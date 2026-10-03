Como Romeo Beckham está saindo da sombra do pai com a grife de moda Intra
Romeo Beckham sempre travou uma batalha ingrata no mundo do futebol profissional. Seu pai, Sir David, foi um dos melhores jogadores de sua geração, um ícone do Manchester United e da Inglaterra, que também teve passagens de sucesso por Real Madrid, Milan, Paris Saint-Germain e LA Galaxy.
Seguir esses passos ilustres era uma tarefa assustadora, mas Romeo fez o melhor que podia, começando na base do Arsenal antes de depois se juntar ao Inter Miami, a franquia da MLS coadministrada por Sir David. Ele registrou impressionantes 10 assistências em 20 jogos pelo time de reservas de Miami, mas decidiu voltar para a Inglaterra em janeiro de 2023, acertando com o Brentford por um empréstimo inicial.
O Brentford o contratou em definitivo naquele verão, e ele recebeu uma nova proposta de contrato com o time B do clube em junho de 2024, mas tomou a decisão de deixar o esporte apenas dois meses depois. Segundo o The Sun, Romeo decidiu se concentrar em sua verdadeira paixão: a moda. Ele assinou um acordo com a principal agência Paris Safe management com o objetivo de "trabalhar com algumas marcas enormes" e não olhou para trás desde então.
Ele já estava envolvido com a moda desde os dez anos, quando apareceu em uma campanha da Burberry, e depois modelou para Yves Saint Laurent e L’Uomo Vogue, além de fechar um acordo de £1,2 milhão com a Puma em 2021. Seguindo os passos da mãe, Victoria, Romeo encontrou seu lugar na passarela, e não no gramado.
No entanto, ambos os pais conseguiram transmitir seu tino para os negócios e seu senso de moda ao segundo filho. Neste ano, Romeo lançou sua própria marca de roupas esportivas ao lado de Justin Saul, chamada 'Intra', o primeiro passo para criar seu próprio legado único, que ele espera que possa tanto fortalecer a marca Beckham quanto se sustentar por conta própria no espaço da cultura do futebol.
Quem é Justin Saul?
Depois de pendurar as chuteiras, Romeo procurou colaboradores criativos na cena de design de Los Angeles. Ele visitou Saul, um empresário americano de moda e criador de conteúdo já consolidado, mais conhecido como co-proprietário e diretor criativo da Elwood Clothing, e os dois bateram o santo imediatamente.
Saul, que sempre citou Sir David Beckham como seu maior ícone esportivo e de estilo e jogou futebol universitário antes de iniciar sua carreira na moda, adquiriu a Elwood Clothing em 2020 e a transformou de uma marca ligada à cultura do skate em uma grife premium de loungewear minimalista. A empresa teve um grande crescimento sob sua direção e firmou parcerias com grandes varejistas, como a Nordstrom.
Romeo apresentou a Saul a ideia de um projeto em conjunto em sua sede em Los Angeles, e a relação entre eles evoluiu rapidamente. Saul forneceu o plano técnico e a rede de fabricação para dar vida à visão distinta de Romeo para roupas modernas inspiradas na cultura das arquibancadas do futebol. A Intra, que em latim significa "dentro", nasceu, e os primeiros sinais sugerem que pode ser uma marca com potencial real de longevidade.
O lançamento suave
Em abril, Romeo deu aos seus quatro milhões de seguidores no Instagram o primeiro vislumbre adequado da marca Intra, ao publicar uma foto sua vestindo três jaquetas retrô de futebol inspiradas em Inglaterra, Brasil e Estados Unidos, com a legenda: "Quem quer uma?"
O lançamento inicial da Intra aconteceu em 29 de maio, em Londres, quando uma van exibindo o logotipo e os detalhes da marca estacionou no Soho, e 80 'jaquetas de seleções' inspiradas na Inglaterra foram distribuídas gratuitamente para as primeiras pessoas que a encontraram. Romeo esteve no evento ao lado da namorada, Kim Turnbull, e celebrações privadas aconteceram mais tarde no restaurante japonês Aki London, em Cavendish Square.
Em 31 de maio, ele apresentou a coleção em outra publicação com Kim, Victoria, Sir David, seu irmão mais novo Cruz e a namorada dele, Jackie Apostel, todos vestindo as jaquetas inspiradas na Inglaterra. Uma imagem em preto e branco de Romeo e Saul rindo juntos em um vestiário também foi incluída no carrossel, e este último confirmou a data de lançamento completa para 7 de junho.
"Carta de amor à cultura do futebol"
Romeo e Saul programaram o lançamento da primeira coleção, oficialmente intitulada "Nations", antes da Copa do Mundo de 2026, o que foi o plano de negócios perfeito. Com o torneio recém-ampliado sendo realizado na América do Norte, a dupla capitalizou uma poderosa combinação de patriotismo e nostalgia que criou um boom na demanda por roupas esportivas.
A loja digital foi aberta com uma contagem regressiva sincronizada globalmente para atender aos mercados internacionais em LA, Brasil e Inglaterra. Ela permaneceu aberta por exatamente 48 horas, com a Intra afirmando explicitamente que as quantidades eram limitadas e que esta coleção inaugural nunca mais seria fabricada ou lançada. Em outro movimento astuto, a marca está seguindo um modelo de "drop" para seus lançamentos; isso elimina a superprodução, forçando os compradores a agir imediatamente em vez de esperar por descontos, e muitas vezes eleva os preços no mercado secundário.
Os cofundadores também explicaram a identidade da marca em uma mensagem romântica de apresentação. "A Intra começou com uma sensação que a maioria de nós nunca esquece: aquela que você tem antes do apito, antes da multidão, antes de qualquer pessoa estar olhando", disseram. "É uma carta de amor a uma cultura futebolística que nos moldou, cortada e finalizada no espírito das eras que crescemos venerando.
"O uniforme que se tornou a farda de toda uma geração, em campo e na rua. Muito antes de alguém chamar isso de 'estilo', o jogo já o definia. Os jogadores que idolatrávamos não eram apenas atletas, eram ícones de como se vestir, de como se portar, de como entrar em uma sala. Em um verão em que os olhos do mundo se voltam para o jogo, não há momento melhor para vestir nas costas o lugar de onde você vem."
Romeo, que pôde assistir a vários jogos da Copa do Mundo ao lado da família, com a irmã Harper sendo vista usando jaquetas da Intra inspiradas em Espanha e Inglaterra nas arquibancadas, enviou uma publicação separada aos fãs da marca que dizia: "Muito obrigado por tudo, pessoal. Isso é só o começo."
Ótima primeira impressão
Certamente haverá alta demanda pela próxima coleção de Romeo e Justin após o sucesso de Nations. Foi uma ideia genial buscar inspiração em camisas icônicas de Copa do Mundo e transformá-las em sportswear, com os designs atendendo a um desejo tanto de torcedores de futebol mais velhos e mais jovens quanto de pessoas que simplesmente apreciam um bom estilo.
A dupla trabalhou com o mantra de que "o esporte sempre foi moda" e descreve a Intra como uma "marca com memória" que não se enquadra na categoria de um "logo estampado no tecido". De fato, o emblema da Intra, um símbolo angular composto por linhas vetoriais afiadas, é essencialmente uma versão modificada do logo 'Vector', da Reebok, e do escudo clássico da Diadora, com o design minimalista sendo usado para substituir o local onde um distintivo tradicional de time ou a marca do fabricante normalmente ficaria em um uniforme retrô de futebol.
A identidade visual da Intra não depende do logo, mas sim de como ela captura a alma da herança do futebol. Com um acabamento branco fosco e calcário, a peça da Inglaterra transmite a sensação de uma tarde nublada em Londres capturada no tecido. A jaqueta do Brasil irradia o calor ensolarado do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que remete ao lendário design amarelo e verde Canarinho, introduzido pela primeira vez em 1953, e a peça dos EUA é uma referência melancólica à Copa do Mundo de 1994, com as cores vermelho-tijolo apagado, azul-marinho universitário e creme dando a ela um belo visual vintage.
São todas criações artisticamente cheias de nuances, que transportam você para outra época, mas parecem novas. Claramente, Romeo tem um grande olhar, e as bases foram lançadas para que a Intra siga em frente e se torne uma nova marca de sportswear confiável e com alcance global.
Credibilidade independente
A Intra também deixou sua marca no mundo do atletismo, ao dar ao nadador olímpico sul-africano Calvyn Justus a chance de desenhar a jaqueta da equipe de seu país para os Jogos da Commonwealth de 2026, em Glasgow.
O próprio Justus é estilista e, nas últimas semanas, tem promovido a Intra com frequência em seu canal nas redes sociais. Romeo fez sua parte ao usar a jaqueta da África do Sul quando foi a um jogo do Dallas Cowboys com a família, em julho.
Ele também foi visto na Cidade do Cabo no mês passado, alimentando especulações sobre uma colaboração mais ampla com Justus. Tem sido um ano intensamente movimentado para Romeo, o que prova que ele tem a mesma ambição de sucesso dos pais: da estreia como ator no romance sobre tênis 'Forty Love' à apresentação da coleção de jeans outono 2026 de Tommy Hilfiger, ele aparentemente esteve por toda parte.
É por meio da Intra, porém, que Romeo pode sair da sombra tanto de Sir David quanto de Victoria. Ele e Saul unificaram os mundos do esporte e da moda que o casal poderoso domina, respectivamente, há tanto tempo, ao mesmo tempo em que exploram um mercado atemporal.
Romeo está honrando o nome da família depois de se beneficiar dos vastos recursos que vieram com ele, mas também conseguiu abrir seu próprio caminho. Ganhar credibilidade independente na casa dos Beckham não é pouca coisa, e Romeo conseguiu isso permanecendo fiel a si mesmo, o que torna tudo ainda mais impressionante. Seja o que vier a seguir, a Intra conquistou nossa atenção.