O caminho de Ryan Richter até o comando da equipe principal do Philadelphia começou com uma pergunta. Com o Union enfrentando dificuldades no início da temporada, Bradley Carnell, então técnico do time principal, perguntou a Richter, que comandava a equipe do clube na MLS Next Pro, o que ele faria de diferente.

Richter pôs mãos à obra. Assistiu três vezes a cada um dos 12 primeiros jogos do Philadelphia, reuniu 10 observações detalhadas sobre cada partida e apresentou suas conclusões a Carnell.

“Eu estava dando apoio a ele, mas não fazia exatamente parte do grupo. Era apenas uma visão de alguém de fora sobre o que o time deveria fazer de diferente. Deu muito trabalho”, disse Richter à GOAL.

Assim, quando Carnell foi dispensado em 27 de maio, com o Union na última posição da MLS e apenas uma vitória, Richter estava plenamente preparado para assumir o cargo.

“Quando recebi a oportunidade, eu já sabia por quais assuntos queria começar, o que achava que o time precisava fazer de diferente, além de como os jogadores estavam, qual era a melhor equipe e em que posição cada um deveria jogar. Eu tinha dedicado muito trabalho a isso”, afirmou Richter.

O que talvez ele não esperasse era que tudo desse tão certo. O Philadelphia está invicto há 14 partidas. Venceu oito jogos seguidos. Não perde uma partida da MLS há cinco meses. Richter, o profissional de fora a quem pediram que preparasse algumas anotações, é um forte candidato ao prêmio de Técnico do Ano. E sua equipe vive uma das sequências mais impressionantes da história da liga.