após Van Basten encontrá-lo livre no meio da área. Aos 25 anos, ele saiu para comemorar com os braços abertos e um sorriso igualmente largo. Depois que Van Basten marcou um dos gols mais emblemáticos da história, no segundo tempo, Gullit se tornou o primeiro capitão holandês a erguer um grande troféu internacional.

    Antes da temporada seguinte, Rijkaard, cujo pai havia emigrado do Suriname para a Holanda junto com o pai de Gullit, transferiu-se para o Milan. Os dois nasceram em extremos opostos de setembro: Gullit no dia 1º, Rijkaard no dia 30. Também jogaram na mesma equipe de base antes de seguirem caminhos profissionais diferentes. Quando Gullit estreou pela Holanda, em 1981, foi Rijkaard quem ele substituiu.

    "A negociação por Van Basten não aconteceu ao mesmo tempo que a minha", disse Gullit. "Sabíamos dela, claro, mas não tive nada a ver com isso. Tivemos participação na negociação por Frank Rijkaard no ano seguinte. Nós o queríamos porque achávamos que ele era a peça que faltava no quebra-cabeça, então fizemos tudo ao nosso alcance para levar Rijkaard ao Milan."

    Com o trio holandês reunido mais uma vez, eles estavam prontos para continuar seu domínio continental. Depois de empatar por 1 a 1 com o Real Madrid no jogo de ida da semifinal da Copa dos Campeões, na Espanha, Gullit ajudou o Milan a golear por 5 a 0 a equipe de Leo Beenhakker. Após Ancelotti e Rijkaard colocarem o Milan em vantagem por 2 a 0, Gullit marcou de cabeça após um cruzamento de Donadoni e, depois, ajeitou a bola de cabeça para Van Basten finalizar e marcar o quarto gol.

    Gullit deixou o campo lesionado e recebeu o diagnóstico de ruptura do menisco. Precisou passar por uma cirurgia e se recuperar rapidamente para disputar a final contra o Steaua Bucareste no Camp Nou. Ele foi decisivo na vitória por 4 a 0: abriu o placar ao completar uma jogada de perto e marcou o terceiro com um chute forte após dominar um cruzamento de Donadoni. Rijkaard deu o passe para o segundo gol de Van Basten, que fechou uma vitória extraordinária.

  • A despedida do gênio

    SOCCER-CHELSEA
    AFP

    Uma lesão reduziu seu espaço no Milan, e ele decidiu encerrar a carreira de jogador na Inglaterra antes de ter breves passagens como treinador.

    A temporada seguinte foi duríssima para o holandês. A lesão o deixou fora de ação por quase todo o período: ele disputou apenas duas partidas na Serie A e uma na Copa dos Campeões, justamente a final. Começou no ataque, e Rijkaard marcou o único gol da partida após assistência de Van Basten.

    Gullit permaneceu por mais dois anos, mas viu seu papel diminuir sob o comando de Fabio Capello. Conquistou mais um título da Serie A, mas não participou da derrota do Milan para o Olympique de Marseille na final da Champions League de 1993. Emprestado à Sampdoria, marcou expressivos 15 gols e ajudou a equipe a terminar o campeonato em quarto lugar. Por isso, o Milan o trouxe de volta no início da temporada seguinte, mas as coisas já não eram as mesmas.

    “Depois da lesão, eu já não era o Ruud Gullit de antes”, disse. “Tive de me adaptar a uma maneira diferente de jogar futebol, por causa da lesão e porque fiquei muito tempo fora de ação.

    “Tive de adaptar meu jogo, mas consegui lidar com isso. Só que, claro, meu papel no Milan era menos importante do que antes, porque naquele momento havia sido implantado um sistema de rodízio. Só podíamos ter três estrangeiros, então às vezes você não podia jogar. Quando está acostumado a disputar a maioria das partidas e, de repente, precisa ficar de fora, é difícil.”

    Em 1995, ele se juntou ao Chelsea de Glenn Hoddle e novamente começou na defesa, mas sua vocação ofensiva não podia ser contida: avançava com frequência e passou a criar oportunidades. Por fim, teve de voltar a atuar mais à frente.

    Como contou ao The Times: “Eu recebia uma bola difícil, dominava, criava espaço e dava um bom passe à frente do lateral-direito. Só que ele não queria aquele passe. Por fim, Glenn me disse: ‘Ruud, seria melhor se você fizesse essas coisas no meio-campo.’”

    Eric Cantona ficou à frente dele na disputa pelo prêmio de Jogador do Ano ao fim daquela temporada. Depois, Hoddle assumiu o comando da Inglaterra, e Gullit passou 18 meses como jogador e treinador do Chelsea. Ele se escalou 24 vezes e marcou um gol, contra o Tottenham, mas permaneceu à beira do campo quando o Chelsea conquistou a Copa da Inglaterra com uma vitória por 2 a 0 sobre o Middlesbrough na final.

    Embora a equipe londrina ocupasse o segundo lugar no campeonato em fevereiro de 1998, ele foi demitido e acabou assumindo o Newcastle, com o qual chegou novamente à final da Copa da Inglaterra. Cinco anos depois, voltou ao Feyenoord para uma passagem malsucedida como treinador. Após breves passagens por LA Galaxy e Terek Grozny, decidiu que a carreira de treinador não era para ele.

    “Às vezes, dou risada disso. Há treinadores que nunca ganharam nada e continuam trabalhando”, disse ao The Guardian. “Ganhei um título na minha primeira temporada com o Chelsea e, com o Newcastle, chegamos à final e só perdemos para o Manchester United. Fui julgado com muita severidade, e isso tem a ver com a minha personalidade, porque digo o que penso.

    “Mas eu entendo de futebol. Não tenho nada a provar.”

    Talvez, enfim, o futebol tivesse alcançado o homem que sempre esteve à frente dos demais.