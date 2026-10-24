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Alexis Mac Allister Liverpool GFX 1:1GOAL

Como Andoni Iraola inspirou Alexis Mac Allister a voltar a brilhar apesar do impasse contratual com o Liverpool

O argentino teve mais dificuldades do que a maioria em Anfield na temporada passada, mas vive ótima fase antes de um confronto decisivo com seu ex-clube, o Brighton.

Mark Doyle
Traduzido por

  • É raro que jogadores digam algo minimamente interessante em entrevistas coletivas antes das partidas. O foco costuma estar no jogo em questão e em falar, com respeito, sobre a ameaça representada pelo adversário.

    No entanto, quando Alexis Mac Allister falou com a imprensa antes da estreia do Liverpool na Champions League contra o Atlético de Madrid, em 9 de setembro, o argentino aproveitou a oportunidade para discutir publicamente seu futuro no clube.

    “Recebi a notícia de que o clube não tinha condições de me oferecer um novo contrato, o que, claro, me deixa muito, muito triste”, disse Mac Allister a uma sala cheia de jornalistas surpresos. “Todos podem ver que dou 100% de mim por este clube todos os dias, nos treinos e nos jogos. Claro que posso fazer partidas muito boas [e] partidas ruins, como qualquer um, mas sempre dou o meu melhor.

    “Vejo (meus companheiros de equipe) Dominik (Szoboszlai) e Ryan (Gravenberch) renovarem seus contratos, e isso me deixa muito feliz, porque eles merecem. Ao mesmo tempo, fico um pouco triste por não ter conseguido o meu.”

    A declaração do meio-campista não teve o mesmo impacto das acusações de Mohamed Salah, que abalou o clube ao dizer que Arne Slot e outras pessoas tentavam forçá-lo a deixar Anfield. Mas, para os padrões de Mac Allister, foi uma manifestação contundente de insatisfação. O jogador de 27 anos perguntava, em essência, por que seus companheiros de meio-campo haviam recebido novos contratos e ele não. Para muitos comentaristas e torcedores, a resposta era bastante óbvia: porque ele ainda não havia feito por merecer.

  • Queda acentuada

    Alexis Mac Allister Liverpool 2025

    O campeão da Copa do Mundo teve dificuldades para superar a surpreendente e repentina queda de rendimento na temporada passada.

    Mac Allister parecia uma contratação barata para o Liverpool desde que chegou do Brighton, em 2003, por um valor inicial de £ 35 milhões ($ 47 milhões). E há bons argumentos para dizer que, em seus dois primeiros anos em Merseyside, nenhum jogador foi mais regular em Anfield do que o campeão mundial.

    Ele era um daqueles jogadores valiosos que estavam presentes em todos os jogos. “Ele está sempre lá”, como disse o ex-técnico Jurgen Klopp, “sempre participa”. Já Slot argumentou, durante a inesperada conquista do título pelo Liverpool em 2024-25, que Mac Allister nunca fazia uma partida ruim por ser um talento único, tão eficiente com a bola quanto sem ela.

    Na temporada passada, porém, Mac Allister fez muitas partidas ruins. É claro que não foi o único: o desempenho de vários jogadores importantes despencou. Mas a queda de Mac Allister foi particularmente alarmante, mesmo diante do rápido declínio do Liverpool.

    Não há como negar que as lesões tiveram influência. Vale lembrar que Mac Allister foi poupado na reta final da campanha de 2024-25 para se recuperar de uma série de incômodos físicos e estar plenamente em forma para a defesa do título. No entanto, uma sequência de contratempos inesperados o fez perder toda a pré-temporada.

    O resultado foi uma oscilação de desempenho incomum para ele. Ainda assim, Slot considerava que, em fevereiro, Mac Allister começava a recuperar sua habitual “regularidade”. Na verdade, porém, ele nunca voltou a apresentar algo parecido com seu melhor futebol antes do fim de uma campanha desastrosa para o clube. Ele próprio admitiu isso.


  • O impacto de Iraola

    Alexis Mac Allister Andoni Iraola Liverpool 2026-27
    Getty/GOAL

    O time de Iraola ainda está em construção, mas a chegada dele sem dúvida beneficiou Mac Allister.

    No entanto, também foi noticiado que Mac Allister sentiu ter sido injustamente apontado como culpado. A situação não foi facilitada por Slot, que deu a Gravenberch mais liberdade para avançar na temporada passada. Isso, somado à utilização frequente de Florian Wirtz como camisa 10 à frente de Szoboszlai, certamente desestabilizou um meio-campo que antes era bem equilibrado.

    Assim, a saída de Mac Allister do Liverpool tornou-se uma possibilidade concreta durante a janela de transferências de verão, com o jogador, natural de Santa Rosa, admitindo que tinha várias propostas em mãos. Diante da queda acentuada em sua intensidade e produtividade, alguns torcedores também se mostraram bastante favoráveis à sua venda. Agora, porém, já não pensam assim.

    Embora ainda haja várias dúvidas sobre a formação do Liverpool de Andoni Iraola, Mac Allister já deu uma resposta contundente às alegações absurdas, feitas na temporada passada, de que suas pernas já não aguentavam mais. Apesar da enorme energia gasta para ajudar a Argentina a chegar à sua segunda final consecutiva de Copa do Mundo durante o verão, Mac Allister começou esta temporada em grande forma e volta a se mostrar o jogador mais confiável do Liverpool.

    A troca de técnico em Anfield parece ser o principal motivo. Mac Allister tem tomado cuidado para não fazer comentários que possam ser interpretados como críticas a Slot. Afinal, os dois conquistaram um campeonato juntos. No entanto, após a vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal na noite de terça-feira, em uma partida na qual marcou duas vezes, ele reconheceu, em entrevista após o jogo à Amazon Prime: “O ano passado foi muito difícil para todos nós. É claro que eu não estava no nível [exigido], e sou o primeiro a dizer isso. Não tenho problema [em admitir].

    “Mas havia algo errado no grupo, e este técnico (Iraola) mudou isso, o que é muito importante. Não gosto de comparar [as táticas], mas a maneira como jogamos é bem diferente, e estou me sentindo bem agora.” E isso fica evidente em campo.

  • “Deixe seu futebol falar por você”

    Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    O argentino vem apresentando atuações que reforçam sua candidatura a um novo contrato.

    Graças aos dois gols decisivos contra o Villarreal, Mac Allister já soma quatro gols sob o comando de Iraola, apenas um a menos do que marcou em toda a última temporada de Slot no comando. A melhora no futebol de Mac Allister e a mudança positiva em sua postura, porém, não se resumem aos gols. Têm mais a ver com a influência que ele exerce sobre o andamento das partidas.

    Na vitória de sábado sobre o Brentford, que até então estava invicto, Mac Allister, por exemplo, foi fundamental para elevar o ânimo do Liverpool. Ele não marcou, mas sua intensidade, pressão e passes que fizeram a equipe avançar foram essenciais para transformar uma desvantagem de 1 a 0 em uma vitória crucial por 2 a 1.

    É claro que a virada contra o Villarreal não teria acontecido sem seus gols, mas Mac Allister também se beneficiou, mais uma vez, dos ajustes táticos de Iraola durante a partida. O Liverpool começou muito mal o jogo em Merseyside e, merecidamente, estava perdendo por 2 a 0 antes da marca de meia hora, o que levou o técnico da equipe a repensar rapidamente sua estratégia.

    “Trey (Nyoni) ficou um pouco mais recuado e eu fui para o meio para formarmos um três mais um e termos mais posse de bola, porque estávamos apressados e não estávamos jogando bem”, explicou Mac Alllister. “Acho que os últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo já foram muito melhores.”

    Mac Allister também admitiu, de forma reveladora, que, embora gostasse da marcação por zona de Slot, sente que a abordagem de marcação individual de Iraola agora funciona bem para o Liverpool: “Você se comunica menos, porque só precisa acompanhar o seu jogador. Então, cabe a nós assumir a responsabilidade, e essa é uma das mudanças [em relação ao ano passado]. Agora é mais fácil, você pensa menos, mas talvez corra mais!”

    Nem todos os jogadores se adaptaram tão rapidamente às exigências de Iraola. Gravenberch, por exemplo, ainda encontra dificuldades e foi deslocado para a lateral direita contra o Villarreal, enquanto persistem as dúvidas sobre se as características de Szoboszlai realmente se encaixam na função de volante.

    Com isso, Mac Allister voltou a ser titular absoluto. Ao que tudo indica, o estilo intenso de jogo de Iraola era exatamente o que ele precisava para revitalizar sua trajetória no Liverpool, já que, na temporada passada, muitas vezes parecia estar sem energia. Por isso, fazia sentido que o clube relutasse em lhe oferecer um novo contrato.

    A decepção de Mac Allister era, claro, compreensível, mas a ótima notícia para o Liverpool é que ele reagiu da melhor maneira possível. De fato, logo em sua primeira partida após tornar pública sua frustração, ele coroou uma atuação marcada pela combatividade contra o Atlético com um gol e, por isso, recebeu um recado direto da lenda do clube Steven Gerrard.

    “Deixe seu futebol falar por você”, disse o ex-meio-campista durante sua participação na TNT Sports. “Regularidade, grandes atuações, mostre sua experiência. Mostre que você é um jogador de seleção de elite. Este clube vai recompensá-lo.” E isso pode acontecer mais cedo do que tarde, se Mac Allister mantiver a importância que tem hoje para o Liverpool de Iraola.