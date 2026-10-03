Romeo Beckham sempre travou uma batalha ingrata no mundo do futebol profissional. Seu pai, Sir David, foi um dos melhores jogadores de sua geração, um ícone do Manchester United e da Inglaterra, que também teve passagens de sucesso por Real Madrid, Milan, Paris Saint-Germain e LA Galaxy.

Seguir esses passos ilustres era uma tarefa assustadora, mas Romeo fez o melhor que podia, começando na base do Arsenal antes de depois se juntar ao Inter Miami, a franquia da MLS coadministrada por Sir David. Ele registrou impressionantes 10 assistências em 20 jogos pelo time de reservas de Miami, mas decidiu voltar para a Inglaterra em janeiro de 2023, acertando com o Brentford por um empréstimo inicial.

O Brentford o contratou em definitivo naquele verão, e ele recebeu uma nova proposta de contrato com o time B do clube em junho de 2024, mas tomou a decisão de deixar o esporte apenas dois meses depois. Segundo o The Sun, Romeo decidiu se concentrar em sua verdadeira paixão: a moda. Ele assinou um acordo com a principal agência Paris Safe management com o objetivo de "trabalhar com algumas marcas enormes" e não olhou para trás desde então.

Ele já estava envolvido com a moda desde os dez anos, quando apareceu em uma campanha da Burberry, e depois modelou para Yves Saint Laurent e L’Uomo Vogue, além de fechar um acordo de £1,2 milhão com a Puma em 2021. Seguindo os passos da mãe, Victoria, Romeo encontrou seu lugar na passarela, e não no gramado.

No entanto, ambos os pais conseguiram transmitir seu tino para os negócios e seu senso de moda ao segundo filho. Neste ano, Romeo lançou sua própria marca de roupas esportivas ao lado de Justin Saul, chamada 'Intra', o primeiro passo para criar seu próprio legado único, que ele espera que possa tanto fortalecer a marca Beckham quanto se sustentar por conta própria no espaço da cultura do futebol.



