É raro que jogadores digam algo minimamente interessante em entrevistas coletivas antes das partidas. O foco costuma estar no jogo em questão e em falar, com respeito, sobre a ameaça representada pelo adversário.

No entanto, quando Alexis Mac Allister falou com a imprensa antes da estreia do Liverpool na Champions League contra o Atlético de Madrid, em 9 de setembro, o argentino aproveitou a oportunidade para discutir publicamente seu futuro no clube.

“Recebi a notícia de que o clube não tinha condições de me oferecer um novo contrato, o que, claro, me deixa muito, muito triste”, disse Mac Allister a uma sala cheia de jornalistas surpresos. “Todos podem ver que dou 100% de mim por este clube todos os dias, nos treinos e nos jogos. Claro que posso fazer partidas muito boas [e] partidas ruins, como qualquer um, mas sempre dou o meu melhor.

“Vejo (meus companheiros de equipe) Dominik (Szoboszlai) e Ryan (Gravenberch) renovarem seus contratos, e isso me deixa muito feliz, porque eles merecem. Ao mesmo tempo, fico um pouco triste por não ter conseguido o meu.”

A declaração do meio-campista não teve o mesmo impacto das acusações de Mohamed Salah, que abalou o clube ao dizer que Arne Slot e outras pessoas tentavam forçá-lo a deixar Anfield. Mas, para os padrões de Mac Allister, foi uma manifestação contundente de insatisfação. O jogador de 27 anos perguntava, em essência, por que seus companheiros de meio-campo haviam recebido novos contratos e ele não. Para muitos comentaristas e torcedores, a resposta era bastante óbvia: porque ele ainda não havia feito por merecer.