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GFX Samuele Inacio NXGN 1-1GOAL

Como está Samuele Inacio no Borussia Dortmund: a estreia, a expulsão e as dificuldades

Depois de um ótimo fim de temporada, o meia-atacante de 18 anos, ex-Atalanta, atravessa um momento difícil. Mas tem todo o potencial para brilhar na Alemanha.

Peter McVitie
Traduzido por

  • Samuele Inacio já chorava quando o técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, entrou no vestiário. Apesar da vitória na estreia da Bundesliga contra o Hamburgo, o talento italiano de 18 anos estava inconsolável.

    Com dois gols de vantagem a 15 minutos do fim, Kovac colocou Inacio no lugar de Karetsas, recém-contratado na janela de verão. Três minutos depois, Inacio foi expulso: em um carrinho fora de tempo, atingiu com as travas da chuteira o tornozelo do adversário Gronbaek, e o árbitro mostrou imediatamente o cartão vermelho.

    Foi um momento devastador, que muitos atribuíram à falta de experiência. Mas Inacio piorou a situação: diante das câmeras, pegou uma garrafa de água e a arremessou contra o escudo do Dortmund no fim do túnel. Errou o alvo, recolheu a garrafa e tentou de novo.

    Depois do apito final, Lothar Matthäus criticou o jovem, mas o capitão do Dortmund, Walter Anton, o defendeu ao vivo na Sky. Kovac também o protegeu, atribuindo a expulsão à emoção. E, em vez de puni-lo, escalou-o como titular poucos dias depois contra o HEBC, da quinta divisão, pela Copa da Alemanha: dois gols rápidos na vitória por 5 a 0 confirmaram a confiança do técnico.

    A atuação sugeria que, depois de cumprir dois jogos de suspensão na Bundesliga, Inacio continuaria a jogar pelo time principal, mas não foi o que aconteceu. À exceção de uma hora de atuação apagada na derrota para o Bodo/Glimt pela Champions, Samuele ficou no banco de reservas e jogou apenas pelo time reserva.

    O cenário contrasta fortemente com a ótima impressão deixada no fim da temporada passada: titular em quatro de suas sete partidas na Bundesliga após brilhar no sub-19, o filho de um jogador parecia se adaptar bem à pressão de Kovac e havia sido convocado por Mancini para a seleção italiana.

    GOAL analisa, portanto, o potencial e o momento de Inacio, há tempos considerado uma das maiores promessas do futebol italiano.

  • Como tudo começou

    Italy U15 v Poland U15 - International Friendly
    Getty Images Sport

    Nascido em Bérgamo, Inacio seguiu os passos do pai e do tio na Atalanta, até que o Dortmund o convenceu a se transferir.

    Filho do ex-jogador de Atalanta e Napoli João Batista Inácio, conhecido como Pià, Samuele começou a jogar em Bergamo, nas categorias de base do Mapello, sob o comando do tio Joelson, também ex-atacante da Atalanta, além de Albinoleffe, Reggina e muitos outros clubes italianos.

    Seguindo a tradição da família, Inacio entrou nas categorias de base da Atalanta, onde conquistou títulos individuais e coletivos marcando gols em série. Aos 15 anos, já chamava a atenção de clubes e da seleção sub-17, tanto que Liverpool, Bayern de Munique e PSG o acompanhavam de perto.

    Em 2024, o Dortmund o contratou na Itália. A Atalanta reagiu com indignação, acusando o clube alemão de tirar dela uma de suas promessas mais valiosas. O presidente Antonio Percassi reacendeu a polêmica durante os playoffs da Liga dos Campeões da temporada passada, 18 meses após a transferência.

    "Houve uma falta de respeito. É lamentável que um clube desse porte não queira resolver a questão", declarou. Seu filho Luca, diretor executivo, acrescentou: "O Dortmund não pode simplesmente vir roubar das categorias de base da Atalanta. É uma ferida aberta".

    Indignados, os Percassi boicotaram o jantar de gala com os dirigentes alemães. "É uma ferida aberta", reiterou Luca. "Samuele cresceu aqui e foi tirado de nós de forma pouco transparente; por isso, acionamos a Fifa e acreditamos estar certos".

    Lars Ricken, diretor-geral do Dortmund, respondeu com surpresa: os alemães superaram as restrições da Fifa à transferência de menores de idade graças ao consentimento dos pais.

    "Tratou-se da transferência de um menor de idade. As regras são claras. Tudo precisa ser documentado. Fizemos isso com muito cuidado. A Fifa confirmou que estava tudo em ordem", declarou ao Ruhr Nachrichten. "E Samuele já joga conosco há um ano e meio. É por isso que essa discussão nos surpreende tanto a esta altura. Nunca havia acontecido antes de um jantar com a direção de um clube não ser realizado".

    Apesar da repercussão, o meia-atacante de 16 anos logo conquistou uma vaga de titular no sub-19 do Dortmund, atuando como meio-campista ofensivo. Depois de terminar como artilheiro do Europeu sub-17 de 2025, Inacio foi convocado pelo clube para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Ficou no banco até a eliminação nas quartas de final contra o Real Madrid, mas sua presença demonstrou a confiança de Kovac.

    De volta da experiência no verão, o italiano canalizou o entusiasmo em atuações ainda mais produtivas pelo sub-19 e terminou como artilheiro do Mundial sub-17 de novembro, no qual a Itália ficou em terceiro lugar.

  • A grande oportunidade

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURG
    AFP

    Inacio estreou pelo Dortmund contra o Bayern e se destacou perto do fim da temporada 2025/26.

    Poucos dias depois de atrair os holofotes na Champions League contra a Atalanta, mesmo sem jogar, Inacio estreou no futebol alemão. O Dortmund perdia por 2 a 1 para o Bayern quando Kovac o colocou no lugar de Beier, em busca do empate nos 15 minutos finais.

    Seguindo a marcação sob pressão controlada do Dortmund, Samuele se posicionou bem para cortar as linhas de passe. Um minuto depois de entrar, interrompeu uma tabela entre Musiala e Olise, disparou pela ponta esquerda e caiu em uma disputa de bola. Pouco depois, o Dortmund empatou e, embora o Bayern tenha vencido por 3 a 2, a estreia foi brilhante.

    "É um momento fantástico, o mais bonito da minha vida. Não foi difícil porque o treinador e a comissão técnica confiam em mim", declarou Inacio. "Eu estava no banco, Kovac me disse: 'Samu, fique pronto!'. Em poucos segundos, troquei de roupa e estava pronto."

    Kovac declarou: "Estou satisfeito com a estreia dele. Contra o Bayern, nada mal! É um grande jogador. Se continuar em forma, terá uma carreira brilhante. Aos 17 anos, já tem as qualidades de um campeão. É o futuro deste clube, do futebol italiano e da seleção italiana. Está evoluindo rapidamente, tem muita garra e técnica. Os italianos o chamam de 'fantasista': jogando como 10 ou como 8, aos 17 anos ele enxerga coisas que outros não percebem aos 30."

    Depois de ficar no banco em mais duas partidas, Inacio foi titular nas últimas quatro rodadas da Bundesliga, campeonato que o Borussia Dortmund terminou em segundo lugar. Em sua estreia como titular, contra o Friburgo, dominou um lançamento longo, avançou e tocou para Brandt, cujo cruzamento permitiu que Guirassy marcasse com o gol vazio. Pouco depois de uma hora de jogo, após passe de Beier, seu chute com a parte interna do pé foi defendido pelo goleiro.

    Algumas semanas depois, contra o Eintracht Frankfurt, Inacio cabeceou de perto, mas o goleiro defendeu. No segundo tempo, porém, ele se redimiu: recuperou a bola pela esquerda, passou pela defesa e, depois de ser derrubado, empurrou para o gol o cruzamento de Beier, marcando o gol da vitória por 3 a 2.

  • Como está indo

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HSV
    AFP

    Um cartão vermelho recebido apenas três minutos após sua primeira entrada em campo na Bundesliga nesta temporada comprometeu a trajetória de Inacio.

    Depois da ótima atuação na reta final da temporada passada, Inacio estava entusiasmado. Mas, neste início de campeonato, voltou à realidade.

    Depois de ser titular na derrota para o Bayern na Supercopa, o jogador de Bérgamo ficou no banco na estreia pela Bundesliga, quando Kovac preferiu os recém-contratados Konstantelias e Karetsas. Um gol do primeiro e uma assistência do segundo convenceram o treinador a colocar Inacio em campo aos 74 minutos, no lugar de Karetsas.

    Mas, após um passe fraco de Guirassy, Inacio chegou atrasado em um duelo com Gronbaek, dando um carrinho com as travas da chuteira levantadas. O árbitro nem esperou pelo VAR: expulsão após apenas três minutos em campo.

    As imagens em que aparece arremessando duas vezes uma garrafa em direção ao escudo do Dortmund ao sair pelo túnel o colocaram no centro das atenções após o apito final.

    "Isso é ainda pior", comentou Matthäus ao vivo. O capitão Anton respondeu: "Pega mal, mas são as emoções vindo à tona. Prefiro um jogador irritado a um que sorri e vai embora. Ele é jovem, muito motivado, e essa situação é frustrante. Tem muita qualidade, mas aquele cartão vermelho foi amargo".

    Kovac também demonstrou compreensão e revelou a reação no vestiário: "Depois do apito final, eu o vi chorar no vestiário: vocês podem imaginar como ele estava se sentindo. É o primeiro cartão vermelho dele na Bundesliga, neste estádio, e certamente não ajudou a equipe. Ele precisa aprender com essa experiência. Chegou atrasado, mas é isso que queremos: ele joga com o coração".

    Suspenso por duas rodadas da Bundesliga, Inacio logo teve a chance de se redimir contra o HEBC. Escalado predominantemente pela direita, participou do segundo gol do Dortmund na vitória por 5 a 0: segurou um defensor, passou por ele com uma finta e tocou para Ryerson, cuja assistência permitiu que Svensson marcasse. Cinco minutos depois, desviou para o gol um passe de Sabitzer. Então, no fim do primeiro tempo, dominou a bola e acertou o canto inferior.

    Desde então, Inacio jogou apenas uma vez e decepcionou contra o Bodo/Glimt: não fez a diferença nos duelos, e a equipe norueguesa venceu por 1 a 0.

    Apesar das lesões de Konstantelias e Karetsas, Kovac alternou entre um esquema diferente e outras soluções para dar apoio a Guirassy.

  • Os principais pontos fortes

    HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27
    Getty Images Sport

    O talento de Inacio é inegável, e o Dortmund parece convencido de que ele pode ir longe no futebol.

    Inacio é um meia-atacante nato, com ótimo drible, visão de jogo e movimentação sem a bola. Seus ídolos são Neymar e Cristiano Ronaldo, mas ele se considera mais parecido com Rodrygo.

    Em campo, já atuou como segundo atacante, meia-atacante e ponta esquerda, cortando para dentro para criar espaço para finalizar.

    "Samu oferece muito à equipe: é inteligente em campo, seguro com a bola e bom nas combinações de jogadas — declarou o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, depois que Inacio assinou a renovação de contrato até junho de 2029. — Além disso, tem uma ótima noção de espaço, o que também o torna uma ameaça perto do gol. Essas qualidades, aliadas à sua dedicação e à vontade de evoluir, fazem dele um excelente jogador, que já progrediu bastante e ainda tem grandes conquistas pela frente".

    Kovac elogiou diversas vezes a dedicação do jogador: "Fico impressionado com seu trabalho, sua dedicação, sua paixão e sua intensidade nos treinos. É exatamente isso que peço aos jovens talentosos. Se ele assimilar o que está fazendo, colherá os frutos. Como treinador, não preciso de muito. Só preciso ver que ele realmente se importa. Se ele se importa, me conquista imediatamente".

  • Margem para melhorar

    Samuele Inacio Borussia Dortmund 2026-27
    Getty Images

    A única atuação de Inacio após marcar dois gols na Copa da Alemanha aumentou ainda mais a preocupação.

    O cartão vermelho e o abalo emocional de Inacio levantaram dúvidas sobre sua maturidade, embora o técnico e os companheiros o tenham defendido. Kovac o escalou pouco desde então, sinal de que ele precisa de tempo antes de poder disputar uma vaga como titular.

    Aos 18 anos, Samuele ainda precisa se adaptar às exigências físicas do futebol profissional, e as dificuldades contra o Bodo/Glimt atrasaram seu desenvolvimento. Apesar de se movimentar bem sem a bola na Noruega, perdeu o controle da partida e não conseguiu pressionar os donos da casa.

  • A seleção italiana

    Samuele Inacio Italy 2026
    Getty Images

    Após recusar as propostas do Brasil para mudar de nacionalidade, Inacio sonha em disputar a Copa do Mundo pela Itália, seleção pela qual já estreou.

    Inacio passou por um período complicado depois de marcar dois gols contra o HEBC, mas nem tudo é ruim. A Confederação Brasileira de Futebol ofereceu a ele a chance de jogar pelo Brasil, país onde nasceram seu pai e seu ídolo Neymar. Inacio, porém, quer construir uma carreira com a Itália.

    "O sonho dele é vencer a Copa do Mundo com a Itália - declarou seu pai ao Tuttosport - Quem sabe, daqui a quatro ou oito anos? Ele vive para isso. Infelizmente, nunca viu a Itália disputar a fase final de uma Copa do Mundo. E isso nos entristece muito... Ele se sente 100% italiano. Um italiano de verdade. Além disso, fala inglês melhor do que português! Samu só pensa na Itália".

    Samuele estreou pela seleção italiana em junho, entrando no último minuto do amistoso contra Luxemburgo. Depois, ficou no banco contra a Grécia e não jogou na primeira pausa desta temporada.

    "Estrear pela Itália é uma emoção incrível, meu sonho desde criança", declarou Inacio ao Sport Bild.

  • O futuro

    Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer Supercup
    Getty Images Sport

    Para realizar seu sonho de comandar a Itália na Copa do Mundo, Inacio precisa primeiro recuperar a credibilidade na Alemanha.

    Para se tornar uma peça-chave do ataque da nova geração da seleção italiana, Inacio precisa primeiro reconquistar a titularidade sob o comando de Kovac. Apesar das dificuldades recentes, os elogios do técnico e suas orientações constantes indicam que o clube alemão terá paciência.

    "Quero continuar no BVB e me tornar uma peça importante do clube. É o melhor lugar para eu continuar evoluindo, dentro e fora de campo", afirmou Inacio durante o verão. "Kovac conversou comigo muitas vezes sobre o que eu precisava melhorar, por exemplo, sobre como devo me comportar quando não estou com a bola. Niko fez questão de que eu pudesse mostrar a minha melhor versão".

    Ricken tem poucas dúvidas sobre o talento de Inacio: "Ele fez progressos notáveis. Conhecemos seu potencial: adaptou-se rapidamente ao mais alto nível e impressiona por sua capacidade e atitude".

    Agora cabe a Inacio continuar evoluindo e recuperar seu lugar no time. Sempre sob o olhar atento de Mancini.