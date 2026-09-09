Craque em todas as posições: como Ruud Gullit conquistou a Europa e se tornou uma das estrelas mais versáteis do futebol

Em vez de realizar o sonho do pai ao se juntar ao Ajax, então campeão holandês, Gullit foi para o Feyenoord, que havia acabado de terminar em sexto lugar, duas posições abaixo do Haarlem.

Ele foi convidado a um programa de TV para explicar a decisão. Gullit relembrou: “[A apresentadora Sonja Barend] disse que todos estavam muito surpresos por eu não ir para o Ajax, mas para o Feyenoord. Sonja perguntou, literalmente, o que eu estava fazendo em um clube tão ruim. Olhei para ela e disse: ‘Você pode pensar o que quiser. Mas, se formos campeões, vai ter que me convidar de novo, certo?’”

“Eu via o potencial do clube e do time.”

O jogador de 19 anos já havia castigado o Feyenoord no fim da temporada, ao marcar de cabeça na vitória do Haarlem por 3 a 1 em De Kuip. O Feyenoord transformou essa força no jogo aéreo em uma arma a seu favor.

Ao marcar de cabeça em sua estreia na Eredivisie, na vitória por 3 a 2 sobre o Excelsior, Gullit começou com tudo. Uma semana depois, na vitória por 3 a 1 na casa do PSV, ele recebeu a bola e avançou sem pressa pelo campo dos anfitriões, de cabeça erguida, à procura de um passe perto da área. Depois que a bola chegou ao lado esquerdo, Gullit continuou a corrida, subiu e desviou para o gol o cruzamento de Ben Wijnstekers.

Gullit marcou oito gols no campeonato naquela temporada, e o Feyenoord terminou em segundo lugar. Então, aconteceu o impensável.

Johan Cruyff, indignado com o contrato que o Ajax acabara de lhe oferecer, aceitou uma proposta ousada de seus ferrenhos rivais mais ao sul. Agora com 36 anos, o lendário atacante era considerado velho demais para acompanhar o ritmo por muitos. Além disso, com a saída de vários jogadores importantes, entre eles o ídolo Willem van Hanegem, o Feyenoord parecia fraco demais para desafiar o poderoso clube de Amsterdã. Porém, subestimaram Cruyff e Gullit.

“Eu estava mais curioso do que qualquer outra coisa”, disse Gullit mais tarde ao The Guardian. “Ele tinha 36 anos quando chegou ao Feyenoord. Houve momentos em que pensei: ‘Certo, agora vou tirar a bola dele’, mas não consegui. Eu pensava: ‘Trinta e seis? Imagine como ele devia ser bom aos 24?’”

O homem apelidado de Pitágoras em campo assumiu o comando do time: dava instruções aos companheiros durante os jogos, definia os exercícios nos treinos e escolhia a escalação. O mais importante era que continuava impossível de desarmar. O Feyenoord passou a dominar os adversários, com o velho mestre e seu pupilo brilhando juntos. Muitas vezes criavam gols um para o outro e, às vezes, os dois marcavam na mesma partida. As defesas não conseguiam contê-los, até que o Ajax impôs ao Feyenoord sua primeira derrota na Eredivisie.

O retorno de Cruyff a Amsterdã não poderia ter sido pior: o Feyenoord perdia por 3 a 0 após 25 minutos, mas uma assistência de Gullit e outro gol do time deram à equipe uma chance no intervalo. No entanto, não conseguiu resistir à ofensiva do segundo tempo, e sofreu cinco gols nos últimos 30 minutos.

“Pode parecer estranho, mas fomos melhores durante boa parte do jogo”, recordou Gullit. “Tivemos chances de passar à frente. Depois do 3 a 2, fomos com tudo para o ataque. Então eles fizeram 4 a 2, com muita sorte. A bola bateu na parte de trás da cabeça de Keje Molenaar e entrou. Bem, depois disso, desandou para nós. E eles tiveram sorte de que quase todos os ataques terminaram em gol.”

Na época, uma vitória valia apenas dois pontos, e o Feyenoord já havia mostrado nos jogos anteriores que tinha qualidade para se recuperar. Por isso, Cruyff não ficou nervoso. “O curioso é que aquela derrota não doeu nada”, disse o meia-atacante. “Foi mais um ponto de virada. Cruyff disse depois: ‘Pessoal, são só dois pontos.’”

“Sabíamos que podíamos jogar um bom futebol. Melhoramos por causa daquela derrota por 8 a 2. Depois disso, também vencemos quase todos os jogos, inclusive contra o Ajax, tanto em casa quanto na copa.”

Gullit marcou de falta, e Cruyff ampliou a vantagem na vitória do Feyenoord por 4 a 1 sobre o time de Amsterdã, pelo campeonato, meses depois. O Feyenoord perdeu apenas mais uma vez na Eredivisie, para o Groningen, e conquistou seu primeiro título em 10 anos. Gullit também marcou um gol e deu uma assistência contra o Ajax nos dois jogos do confronto pela Copa da Holanda. Ele terminou como artilheiro da competição, e o Feyenoord conquistou os dois títulos.

“Que ano foi aquele”, disse Gullit.

O jovem meia-atacante foi eleito o melhor jogador holandês do ano pelos colegas de profissão, enquanto a imprensa concedeu a Chuteira de Ouro a Cruyff.

Ao pendurar as chuteiras no fim daquela temporada, El Salvador ainda tinha conselhos a dar. “No fim do ano, ele me disse: ‘Ruud, quando for para o próximo clube, esteja preparado para o fato de que as pessoas não vão mais gostar de você. Além disso, você precisa fazer com que os outros ao seu redor joguem melhor.’”

“Eu pensei: ‘Táááá... Ainda preciso cuidar da minha própria carreira. Como posso ajudar os outros?’ Mas, quando fui para o PSV e depois para o Milan, as peças do quebra-cabeça de repente se encaixaram. Lembrei-me de tudo o que Johan tinha dito.”

Hughes, o enigmático galês, disse mais tarde: “Quando Gullit chegou [ao Haarlem], jogava com homens que bebiam até perder a cabeça, brigavam ou contavam a ele suas histórias sexuais no vestiário. Depois, foi para o Feyenoord, e Johan Cruyff o acolheu como pupilo. O resto é história.”