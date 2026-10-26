Quando Claudio Ranieri colocou Cannavaro no banco do Napoli pela primeira vez, em maio de 1992, seu ídolo Maradona já havia deixado o clube, que tinha caído para o meio da tabela. Sua estreia pela equipe principal veio em setembro, na Copa da Itália, contra o Modena. Mas o zagueiro só fez sua primeira partida na Serie A em março do ano seguinte, quando atuou ao lado de Ferrara contra uma Juventus que contava com Fabrizio Ravanelli, Paolo Di Canio, Antonio Conte, David Platt, Roberto Baggio e Dino Baggio.

Di Canio deixou o jovem de 19 anos para trás e abriu o placar aos 10 minutos. Seis minutos depois, Platt se desvencilhou da marcação para marcar de cabeça após um escanteio. Cannavaro foi substituído aos 60 minutos, quando o placar estava em 2 a 1. A partida terminou com vitória da Juventus por 4 a 3, mas foi marcada por confrontos entre policiais e torcedores nas arquibancadas.

Três meses depois, na última partida da temporada, Cannavaro fez sua segunda aparição no campeonato, em um empate do Napoli com o Parma. No verão de 1993, esteve perto de ser negociado com um clube da Serie B, mas o novo técnico, Lippi, impediu a transferência e fez dele titular habitual. “Ele acreditava muito em mim”, disse Cannavaro.

Na véspera de sua primeira partida como titular naquela temporada, contra o Torino, Lippi se aproximou de Cannavaro e perguntou se ele estava a fim de jogar: “Eu disse que sim, embora minhas pernas estivessem muito doloridas por causa de um programa de treinamento personalizado... Com o tempo, percebi que era um teste de personalidade. Lembro que ele sempre me dizia para antecipar as jogadas: ‘Um zagueiro que deixa a bola quicar no chão é um homem morto’, era uma frase que ele repetia com frequência.”

Cannavaro disputou 29 partidas ao todo, e o Napoli se classificou para a Copa da Uefa. Na temporada seguinte, assumiu a liderança da defesa após a saída de Ferrara e marcou seu primeiro gol como profissional no empate por 1 a 1 com o AC Milan. Também recebeu seu primeiro cartão vermelho na penúltima partida da temporada, o que o obrigou a perder a vitória sobre o Parma na última rodada.

Cannavaro nunca mais jogaria pelo clube de sua infância. Diante de dificuldades financeiras, o presidente Corrado Ferlaino disse ao zagueiro que, se ele não aceitasse uma proposta para se transferir para o Parma, a falência iminente do Napoli seria inteiramente culpa do jogador de 21 anos. Assim, Cannavaro se despediu em lágrimas.

A mudança acabou sendo a decisão certa para sua carreira. O Napoli continuou em declínio, enquanto ele se juntou a uma equipe em ascensão impressionante desde que havia conquistado o acesso em 1990. O Parma já tinha vencido a Copa da Itália, a Recopa Europeia e a Supercopa da Uefa antes de conquistar a Copa da Uefa com uma vitória por 2 a 1 sobre a Juventus no placar agregado da final.

Cannavaro elevou ainda mais o nível de uma equipe que contava com Hristo Stoichkov, Filippo Inzaghi e Lorenzo Minotti, além de Gianfranco Zola e Dino Baggio, com quem havia jogado no Napoli. Embora fosse titular habitual sob o comando de Nevio Scala, o Parma teve uma temporada decepcionante. Carlo Ancelotti assumiu o cargo de técnico no verão e trouxe Lillian Thuram, Hernan Crespo e Enrico Chiesa.

O Parma terminou a Serie A em segundo lugar, com Cannavaro desempenhando um papel fundamental no centro da defesa após uma tentativa malsucedida de utilizá-lo como lateral-direito. Ancelotti levou o clube à Champions League pela primeira vez, mas a equipe não conseguiu avançar em um grupo que tinha o então campeão Borussia Dortmund, o Sparta Prague e o Galatasaray.

Em 1998-99, o Parma conquistou dois títulos em uma temporada incrível: venceu a Fiorentina na final da Copa da Itália e depois levantou mais uma Copa da Uefa com uma vitória convincente sobre o Marseille. “Era uma equipe maravilhosa, com Thuram, Crespo, Verona, Chiesa, Dino Baggio e Buffon”, disse Cannavaro em um podcast anos depois. “Não conseguimos vencer o campeonato, mas aquele nosso Parma atropelava os adversários. Na final da Copa da Uefa, vencemos o Marseille por 3 a 0, mas também atropelamos o Bordeaux por 6 a 0, o Galatasaray por 4 a 0, a Juventus e o Milan.”

A campanha seguinte foi decepcionante. O Parma enfrentou dificuldades financeiras que levaram às vendas de Thuram e Buffon para a Juventus, enquanto Marcio Amoroso se transferiu para o Borussia Dortmund. Apesar das grandes mudanças no elenco, Cannavaro permaneceu e conquistou outra Copa da Itália ao vencer a Juventus na final disputada em dois jogos.

Com 290 partidas, dois títulos da Copa da Itália e uma Copa da Uefa, Cannavaro havia se tornado uma lenda graças a suas atuações consistentemente excelentes. Mas o Parma não podia perder a oportunidade de lucrar com sua venda quando AC Milan e Inter demonstraram interesse. A Inter venceu a disputa por € 23 milhões, mas a experiência de Cannavaro em San Siro ficou muito distante de seus dias de glória no Parma.